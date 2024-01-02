Tuğçe Kazaz Tam Manasıyla Hilafete Geçiş Tarihini Açıkladı: “O Yumruk Atan Gence Söyleyin”

Geçtiğimiz gün İstanbul’da gerçekleştirilen mitingde, üniversite öğrencisi bir genç Kelime-i Tevhid bayrağı taşıyan bir kişiye yumruk attığı için tutuklanmıştı. Tuğçe Kazaz, yumruk attığı için tutuklanan gence seslenerek, Türkiye’nin 2030’a kadar tam manasıyla hilafet sistemine geçeceğini söyledi.