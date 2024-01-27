Kadın Muhabirin Fotoğrafını Kolları Sansürlü Paylaşan Haber Sayfası Tepki Çekti
Kadın Muhabirin Fotoğrafını Kolları Sansürlü Paylaşan Haber Sayfası Tepki Çekti
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Mahfil haber sayfası, YouTube'da sokak röportajları yayınlayan Zasparagas TV muhabiri Zeynep Koç'un fotoğrafına uyguladığı sansür nedeniyle, tepki çekti.
Twitter (X) üzerinden Koç hakkında paylaşım yapan sayfa, "Zeynep Koç adlı şahıs Pendik’te sokak röportajı bahanesiyle Suriyeli bir öğretmeni linç ettirmeye kalktı" diye yazdı.
Paylaşımın devamında ise, Koç'un daha önce de sığınmacıları hedef gösteren provokasyonlar yaptığı iddia edildi.
Haber sayfasının paylaşımda kullandığı fotoğrafta muhabirin kollarını sansürlemesi dikkat çekti.
İşte o paylaşım:
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Söz konusu fotoğrafa uygulanan sansür👇🏻
Muhabir Zeynep Koç ise bu paylaşımı alıntılayarak, "Kollarımı neden sansürlediniz?" diye sordu.
Kullanıcılardan da paylaşıma tepkiler yükseldi.
"Biz mecbur muyuz senin kolunu görmeye kardeşim?" diye soranlar da vardı.
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Avukat Feyza Altun konuya gülerek yorum yaptı.
Bir kullanıcının "Bundan sonra ben de onları sansürleyeceğim" paylaşımına,
Altun, "Kadınların kollarını sansürleyenlere karşı bence son derece makul bir tepki" diye yazdı.
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