Suriyeli Öğretmenin Röportajından Sonra Japonya'da Yaşayan Bir Türk: "Aynı Şeyi Yapsam..."

Ülkemizde İngilizce öğretmenliği yapan Suriyeli bir kadının röportajı epey konuşuldu. Geçen haftanın gündemine yerleşen tartışma alevlenmeye devam ediyor. Sosyal medyada Japonya'da yaşayan bir Türk, 'Bu kadının ettiği hakaretleri etsem gözümün yaşına bakmazlar' dedi. Kullanıcının bu açıklamaları yorumlarda tepkilere neden oldu.