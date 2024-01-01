Filistin'e Destek Yürüyüşünde Bir Vatandaş Hilafet Bayrağı Açan Bir Kişiye Yumruk Attı
Filistin'e Destek Yürüyüşünde Bir Vatandaş Hilafet Bayrağı Açan Bir Kişiye Yumruk Attı
Eminönü'nde sabah ezanının ardından başlayan Filistin'e destek yürüyüşünde bir vatandaş 2 kişinin saldırısına uğradı.
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Yeni yılın ilk günü, Milli İrade Platformu ve 308 sivil toplum kuruluşunun öncülüğünde, şehitler ve Filistin için tarihi bir yürüyüş düzenlendi. Yürüyüş, Galata Köprüsü'nde 250 bin kişinin katılımıyla gerçekleşti.
Yürüyüş Eminönü Yeni Camii, Sultanahmet Camii ve Süleymaniye Camisi'nde buluşan katılımcıların sabah namazını kılmasının ardından başladı.
Öğle saatlerinde biten yürüyüşten dönen bir vatandaş, , "Sen Arap sevicisin" diyen 2 kişinin saldırısına uğradı.
Kelime-i Tevhid bayrağı açtığı için saldırıya uğradığı iddia edilen 48 yaşındaki İsmail Aydemir'in saldırı sonrası anları ise çevrede bulunanların cep telefonu ile görüntülendi.
Aydemir, "Yürüyüşten geliyorum bayrak da elimde. Bana, 'Sen Arap seviciliği yapıyorsun' diyor. Ben yürüyüşten geliyorum elhamdülillah Müslümanım. Türküm ben. Ben senden daha çok Türküm. Yumruğu vurdu beni yere devirdi. Burnumdan ağzımdan kan geldi. Ben Allah rızası için gittim oraya. Şikayetçiyim" dedi.
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Saldırganlardan biri olay yerinden kaçarken diğer saldırgan Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencisi E.A, gözaltına alındı.
Saldırıdan sonra çekilen görüntüler👇
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