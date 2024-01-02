‘Kelime-i Tevhid’ Bayrağı Sonrasında Yumruk Atmıştı: İlk İfadesi Ortaya Çıktı

1 Ocak’ta İstanbul’da düzenlenen mitingde elinde Kelime-i Tevhid bayrağı olan bir kişiye yumruk attığı için tutuklanan üniversite öğrencisi Ege Akersoy’un ilk ifadesi ortaya çıktı. Akersoy, Suudi Arabistan’da yaşanan Atatürk krizi ve yakın zaman verdiğimiz 12 şehit sebebiyle kızgın olduğunu ve yeşil üzeri Arapça yazılı bayrak görünce tepki gösterdiğini söyledi. Akersoy ayrıca olayda kendisine yumruk atıldığını ve şikayetçi olduğunu ifade etti.