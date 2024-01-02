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Fatih Altaylı'dan 'Hilafet Yumruğu' Yorumu: "PKK Çaputuyla Gezen Biri Yumruklansa Tutuklar mıydınız?"

Fatih Altaylı'dan 'Hilafet Yumruğu' Yorumu: "PKK Çaputuyla Gezen Biri Yumruklansa Tutuklar mıydınız?"

Fatih Altaylı
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
02.01.2024 - 13:05

Gazeteci Fatih Altaylı, İstanbul'da hilafet bayrağı ile yürüyen birinin yumruklu saldırıya uğraması ve sonrasında gelen tutuklamaya ilişkin konuştu. Altaylı, PKK çaputlarıyla gezen birinin yumruklanması durumunda yine tutuklama yapılıp yapılmayacağı yönünde bir soru yöneltti. 

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İstanbul'da yeni yılın ilk saatlerinde "Şehitlere rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet" yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşe katılan İsmail Aydemir, mitingin ardından elinde Kelime-i Tevhid bayrağı ile yürüdü. Aydemir'e Galata Köprüsü üzerinde bir kişi bu bayrak nedeniyle tepki gösterdi ve "Bir Türk olamadınız" diyerek yumruklu saldırıda bulundu.

İstanbul'da yeni yılın ilk saatlerinde "Şehitlere rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet" yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşe katılan İsmail Aydemir, mitingin ardından elinde Kelime-i Tevhid bayrağı ile yürüdü. Aydemir'e Galata Köprüsü üzerinde bir kişi bu bayrak nedeniyle tepki gösterdi ve "Bir Türk olamadınız" diyerek yumruklu saldırıda bulundu.

İsmail Aydemir aldığı yumrukla kanlar içinde kalırken, üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen şüpheli Ege A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İsmail Aydemir aldığı yumrukla kanlar içinde kalırken, üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen şüpheli Ege A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sosyal medyada başlayan tartışmaların ardından Gazeteci Fatih Altaylı'dan da konuyla ilgili yorum geldi.

Sosyal medyada başlayan tartışmaların ardından Gazeteci Fatih Altaylı'dan da konuyla ilgili yorum geldi.

Fatih Altaylı konuyu tutuklama üzerinden ele alarak şu soruyu sordu: "Sokaklarda bir elinde PKK bayrağı olduğu söylenen çaput, diğerinde Öcalan posteri ile "Bağımsız Kürdistan" diye bağırarak yürüyen birine, bir genç gelip yumruk atsaydı bu genci tutuklar mıydınız?"

Fatih Altaylı konuyu tutuklama üzerinden ele alarak şu soruyu sordu: "Sokaklarda bir elinde PKK bayrağı olduğu söylenen çaput, diğerinde Öcalan posteri ile "Bağımsız Kürdistan" diye bağırarak yürüyen birine, bir genç gelip yumruk atsaydı bu genci tutuklar mıydınız?"

Ege A. olay sonrası verdiği ifadede şunları söylemişti ⬇️

Ege A. olay sonrası verdiği ifadede şunları söylemişti ⬇️

'Ben yıldız Teknik Üniversitesi elektrik mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. Benim babam emekli binbaşıdır. Ben de milliyetçi yetiştirildim. Suudi Arabistan tarafından ülkemizin kurucu liderinin fotoğrafı mesele edilerek ülkemiz aleyhine uygulama yapılması, geçtiğimiz günlerde yaşanan terör saldırıları sonucunda 12 askerimizin şehit edilmesinden sonra ben de bir Türk vatandaşından Türk bayrağını taşımasını beklerken, karşımdan gelen yeşil üzeri Arapça yazılı bayrak taşıyan şahsa hitaben; 'Sen Türk Vatandaşı değil misin? hassas zamandayız' dedim. Kendisi de bana, 'İstediğimi taşırım' dedi. Aramızda bir itişme oldu. Kendisi yakınıma gelince kendimi korumak için kendisine yumruk attım. Kendisini sözlü olarak uyarmam gerekirdi. Olay nedeniyle pişmanım.”

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Olay anına ilişkin görüntüler ⬇️

Gazeteci Nevşin Mengü de bugün tutuklamanın hukuki yönüyle ilgili bazı açıklamalarda bulunmuştu ⬇️

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