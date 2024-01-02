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'Hilafet Yumruğu' Tartışması: Ege Akersoy'a Polisin Yanında Tokat Atan Şahıs İçin de Harekete Geçildi!

'Hilafet Yumruğu' Tartışması: Ege Akersoy'a Polisin Yanında Tokat Atan Şahıs İçin de Harekete Geçildi!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
02.01.2024 - 14:52

İstanbul'da elinde Hilafet bayrağı ile yürüyen İsmail Aydemir'e 'Bir Türk olamadınız' diyerek yumruk atan Ege Akersoy dün tepkiler sonrası tutuklanmıştı. 

Olay anında Ege Akersoy'u kenara sıkıştırarak polisin yanında tokat atan şahıs için de oluşan kamuoyu sonrası harekete geçildi. 

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Türkiye dün yapılan Filistin yürüyüşü sonrası elinde hilafet bayrağı ile yolda yürüyen İsmail Aydemir'in üniversite öğrencisi Ege Akersoy'dan yediği yumruğu konuşuyor.

Türkiye dün yapılan Filistin yürüyüşü sonrası elinde hilafet bayrağı ile yolda yürüyen İsmail Aydemir'in üniversite öğrencisi Ege Akersoy'dan yediği yumruğu konuşuyor.

Asker çocuğu olan Ege Akersoy hilafet bayrağı ile yürüyen şahsa attığı yumruk sonrası çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

Asker çocuğu olan Ege Akersoy hilafet bayrağı ile yürüyen şahsa attığı yumruk sonrası çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

Ege Akersoy, ifadesinde tepkisini fiziksel olarak gösterdiği için pişmanlığını dile getirirken polisin yanında kendisine tokat atan ve görüntülere de yansıyan şahıstan şikayetçi olduğunu söylemişti.

Ege Akersoy, ifadesinde tepkisini fiziksel olarak gösterdiği için pişmanlığını dile getirirken polisin yanında kendisine tokat atan ve görüntülere de yansıyan şahıstan şikayetçi olduğunu söylemişti.

Oda TV'nin aktardığına göre, Akersoy'a saldıran kişi hakkında da soruşturma başlatıldı. Emniyet, yumruk atan kişiyi tespit ettikten sonra adli işlem uygulayacak.

Oda TV'nin aktardığına göre, Akersoy'a saldıran kişi hakkında da soruşturma başlatıldı. Emniyet, yumruk atan kişiyi tespit ettikten sonra adli işlem uygulayacak.

Kaynak...

Olay anına ilişkin görüntüler ⬇️

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