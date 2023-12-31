Dişil Enerjinin Kraliçesi Hadise 2023'ün Son Paylaşımında Bir Kez Daha Şov Yaptı: Güzelliği Göz Kamaştırdı
Dişil Enerjinin Kraliçesi Hadise 2023'ün Son Paylaşımında Bir Kez Daha Şov Yaptı: Güzelliği Göz Kamaştırdı
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Pop müziğin sevilen isimlerinden Hadise, hem şarkıları hem konserleri hem de dansları ile isminden sıkça söz ettiriyor.
Her konseri ve her performansı olay olan Hadise, cesur Instagram pozlarıyla da magazin gündeminde sık sık gündem oluyor.
Biliyorsunuz ki artık dişil enerji dendiğinde akıllara ilk olarak Hadise geliyor.
"Dişil enerjinin kitabını yaz da okuyalım" dediğimiz Hadise, 2023'ün bitmesine saatler kalmışken son paylaşımıyla yine hayranlarını mest etti.
Son şovuyla yılı kapatan ünlü şarkıcının yeni yıl pozları çok beğenildi!
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İşte Hadise'nin son pozları 👇🏼
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Hadise'nin paylaşımı sevenleri tarafından yorum yağmuruna tutuldu.
Gelin bir de Hadise'nin paylaşımına gelen yorumlara bakalım!
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Siz ünlü şarkıcının yeni yıl paylaşımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım👇🏼
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