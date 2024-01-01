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Filistin Yürüyüşünden Dönen Bir Kişiyi "Bir Türk Olamadınız" Diyerek Yumruklayan Öğrenci Tutuklandı

Filistin Yürüyüşünden Dönen Bir Kişiyi "Bir Türk Olamadınız" Diyerek Yumruklayan Öğrenci Tutuklandı

Filistin
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
01.01.2024 - 19:16

Filistin'e destek yürüyüşünden elinde Kelime-i Tevhid bayrağıyla dönen İsmail Aydemir adlı vatandaşa yolda yumruk atan üniversitesi öğrencisi Ege A. tutuklandı. 

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İstanbul'da bugün gerçekleşen “Şehitlere rahmet Filistin'e destek” yürüyüşüne katılan İsmail Aydemir adlı bir kişinin hilafet bayrağı açtığı için yumruklu saldırıya uğradığı iddia edilmişti.

İstanbul'da bugün gerçekleşen “Şehitlere rahmet Filistin'e destek” yürüyüşüne katılan İsmail Aydemir adlı bir kişinin hilafet bayrağı açtığı için yumruklu saldırıya uğradığı iddia edilmişti.

Yumruk atan Yıldız Teknik Üniversitesi Öğrencisi Ege A.'nın görüntülerde, "Biz Türk’üz, bir Türk olamadınız, o bayrağı burada açamazsın” dediği görülüyordu.

Yumruk atan Yıldız Teknik Üniversitesi Öğrencisi Ege A.'nın görüntülerde, "Biz Türk’üz, bir Türk olamadınız, o bayrağı burada açamazsın” dediği görülüyordu.

Görüntülerde İsmail Aydemir ise "Ben hem Türk’üm hem Müslümanım. Bir Türk sen misin gerizekalı!” diyerek karşılık veriyordu.

Görüntülerde İsmail Aydemir ise "Ben hem Türk’üm hem Müslümanım. Bir Türk sen misin gerizekalı!” diyerek karşılık veriyordu.

Ege A. tepkiler sonrası önce gözaltına alındı ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı ⬇️

Tartışmaya ilişkin görüntüler ⬇️

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