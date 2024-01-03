Yeşim Salkım Türkiye'nin Hilafete Geçeceği Tarihi Açıklayan Tuğçe Kazaz'a Açtı Ağzını Yumdu Gözünü
Yeşim Salkım Türkiye'nin Hilafete Geçeceği Tarihi Açıklayan Tuğçe Kazaz'a Açtı Ağzını Yumdu Gözünü
Geçtiğimiz günlerde yaptığı hilafet açıklaması ile gündeme gelen eski manken ve oyuncu Tuğçe Kazaz'a, Yeşim Salkım Twitter (X) üzerinden cevap verdi. Salkım, Kazaz'ın 'Türkiye hilafete geçecek' demesine sert çıkıştı.
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Birkaç gün önce İstanbul'da gerçekleşen Filistin dayanışma mitinginde, bir üniversite öğrencisinin Kelime-i Tevhid bayrağı taşıyan birine yumruk attığı için tutuklanması büyük bir tepki çekmişti.
Sosyal medya üzerinden birçok farklı kesimden tepkiler gelirken, ilahiyatçı yazar Yılmaz Çelik, mitingdeki bazı görüntüleri paylaşıp 'hilafet' çağrısında bulundu.
Eski manken Tuğçe Kazaz da yumruk atan gençle ilgili bir açıklama yaptı ve Türkiye'nin 2030 yılına kadar tam anlamıyla hilafet sistemine geçeceğini iddia etti.
Kazaz, “İstanbul'da şehitlerimiz ve Filistin için Galata Köprüsü'ne yapılan yürüyüşte hilafet bayrağı açan amcanın burnunu kıran gence söyleyin, Türkiye 2030'a kadar tam manasıyla hilafet sistemine geçmiş olacak. Çünkü bölgedeki şartlar Türkiye'yi buna mecbur bırakacak” diye konuştu.
Bu durum, ünlü oyuncu Yeşim Salkım'ın dikkatini çekti ve Kazaz'ın bu açıklamasına Twitter (X) hesabı üzerinden yanıt verdi. Salkım, Kazaz'a hitaben "İnsanın canını sıkma cahil" ifadesini kullandı.
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Salkım, "Seni yöneten kişiyi ben biliyorum" diyerek sözlerine devam etti ve "Burası Türkiye Cumhuriyeti, cesedimizi çiğnemeniz lazım" şeklinde sert bir çıkışta bulundu.
İşte o tweet:
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