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Hadise'nin Meme Dekolteli Yılbaşı Videosu Sosyal Medya Kullanıcılarının Gözünden Kaçmadı

Hadise'nin Meme Dekolteli Yılbaşı Videosu Sosyal Medya Kullanıcılarının Gözünden Kaçmadı

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
01.01.2024 - 14:57 Son Güncelleme: 01.01.2024 - 15:11

Hadise Instagram paylaşımlarıyla olay yaratmaya devam ediyor. Son olarak 2023 özetinin videosunu yayınlayan Hadise'nin meme dekolteli bir pozu sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı.

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Hadise, müzikleriyle olduğu kadar güzelliğiyle de hayran kitlesini büyütmeye devam ediyor.

Hadise, müzikleriyle olduğu kadar güzelliğiyle de hayran kitlesini büyütmeye devam ediyor.

En son geçtiğimiz gün yaptığı bu paylaşım, ünlü şarkıcının takipçileri tarafından oldukça beğenilmişti.

En son geçtiğimiz gün yaptığı bu paylaşım, ünlü şarkıcının takipçileri tarafından oldukça beğenilmişti.

Hadise son olarak Instagram hesabından "bye 2023" yazan bir reels paylaştı. Ancak dikkatli gözler, hızlı hızlı geçen fotoğraflar arasından bir tanesini yakaladı.

Hadise son olarak Instagram hesabından "bye 2023" yazan bir reels paylaştı. Ancak dikkatli gözler, hızlı hızlı geçen fotoğraflar arasından bir tanesini yakaladı.

Hatta videonun tamamı burada 👇

Hadise'nin videodaki meme dekolteli bu fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu

Hadise'nin videodaki meme dekolteli bu fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu
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Ve ilginç yorumlar da beraberinde geldi...

Ve ilginç yorumlar da beraberinde geldi...

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