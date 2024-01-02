Mustafa Sandal’ın ‘Hilafet Bayrağı’ Tepkisi: Babaannesinin Cenazesi ile Cevap Verdiler

Üniversite öğrenci Ege A., İstanbul’da dün düzenlenen mitingde bir kişiye yumruk attığı iddiasıyla tutuklanmıştı. Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, olayda yumruk yiyen ve elinde ‘tevhid bayrağı’ bulunan kişinin neden gözaltında olmadığını sordu. Mustafa Sandal’a sosyal medyada cevap ise babaannesinin cenaze töreni ile verildi.