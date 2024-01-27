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Kadın Muhabirin Fotoğrafını Kolları Sansürlü Paylaşan Haber Sayfası Tepki Çekti

Kadın Muhabirin Fotoğrafını Kolları Sansürlü Paylaşan Haber Sayfası Tepki Çekti

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
27.01.2024 - 18:27

YouTube'da sokak röportajları yayınlayan Zasparagas TV muhabiri Zeynep Koç, Mahfil Twitter (X) hesabı üzerinden sığınmacıları hedef gösterdiği iddia edilerek kolları sansürlü paylaşıldı.

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Mahfil haber sayfası, YouTube'da sokak röportajları yayınlayan Zasparagas TV muhabiri Zeynep Koç'un fotoğrafına uyguladığı sansür nedeniyle, tepki çekti.

Mahfil haber sayfası, YouTube'da sokak röportajları yayınlayan Zasparagas TV muhabiri Zeynep Koç'un fotoğrafına uyguladığı sansür nedeniyle, tepki çekti.

Twitter (X) üzerinden Koç hakkında paylaşım yapan sayfa, "Zeynep Koç adlı şahıs Pendik’te sokak röportajı bahanesiyle Suriyeli bir öğretmeni linç ettirmeye kalktı" diye yazdı.

Twitter (X) üzerinden Koç hakkında paylaşım yapan sayfa, "Zeynep Koç adlı şahıs Pendik’te sokak röportajı bahanesiyle Suriyeli bir öğretmeni linç ettirmeye kalktı" diye yazdı.

Paylaşımın devamında ise, Koç'un daha önce de sığınmacıları hedef gösteren provokasyonlar yaptığı iddia edildi.

Paylaşımın devamında ise, Koç'un daha önce de sığınmacıları hedef gösteren provokasyonlar yaptığı iddia edildi.

Haber sayfasının paylaşımda kullandığı fotoğrafta muhabirin kollarını sansürlemesi dikkat çekti.

Haber sayfasının paylaşımda kullandığı fotoğrafta muhabirin kollarını sansürlemesi dikkat çekti.

İşte o paylaşım:

İşte o paylaşım:
twitter.com
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Söz konusu fotoğrafa uygulanan sansür👇🏻

Söz konusu fotoğrafa uygulanan sansür👇🏻

Muhabir Zeynep Koç ise bu paylaşımı alıntılayarak, "Kollarımı neden sansürlediniz?" diye sordu.

Muhabir Zeynep Koç ise bu paylaşımı alıntılayarak, "Kollarımı neden sansürlediniz?" diye sordu.
twitter.com

Kullanıcılardan da paylaşıma tepkiler yükseldi.

Kullanıcılardan da paylaşıma tepkiler yükseldi.
twitter.com

"Biz mecbur muyuz senin kolunu görmeye kardeşim?" diye soranlar da vardı.

"Biz mecbur muyuz senin kolunu görmeye kardeşim?" diye soranlar da vardı.
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
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👇🏻
twitter.com

Avukat Feyza Altun konuya gülerek yorum yaptı.

Avukat Feyza Altun konuya gülerek yorum yaptı.
twitter.com

Bir kullanıcının "Bundan sonra ben de onları sansürleyeceğim" paylaşımına,

Bir kullanıcının "Bundan sonra ben de onları sansürleyeceğim" paylaşımına,
twitter.com

Altun, "Kadınların kollarını sansürleyenlere karşı bence son derece makul bir tepki" diye yazdı.

Altun, "Kadınların kollarını sansürleyenlere karşı bence son derece makul bir tepki" diye yazdı.
twitter.com

Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?
twitter.com
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Yorumlarda buluşalım...

Yorumlarda buluşalım...
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