Tuğçe Kazaz'ın İsrail'in Demir Kubbesine Bulduğu Çözüm Çok Fena Goygoy Malzemesi Oldu
Tuğçe Kazaz'ın İsrail'in Demir Kubbesine Bulduğu Çözüm Çok Fena Goygoy Malzemesi Oldu
Eski manken, yeni siyaset bilimci Tuğçe Kazaz analizlerine devam ediyor. Kazaz bu sefer de İsrail'in kullandığı demir kubbe için bir çözüm geliştirdi. Tabii ki goygoycular da bu fırsatı kaçırmadı.
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Ünlü siyaset bilimci ve düşün insanı Tuğçe Kazaz, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla zihinleri zorlamaya devam ediyor.
Biliyorsunuz, kendisi daha önce de bazı sorular sorarak her kesimden insanın kafasını yakmıştı.
Şeriat övgüsü de vardı elbette 👇
Kazaz, şimdi de İsrail'in kullandığı Demir Kubbe ile ilgili birtakım mekanik önerilerini paylaştı.
İşte o fikir 👇
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Tuğçe Kazaz'ın sorusuna gelen cevaplardan bazıları şöyle oldu 👇
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