Suriyeli Öğretmenin Röportajından Sonra Japonya'da Yaşayan Bir Türk: "Aynı Şeyi Yapsam..."
Suriyeli Öğretmenin Röportajından Sonra Japonya'da Yaşayan Bir Türk: "Aynı Şeyi Yapsam..."
Ülkemizde İngilizce öğretmenliği yapan Suriyeli bir kadının röportajı epey konuşuldu. Geçen haftanın gündemine yerleşen tartışma alevlenmeye devam ediyor. Sosyal medyada Japonya'da yaşayan bir Türk, 'Bu kadının ettiği hakaretleri etsem gözümün yaşına bakmazlar' dedi. Kullanıcının bu açıklamaları yorumlarda tepkilere neden oldu.
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YouTube'da sokak röportajları yayınlayan, Zasparagas TV muhabirine konuşan Suriyeli bir kadının sözleri geçtiğimiz haftanın gündem konusu olmuştu.
Türkiye'de İngilizce öğretmenliği yapan Suriyeli kadının sözleri tepki çekmişti.
Kadın röportaj sırasında, "Sizin gözünüz aç. Herkes görecek siz nasıl bir milletsiniz. Yaşattığınız şeyleri yaşatacaksınız" diye konuşmuştu.
Bu sözlerin üzerine sosyal medyada viral olan videoya birçok eleştiri geldi. Tartışmanın alevi günlerdir sönmedi.
Japonya'da yaşadığını söyleyen bir Türk ise Twitter (X) hesabı üzerinden kadının videosuna yazdıkları ile dikkat çekti.
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Binlerce insanın yorum yaptığı o paylaşımda "@balthvader" adlı kullanıcı, 8 senedir Japonya'da yaşadığını ve ülkenin birçok olanağından yararlanarak eğitimini tamamladığını anlattı.
Japonya'da akademisyenlik yapan kullanıcı, bu anlattığı sayısız imkanın ve verdiği emeklerin yanı sıra yaşadığı zorluklardan da bahsetti.
"Süper deneyimlerim de oldu, ırkçısına da çok denk geldim, tacize de uğradım, delisinden yumruk da yedim, "pis yabancı" diye üzerime tüküren de oldu. "Sen artık Japon'sun" diyerek beni saran sarmalayan da çok oldu. Düşünce beni kaldıracağına inandığım Japonlar da var, pise batsam elini uzatmayacaklar da. İnsan her yerde insan çünkü."
"Ancak Japonya'da biri bana mikrofon tutsa ve ben de bu kadının konuştuğu gibi konuşup Japonlara böyle hakaret etsem" diye devam eden kadın ülkeden deport edileceğini söyledi.
"Japonlara böyle hakaret etsem, ahlaksızca zehir saçsam, yaşadığım yere kalıcı oturum iznim var falan demezler. Beni ensemden tutarlar, giden yolcuya götürür ve sınır dışı ederler."
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İşte o tweet:
İşte kullanıcıların tepkileri:
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