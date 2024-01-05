Kelime-i Tevhid Bayrağı Paylaşan Kadın Gazetecinin Kıyafetine "Müslümana Yakışıyor mu?" Sorusu Geldi
Kelime-i Tevhid Bayrağı Paylaşan Kadın Gazetecinin Kıyafetine "Müslümana Yakışıyor mu?" Sorusu Geldi
YouTube'de 'Propaganda' adlı kanalın moderatörlüğünü yapan Nisa Çaydan'ın Kelime-i Tevhid bayrağı paylaşımları sosyal medyada dikkat çekti. Kullanıcıların tepki gösterdiği o detayların ardından bir kullanıcının gazetecinin 'eteğine' yaptığı yorum tartışma yarattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
İstanbul'da gerçekleşen Filistin dayanışma mitinginde, bir üniversite öğrencisinin Kelime-i Tevhid bayrağı taşıyan birine yumruk attığı için tutuklanması büyük tepki çekmişti.
Sosyal medyada yankıları devam eden olayla ilgili kullanıcılar ikiye bölündü. Kimisi bayrağı açan kişinin yanında dururken kimi yumruk atan genci savundu.
YouTube'da 'Propaganda' adlı kanalın moderatörlüğünü yapan Nisa Çaydan da Twitter (X) hesabı üzerinden, Kelime-i Tevhid bayrağı paylaşımları yaparak, olaya tepki gösterdi.
İşte o paylaşım:
Diğer yandan Devlet Partisi Genel Başkanı Murat Şahin'in paylaştığı olayın videosunu alıntılayarak "Baban yaşındaki adama el kaldırmaya utanmadın mı? Sen ne biçim bir Türk gencisin?" diye de sordu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ardından olayın diğer tarafı olan kullanıcılardan Çaydan'a tepkiler yükseldi.
Bir kullanıcı Çaydan'ın fotoğrafını paylaşarak, "İnsani olarak soruyorum. Şu giydiğin etek müslümana yakışıyor mu?" diye sordu.
Kullanıcının Çaydan'ın paylaşımları nedeniyle kıyafetini eleştirerek ironi yaptığına dair yorumlar geldi.
"Cumhuriyet kadınına çok yakışmış" diyenler oldu.
Kullanıcının kıyafet üzerinden eleştiri yapmasına tepki gösterenler de oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Çaydan, paylaşımının altına gelen yorumlara şöyle yanıt verdi:
Kendisini eleştiren kullanıcıya ise "Gayet güzel çıkmışım" diye yanıt verdi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda