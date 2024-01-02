'Hilafet Yumruğu' Tartışması: Ege Akersoy'a Polisin Yanında Tokat Atan Şahıs İçin de Harekete Geçildi!

İstanbul'da elinde Hilafet bayrağı ile yürüyen İsmail Aydemir'e 'Bir Türk olamadınız' diyerek yumruk atan Ege Akersoy dün tepkiler sonrası tutuklanmıştı.

Olay anında Ege Akersoy'u kenara sıkıştırarak polisin yanında tokat atan şahıs için de oluşan kamuoyu sonrası harekete geçildi.