Gazeteci Nevşin Mengü 'Hilafet Yumruğu' Tartışmalarına Girdi: "Tutuklama İslamcıların İçi Soğusun Diye"
Gazeteci Nevşin Mengü, hilafet bayrağı ile yolda yürüyen bir kişiyi 'Bir Türk olmadınız' diyerek yumruklayan üniversite öğrencisi Ege A. hakkında açıklamalarda bulundu. Nevşin Mengü, şiddetin her türlüsünün yanlış olduğunu vurgularken, tutuklamanın ise 'islamcıların içi soğusun' diye yapıldığını savundu.
İstanbul'da yeni yılın ilk saatlerinde "Şehitlere rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet" yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşe katılan İsmail Aydemir, mitingin ardından elinde Kelime-i Tevhid bayrağı ile yürüdü. Aydemir'e Galata Köprüsü üzerinde bir kişi bu bayrak nedeniyle tepki gösterdi ve "Bir Türk olamadınız" diyerek yumruklu saldırıda bulundu.
İsmail Aydemir aldığı yumrukla kanlar içinde kalırken, üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen şüpheli Ege A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Asker çocuğu olan Ege A., ilk ifadesinde olayla ilgili ise şunları anlattı ⬇️
Olay anına ilişkin görüntüler ⬇️
Tutuklamayı sosyal medya hesabından değerlendiren Gazeteci Nevşin Mengü, bir insanın fikirleri yüzünden başka bir insana yumruk atmasının yanlış olduğunu belirtti ancak şöyle devam etti: "İslamcıların içi soğusun diye yumruk atan gencin işlediği kabahatle orantısız bir şekilde tutuklanması yanlıştır."
Nevşin Mengü'nün sosyal medya hesabından yaptığı o paylaşım ⬇️
'Başka bir kişiye farklı düşündüğü için yumruk atmak yanlıştır. Bugün sizin gibi düşünen biri sizin gibi düşünmeyen birine yumruk attı diye sevinirseniz, yarın tersinin meşrulaşmasına yol açarsınız. Hukukun araçsallaştırılması, İslamcıların içi soğusun diye yumruk atan gencin işlediği kabahatle orantısız bir şekilde tutuklanması daha da yanlıştır.'
'Hilafet talep etmek bu devirde gerçekçi olmadığı gibi, Şeriat talep etmek de, Türkiye'nin kurucu ilkeleri; insan hakları, kadın hakları, dezavantajlı grupların korunması gibi evrensel ilkeler ile çelişir. Demokrasi ile demokrasi çerçevesinde dile getirilen siyasi taleplerle ilişkisi yoktur. Şeriat isteyen hobi olarak yine istesin ancak kendi evinde bile, diğer bireylerin haklarını ihlal edeceği için şeri hükümlere göre yaşama lüksü yoktur.'