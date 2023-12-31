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Dişil Enerjinin Kraliçesi Hadise 2023'ün Son Paylaşımında Bir Kez Daha Şov Yaptı: Güzelliği Göz Kamaştırdı

Dişil Enerjinin Kraliçesi Hadise 2023'ün Son Paylaşımında Bir Kez Daha Şov Yaptı: Güzelliği Göz Kamaştırdı

Hadise
Beyza
Beyza - Onedio Üyesi
31.12.2023 - 18:13

2023 yılının en çok konuşulan isimlerinden biri olan ünlü şarkıcı Hadise yılın son paylaşımında yine şov yaptı. Beyaz takımı ve yeşil elbisesiyle göz kamaştıran Hadise'nin yeni yıl paylaşımına yorum yağdı.

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Pop müziğin sevilen isimlerinden Hadise, hem şarkıları hem konserleri hem de dansları ile isminden sıkça söz ettiriyor.

Pop müziğin sevilen isimlerinden Hadise, hem şarkıları hem konserleri hem de dansları ile isminden sıkça söz ettiriyor.

Her konseri ve her performansı olay olan Hadise, cesur Instagram pozlarıyla da magazin gündeminde sık sık gündem oluyor.

Her konseri ve her performansı olay olan Hadise, cesur Instagram pozlarıyla da magazin gündeminde sık sık gündem oluyor.

Biliyorsunuz ki artık dişil enerji dendiğinde akıllara ilk olarak Hadise geliyor.

Biliyorsunuz ki artık dişil enerji dendiğinde akıllara ilk olarak Hadise geliyor.

"Dişil enerjinin kitabını yaz da okuyalım" dediğimiz Hadise, 2023'ün bitmesine saatler kalmışken son paylaşımıyla yine hayranlarını mest etti.

"Dişil enerjinin kitabını yaz da okuyalım" dediğimiz Hadise, 2023'ün bitmesine saatler kalmışken son paylaşımıyla yine hayranlarını mest etti.

Son şovuyla yılı kapatan ünlü şarkıcının yeni yıl pozları çok beğenildi!

Son şovuyla yılı kapatan ünlü şarkıcının yeni yıl pozları çok beğenildi!
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İşte Hadise'nin son pozları 👇🏼

İşte Hadise'nin son pozları 👇🏼

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Hadise'nin paylaşımı sevenleri tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

Hadise'nin paylaşımı sevenleri tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

Gelin bir de Hadise'nin paylaşımına gelen yorumlara bakalım!

Gelin bir de Hadise'nin paylaşımına gelen yorumlara bakalım!
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Siz ünlü şarkıcının yeni yıl paylaşımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım👇🏼

Siz ünlü şarkıcının yeni yıl paylaşımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım👇🏼

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