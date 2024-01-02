Tuğçe Kazaz Tam Manasıyla Hilafete Geçiş Tarihini Açıkladı: “O Yumruk Atan Gence Söyleyin”
Tuğçe Kazaz Tam Manasıyla Hilafete Geçiş Tarihini Açıkladı: “O Yumruk Atan Gence Söyleyin”
Geçtiğimiz gün İstanbul’da gerçekleştirilen mitingde, üniversite öğrencisi bir genç Kelime-i Tevhid bayrağı taşıyan bir kişiye yumruk attığı için tutuklanmıştı. Tuğçe Kazaz, yumruk attığı için tutuklanan gence seslenerek, Türkiye’nin 2030’a kadar tam manasıyla hilafet sistemine geçeceğini söyledi.
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İstanbul’da 1 Ocak sabahı Filistin için düzenlenen miting gündemden düşmüyor.
Mitinge katılan bir kişi, elinde taşıdığı bayrak sebebiyle üniversite öğrencisi tarafından tartaklanmış ve sonrasında tutuklanması tepki çekmişti.
Ayrıca Yılmaz Çelik isimli ilahiyatçı yazar, mitingdeki bazı görüntüleri paylaşarak ‘hilafet’ çağrısında bulunmuştu.
Geçtiğimiz günlerde İsrail’in Demir Kubbe sistemiyle ilgili ‘ufuk açıcı’ bir soruyla gündeme gelen Tuğçe Kazaz da gündemden geri kalamadı ve hilafet tartışmalarına katıldı.
Eski manken, yeni siyaset bilimci Tuğçe Kazaz ‘bir tespittir’ diyerek “İstanbul'da şehitlerimiz ve Filistin için Galata Köprüsü'ne yapılan yürüyüşte hilafet bayrağı açan amcanın burnunu kıran gence söyleyin, Türkiye 2030'a kadar tam manasıyla hilafet sistemine geçmiş olacak. Çünkü bölgedeki şartlar Türkiye'yi buna mecbur bırakacak.” ifadelerini kullandı.
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Tuğçe Kazaz, sonrasında hilafetin gerekliliği hakkında bir paylaşımda daha bulundu 👇
Tuğçe Kazaz'ın hilafet için tarih vermesi sosyal medyada da gündem oldu 👇
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