‘Kelime-i Tevhid’ Bayrağı Sonrasında Yumruk Atmıştı: İlk İfadesi Ortaya Çıktı
‘Kelime-i Tevhid’ Bayrağı Sonrasında Yumruk Atmıştı: İlk İfadesi Ortaya Çıktı
1 Ocak’ta İstanbul’da düzenlenen mitingde elinde Kelime-i Tevhid bayrağı olan bir kişiye yumruk attığı için tutuklanan üniversite öğrencisi Ege Akersoy’un ilk ifadesi ortaya çıktı. Akersoy, Suudi Arabistan’da yaşanan Atatürk krizi ve yakın zaman verdiğimiz 12 şehit sebebiyle kızgın olduğunu ve yeşil üzeri Arapça yazılı bayrak görünce tepki gösterdiğini söyledi. Akersoy ayrıca olayda kendisine yumruk atıldığını ve şikayetçi olduğunu ifade etti.
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Üniversite öğrencisi Ege Akersoy, İstanbul’da düzenlenen mitingde bir kişiye yumruk attığı için tutuklanmıştı.
Pointer isimli sosyal medya hesabı, tutuklanan Ege Akersoy’un ilk ifadesini paylaştı.
"Ben yıldız Teknik Üniversitesi elektrik mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. Benim babam emekli binbaşıdır. Ben de milliyetçi yetiştirildim. Suudi Arabistan tarafından ülkemizin kurucu liderinin fotoğrafı mesele edilerek ülkemiz aleyhine uygulama yapılması, geçtiğimiz günlerde yaşanan terör saldırıları sonucunda 12 askerimizin şehit edilmesinden sonra ben de bir Türk vatandaşından Türk bayrağını taşımasını beklerken, karşımdan gelen yeşil üzeri Arapça yazılı bayrak taşıyan şahsa hitaben; "Sen Türk Vatandaşı değil misin? hassas zamandayız" dedim.”
“Kendisi de bana, "İstediğimi taşırım" dedi. Aramızda bir itişme oldu. Kendisi yakınıma gelince kendimi korumak için kendisine yumruk attım. Kendisini sözlü olarak uyarmam gerekirdi. Olay nedeniyle pişmanım.”
“Ben herhangi bir ulusa yönelik aşağılayıcı söylemde bulunmadım. Sadece Türk Vatandaşı olduğunu düşündüğüm şahsı uyarmak istedim. Olaydan sonra etraftan tanımadığım bir kişi de bana vurdu. Bana vuran kişiden şikayetçiyim."
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Öte yandan Ege Akersoy’un tutuklanması sonrasında sosyal medyada 2019 yılında Kemal Kılıçdaroğlu’na atılan yumruk gündeme geldi.
Dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Çubuk’ta katıldığı bir şehit cenazesinde Osman Sarıgün’ün yumruklu saldırısına uğramıştı. Sarıgün, yumruklu saldırı sonrasında mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest kalmıştı.
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