Fatih Altaylı'dan 'Hilafet Yumruğu' Yorumu: "PKK Çaputuyla Gezen Biri Yumruklansa Tutuklar mıydınız?"
Fatih Altaylı'dan 'Hilafet Yumruğu' Yorumu: "PKK Çaputuyla Gezen Biri Yumruklansa Tutuklar mıydınız?"
Gazeteci Fatih Altaylı, İstanbul'da hilafet bayrağı ile yürüyen birinin yumruklu saldırıya uğraması ve sonrasında gelen tutuklamaya ilişkin konuştu. Altaylı, PKK çaputlarıyla gezen birinin yumruklanması durumunda yine tutuklama yapılıp yapılmayacağı yönünde bir soru yöneltti.
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İstanbul'da yeni yılın ilk saatlerinde "Şehitlere rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet" yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşe katılan İsmail Aydemir, mitingin ardından elinde Kelime-i Tevhid bayrağı ile yürüdü. Aydemir'e Galata Köprüsü üzerinde bir kişi bu bayrak nedeniyle tepki gösterdi ve "Bir Türk olamadınız" diyerek yumruklu saldırıda bulundu.
İsmail Aydemir aldığı yumrukla kanlar içinde kalırken, üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen şüpheli Ege A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sosyal medyada başlayan tartışmaların ardından Gazeteci Fatih Altaylı'dan da konuyla ilgili yorum geldi.
Fatih Altaylı konuyu tutuklama üzerinden ele alarak şu soruyu sordu: "Sokaklarda bir elinde PKK bayrağı olduğu söylenen çaput, diğerinde Öcalan posteri ile "Bağımsız Kürdistan" diye bağırarak yürüyen birine, bir genç gelip yumruk atsaydı bu genci tutuklar mıydınız?"
Ege A. olay sonrası verdiği ifadede şunları söylemişti ⬇️
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Olay anına ilişkin görüntüler ⬇️
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