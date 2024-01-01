Görüş Bildir
Haberler
Goygoy
Tuğçe Kazaz'ın İsrail'in Demir Kubbesine Bulduğu Çözüm Çok Fena Goygoy Malzemesi Oldu

Tuğçe Kazaz'ın İsrail'in Demir Kubbesine Bulduğu Çözüm Çok Fena Goygoy Malzemesi Oldu

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
01.01.2024 - 16:27 Son Güncelleme: 01.01.2024 - 16:29

Eski manken, yeni siyaset bilimci Tuğçe Kazaz analizlerine devam ediyor. Kazaz bu sefer de İsrail'in kullandığı demir kubbe için bir çözüm geliştirdi. Tabii ki goygoycular da bu fırsatı kaçırmadı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Ünlü siyaset bilimci ve düşün insanı Tuğçe Kazaz, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla zihinleri zorlamaya devam ediyor.

Ünlü siyaset bilimci ve düşün insanı Tuğçe Kazaz, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla zihinleri zorlamaya devam ediyor.

Biliyorsunuz, kendisi daha önce de bazı sorular sorarak her kesimden insanın kafasını yakmıştı.

Biliyorsunuz, kendisi daha önce de bazı sorular sorarak her kesimden insanın kafasını yakmıştı.

Şeriat övgüsü de vardı elbette 👇

Şeriat övgüsü de vardı elbette 👇

Kazaz, şimdi de İsrail'in kullandığı Demir Kubbe ile ilgili birtakım mekanik önerilerini paylaştı.

Kazaz, şimdi de İsrail'in kullandığı Demir Kubbe ile ilgili birtakım mekanik önerilerini paylaştı.

İşte o fikir 👇

İşte o fikir 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

Tuğçe Kazaz'ın sorusuna gelen cevaplardan bazıları şöyle oldu 👇

Tuğçe Kazaz'ın sorusuna gelen cevaplardan bazıları şöyle oldu 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

Bu içerikler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?