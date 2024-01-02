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Gazeteci Nevşin Mengü 'Hilafet Yumruğu' Tartışmalarına Girdi: "Tutuklama İslamcıların İçi Soğusun Diye"

Gazeteci Nevşin Mengü 'Hilafet Yumruğu' Tartışmalarına Girdi: "Tutuklama İslamcıların İçi Soğusun Diye"

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
02.01.2024 - 12:30

Gazeteci Nevşin Mengü, hilafet bayrağı ile yolda yürüyen bir kişiyi 'Bir Türk olmadınız' diyerek yumruklayan üniversite öğrencisi Ege A. hakkında açıklamalarda bulundu. Nevşin Mengü, şiddetin her türlüsünün yanlış olduğunu vurgularken, tutuklamanın ise 'islamcıların içi soğusun' diye yapıldığını savundu.

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İstanbul'da yeni yılın ilk saatlerinde "Şehitlere rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet" yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşe katılan İsmail Aydemir, mitingin ardından elinde Kelime-i Tevhid bayrağı ile yürüdü. Aydemir'e Galata Köprüsü üzerinde bir kişi bu bayrak nedeniyle tepki gösterdi ve "Bir Türk olamadınız" diyerek yumruklu saldırıda bulundu.

İstanbul'da yeni yılın ilk saatlerinde "Şehitlere rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet" yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşe katılan İsmail Aydemir, mitingin ardından elinde Kelime-i Tevhid bayrağı ile yürüdü. Aydemir'e Galata Köprüsü üzerinde bir kişi bu bayrak nedeniyle tepki gösterdi ve "Bir Türk olamadınız" diyerek yumruklu saldırıda bulundu.

İsmail Aydemir aldığı yumrukla kanlar içinde kalırken, üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen şüpheli Ege A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İsmail Aydemir aldığı yumrukla kanlar içinde kalırken, üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen şüpheli Ege A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Asker çocuğu olan Ege A., ilk ifadesinde olayla ilgili ise şunları anlattı ⬇️

Asker çocuğu olan Ege A., ilk ifadesinde olayla ilgili ise şunları anlattı ⬇️

'Ben yıldız Teknik Üniversitesi elektrik mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. Benim babam emekli binbaşıdır. Ben de milliyetçi yetiştirildim. Suudi Arabistan tarafından ülkemizin kurucu liderinin fotoğrafı mesele edilerek ülkemiz aleyhine uygulama yapılması, geçtiğimiz günlerde yaşanan terör saldırıları sonucunda 12 askerimizin şehit edilmesinden sonra ben de bir Türk vatandaşından Türk bayrağını taşımasını beklerken, karşımdan gelen yeşil üzeri Arapça yazılı bayrak taşıyan şahsa hitaben; 'Sen Türk Vatandaşı değil misin? hassas zamandayız' dedim. Kendisi de bana, 'İstediğimi taşırım' dedi. Aramızda bir itişme oldu. Kendisi yakınıma gelince kendimi korumak için kendisine yumruk attım. Kendisini sözlü olarak uyarmam gerekirdi. Olay nedeniyle pişmanım.”

Olay anına ilişkin görüntüler ⬇️

Tutuklamayı sosyal medya hesabından değerlendiren Gazeteci Nevşin Mengü, bir insanın fikirleri yüzünden başka bir insana yumruk atmasının yanlış olduğunu belirtti ancak şöyle devam etti: "İslamcıların içi soğusun diye yumruk atan gencin işlediği kabahatle orantısız bir şekilde tutuklanması yanlıştır."

Tutuklamayı sosyal medya hesabından değerlendiren Gazeteci Nevşin Mengü, bir insanın fikirleri yüzünden başka bir insana yumruk atmasının yanlış olduğunu belirtti ancak şöyle devam etti: "İslamcıların içi soğusun diye yumruk atan gencin işlediği kabahatle orantısız bir şekilde tutuklanması yanlıştır."
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Nevşin Mengü'nün sosyal medya hesabından yaptığı o paylaşım ⬇️

'Başka bir kişiye farklı düşündüğü için yumruk atmak yanlıştır. Bugün sizin gibi düşünen biri sizin gibi düşünmeyen birine yumruk attı diye sevinirseniz, yarın tersinin meşrulaşmasına yol açarsınız. Hukukun araçsallaştırılması, İslamcıların içi soğusun diye yumruk atan gencin işlediği kabahatle orantısız bir şekilde tutuklanması daha da yanlıştır.'

'Hilafet talep etmek bu devirde gerçekçi olmadığı gibi, Şeriat talep etmek de, Türkiye'nin kurucu ilkeleri; insan hakları, kadın hakları, dezavantajlı grupların korunması gibi evrensel ilkeler ile çelişir. Demokrasi ile demokrasi çerçevesinde dile getirilen siyasi taleplerle ilişkisi yoktur. Şeriat isteyen hobi olarak yine istesin ancak kendi evinde bile, diğer bireylerin haklarını ihlal edeceği için şeri hükümlere göre yaşama lüksü yoktur.'

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