Fatih Altaylı'dan 'Hilafet Yumruğu' Yorumu: "PKK Çaputuyla Gezen Biri Yumruklansa Tutuklar mıydınız?"

'Ben yıldız Teknik Üniversitesi elektrik mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. Benim babam emekli binbaşıdır. Ben de milliyetçi yetiştirildim. Suudi Arabistan tarafından ülkemizin kurucu liderinin fotoğrafı mesele edilerek ülkemiz aleyhine uygulama yapılması, geçtiğimiz günlerde yaşanan terör saldırıları sonucunda 12 askerimizin şehit edilmesinden sonra ben de bir Türk vatandaşından Türk bayrağını taşımasını beklerken, karşımdan gelen yeşil üzeri Arapça yazılı bayrak taşıyan şahsa hitaben; 'Sen Türk Vatandaşı değil misin? hassas zamandayız' dedim. Kendisi de bana, 'İstediğimi taşırım' dedi. Aramızda bir itişme oldu. Kendisi yakınıma gelince kendimi korumak için kendisine yumruk attım. Kendisini sözlü olarak uyarmam gerekirdi. Olay nedeniyle pişmanım.”