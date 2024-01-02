Gazeteci Nevşin Mengü 'Hilafet Yumruğu' Tartışmalarına Girdi: "Tutuklama İslamcıların İçi Soğusun Diye"

'Başka bir kişiye farklı düşündüğü için yumruk atmak yanlıştır. Bugün sizin gibi düşünen biri sizin gibi düşünmeyen birine yumruk attı diye sevinirseniz, yarın tersinin meşrulaşmasına yol açarsınız. Hukukun araçsallaştırılması, İslamcıların içi soğusun diye yumruk atan gencin işlediği kabahatle orantısız bir şekilde tutuklanması daha da yanlıştır.'

'Hilafet talep etmek bu devirde gerçekçi olmadığı gibi, Şeriat talep etmek de, Türkiye'nin kurucu ilkeleri; insan hakları, kadın hakları, dezavantajlı grupların korunması gibi evrensel ilkeler ile çelişir. Demokrasi ile demokrasi çerçevesinde dile getirilen siyasi taleplerle ilişkisi yoktur. Şeriat isteyen hobi olarak yine istesin ancak kendi evinde bile, diğer bireylerin haklarını ihlal edeceği için şeri hükümlere göre yaşama lüksü yoktur.'