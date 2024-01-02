Mustafa Sandal’ın ‘Hilafet Bayrağı’ Tepkisi: Babaannesinin Cenazesi ile Cevap Verdiler
Mustafa Sandal’ın ‘Hilafet Bayrağı’ Tepkisi: Babaannesinin Cenazesi ile Cevap Verdiler
Üniversite öğrenci Ege A., İstanbul’da dün düzenlenen mitingde bir kişiye yumruk attığı iddiasıyla tutuklanmıştı. Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, olayda yumruk yiyen ve elinde ‘tevhid bayrağı’ bulunan kişinin neden gözaltında olmadığını sordu. Mustafa Sandal’a sosyal medyada cevap ise babaannesinin cenaze töreni ile verildi.
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İstanbul’da düzenlenen mitingde yaşananlar sonrasında üniversite öğrencisi Ege A., tutuklanmıştı.
Ege A.’nın tutuklanması tepki çekerken, ünlü şarkıcı Mustafa Sandal da olay anının fotoğrafını paylaşarak hilafet bayrağına tepki gösterdi.
"Hilafet bayrağı açmak" ciddi bir suç! Anayasal düzene karşı çıkan o vatandaş neden gözaltında değil? Üstelik polisin yanında bir kez daha açmış o bez parçasını!”
Mustafa Sandal'ın paylaşımı 👇
Kamu Araştırmaları Vakfı (KAV) Başkanı Ulvi Saran ise “Bu bir hilafet bayrağı değil, üzerinde Arapça ‘Allahtan başka ilah yoktur ve Hz Muhammed onun Resulüdür’ yazan Kelime-i Tevhid bayrağı” dedi.
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Mustafa Sandal’ın yaptığı paylaşıma sosyal medyada bazı kullanıcılar da babaannesinin cenaze törenindeki görüntülerle cevap verdi 👇
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