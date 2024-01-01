Hadise'nin Meme Dekolteli Yılbaşı Videosu Sosyal Medya Kullanıcılarının Gözünden Kaçmadı
Hadise'nin Meme Dekolteli Yılbaşı Videosu Sosyal Medya Kullanıcılarının Gözünden Kaçmadı
Hadise Instagram paylaşımlarıyla olay yaratmaya devam ediyor. Son olarak 2023 özetinin videosunu yayınlayan Hadise'nin meme dekolteli bir pozu sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Hadise, müzikleriyle olduğu kadar güzelliğiyle de hayran kitlesini büyütmeye devam ediyor.
En son geçtiğimiz gün yaptığı bu paylaşım, ünlü şarkıcının takipçileri tarafından oldukça beğenilmişti.
Hadise son olarak Instagram hesabından "bye 2023" yazan bir reels paylaştı. Ancak dikkatli gözler, hızlı hızlı geçen fotoğraflar arasından bir tanesini yakaladı.
Hadise'nin videodaki meme dekolteli bu fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ve ilginç yorumlar da beraberinde geldi...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda