2023 Yılında Korkunç Hatalar Yaparak Medyanın Hedefi Haline Gelen 14 Erkek Ünlü
2023 Yılında Korkunç Hatalar Yaparak Medyanın Hedefi Haline Gelen 14 Erkek Ünlü
Kaynak: https://www.buzzfeed.com/chelseastewa...
Bugün, 2023 yılında yaptıklarıyla medyanın hedefi haline gelen 14 erkek ünlüye bakacağız.
Sizin de bildiğiniz benzer bir ünlü varsa bizimle paylaşmaktan çekinmeyin.
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1. Ünlü çift Joe Jonas ve Sophie Turner'ın boşanma süreci, medyada geniş yer buldu.
2. Ünlü oyuncular Ashton Kutcher ve Mila Kunis, Danny Masterson'ın tecavüz suçlamaları nedeniyle yargılandığı dava öncesinde, onun adına mahkemeye yazdıkları mektupları açıklamaya çalıştılar.
3. Matty Healy, The Adam Friedland Show'da gerçekleştirdiği röportajla viral oldu.
4. T.J. Holmes ve Amy Robach hakkındaki haberler patlak verdiğinde, her ikisi de başka insanlarla evliydi.
5. Matt Rife, aile içi şiddet hakkında şaka yapmaya çalıştığında, büyük ölçüde kadınlardan oluşan hayran kitlesinin büyük bir bölümünü soğuttu.
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6. Tom Sandoval, dokuz yıldır birlikte olduğu partneri Ariana Madix'i, "Vanderpump Rules" programındaki ortak yıldızları Rachel Leviss ile aldatmıştı.
7. Harry Styles, Yılın Albümü Grammy'sini kazandığında, "Böyle şeyler benim gibi insanlara çok sık olmaz," dedi.
8. Mena Massoud, The Little Mermaid filminin Aladdin filmi kadar fazla para kazanmayacağını söyleyerek The Little Mermaid filmini eleştirmiş gibi görünmüştü.
9. Jonah Hill, eski sevgilisi Sarah Brady tarafından "duygusal taciz" ile suçlandığında, mesajlarıyla gündeme geldi.
10. Jason Aldean, "Try That In A Small Town" şarkısının, insanların düşündüğü kadar ırkçı olmadığını söylemeye çalışsa da aldığı tepkilerden sonra hızla sessizliğe bürünmüştü.
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11. Dax Shepard, trans hakları hakkında Jonathan Van Ness ile hararetli bir tartışmaya girdiğinde, Dax'tan gelen anti-trans ve anti-bilim nefret söylemleri, Jonathan'ı gözyaşlarına boğmuştu.
12. Tristan Thompson, Khloé Kardashian'a olan davranışları için çok geç bir özür turuna çıktı.
13. Trace Cyrus, OnlyFans'ta yer alan kadınları eleştirerek, "iyi ahlaklara sahip bir adamla beraber olma şanslarını kaybettiklerini" söyledi,
14. Britney'in "The Woman In Me" adlı anı kitabında Justin Timberlake'in "babalık yapmak istemediği" için kürtaj yaptırmak zorunda hissettiğini yazması ortalığı karıştırmıştı.
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