Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Kelime-i Tevhid Bayrağı Paylaşan Kadın Gazetecinin Kıyafetine "Müslümana Yakışıyor mu?" Sorusu Geldi

Kelime-i Tevhid Bayrağı Paylaşan Kadın Gazetecinin Kıyafetine "Müslümana Yakışıyor mu?" Sorusu Geldi

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
05.01.2024 - 15:07

YouTube'de 'Propaganda' adlı kanalın moderatörlüğünü yapan Nisa Çaydan'ın Kelime-i Tevhid bayrağı paylaşımları sosyal medyada dikkat çekti. Kullanıcıların tepki gösterdiği o detayların ardından bir kullanıcının gazetecinin 'eteğine' yaptığı yorum tartışma yarattı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

İstanbul'da gerçekleşen Filistin dayanışma mitinginde, bir üniversite öğrencisinin Kelime-i Tevhid bayrağı taşıyan birine yumruk attığı için tutuklanması büyük tepki çekmişti.

İstanbul'da gerçekleşen Filistin dayanışma mitinginde, bir üniversite öğrencisinin Kelime-i Tevhid bayrağı taşıyan birine yumruk attığı için tutuklanması büyük tepki çekmişti.

Sosyal medyada yankıları devam eden olayla ilgili kullanıcılar ikiye bölündü. Kimisi bayrağı açan kişinin yanında dururken kimi yumruk atan genci savundu.

Sosyal medyada yankıları devam eden olayla ilgili kullanıcılar ikiye bölündü. Kimisi bayrağı açan kişinin yanında dururken kimi yumruk atan genci savundu.

YouTube'da 'Propaganda' adlı kanalın moderatörlüğünü yapan Nisa Çaydan da Twitter (X) hesabı üzerinden, Kelime-i Tevhid bayrağı paylaşımları yaparak, olaya tepki gösterdi.

YouTube'da 'Propaganda' adlı kanalın moderatörlüğünü yapan Nisa Çaydan da Twitter (X) hesabı üzerinden, Kelime-i Tevhid bayrağı paylaşımları yaparak, olaya tepki gösterdi.

İşte o paylaşım:

İşte o paylaşım:
twitter.com

Diğer yandan Devlet Partisi Genel Başkanı Murat Şahin'in paylaştığı olayın videosunu alıntılayarak "Baban yaşındaki adama el kaldırmaya utanmadın mı? Sen ne biçim bir Türk gencisin?" diye de sordu.

Diğer yandan Devlet Partisi Genel Başkanı Murat Şahin'in paylaştığı olayın videosunu alıntılayarak "Baban yaşındaki adama el kaldırmaya utanmadın mı? Sen ne biçim bir Türk gencisin?" diye de sordu.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

Ardından olayın diğer tarafı olan kullanıcılardan Çaydan'a tepkiler yükseldi.

Ardından olayın diğer tarafı olan kullanıcılardan Çaydan'a tepkiler yükseldi.

Bir kullanıcı Çaydan'ın fotoğrafını paylaşarak, "İnsani olarak soruyorum. Şu giydiğin etek müslümana yakışıyor mu?" diye sordu.

Bir kullanıcı Çaydan'ın fotoğrafını paylaşarak, "İnsani olarak soruyorum. Şu giydiğin etek müslümana yakışıyor mu?" diye sordu.
twitter.com

Kullanıcının Çaydan'ın paylaşımları nedeniyle kıyafetini eleştirerek ironi yaptığına dair yorumlar geldi.

Kullanıcının Çaydan'ın paylaşımları nedeniyle kıyafetini eleştirerek ironi yaptığına dair yorumlar geldi.
twitter.com

"Cumhuriyet kadınına çok yakışmış" diyenler oldu.

"Cumhuriyet kadınına çok yakışmış" diyenler oldu.
twitter.com

Kullanıcının kıyafet üzerinden eleştiri yapmasına tepki gösterenler de oldu.

Kullanıcının kıyafet üzerinden eleştiri yapmasına tepki gösterenler de oldu.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

Çaydan, paylaşımının altına gelen yorumlara şöyle yanıt verdi:

Çaydan, paylaşımının altına gelen yorumlara şöyle yanıt verdi:
twitter.com

Kendisini eleştiren kullanıcıya ise "Gayet güzel çıkmışım" diye yanıt verdi.

Kendisini eleştiren kullanıcıya ise "Gayet güzel çıkmışım" diye yanıt verdi.
twitter.com

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?