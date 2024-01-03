Yeşim Salkım Türkiye'nin Hilafete Geçeceği Tarihi Açıklayan Tuğçe Kazaz'a Açtı Ağzını Yumdu Gözünü

Geçtiğimiz günlerde yaptığı hilafet açıklaması ile gündeme gelen eski manken ve oyuncu Tuğçe Kazaz'a, Yeşim Salkım Twitter (X) üzerinden cevap verdi. Salkım, Kazaz'ın 'Türkiye hilafete geçecek' demesine sert çıkıştı.