Kelime-i Tevhid Bayrağı Paylaşan Kadın Gazetecinin Kıyafetine "Müslümana Yakışıyor mu?" Sorusu Geldi

YouTube'de 'Propaganda' adlı kanalın moderatörlüğünü yapan Nisa Çaydan'ın Kelime-i Tevhid bayrağı paylaşımları sosyal medyada dikkat çekti. Kullanıcıların tepki gösterdiği o detayların ardından bir kullanıcının gazetecinin 'eteğine' yaptığı yorum tartışma yarattı.