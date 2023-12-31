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2023 Yılında Korkunç Hatalar Yaparak Medyanın Hedefi Haline Gelen 14 Erkek Ünlü

2023 Yılında Korkunç Hatalar Yaparak Medyanın Hedefi Haline Gelen 14 Erkek Ünlü

2023enler
İsmail Can
İsmail Can - Onedio Üyesi
31.12.2023 - 16:46

Bugün, 2023 yılında yaptıklarıyla medyanın hedefi haline gelen 14 erkek ünlüye bakacağız.

Sizin de bildiğiniz benzer bir ünlü varsa bizimle paylaşmaktan çekinmeyin.

Kaynak: https://www.buzzfeed.com/chelseastewa...
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1. Ünlü çift Joe Jonas ve Sophie Turner'ın boşanma süreci, medyada geniş yer buldu.

1. Ünlü çift Joe Jonas ve Sophie Turner'ın boşanma süreci, medyada geniş yer buldu.

Bu süreçte, Joe Jonas'ın Sophie Turner aleyhinde bir iftira kampanyası başlattığı iddiaları gündeme geldi. Basında Sophie Turner, sürekli parti yapan biri olarak gösterilirken, Joe Jonas ise ideal kişi olarak gösterildi. Bu durum, Sophie'nin daha önceki açıklamalarıyla çelişiyordu. Joe Jonas, kamuoyundan gelen tepkilere yanıt vererek kendisi adına yapıldığı iddia edilen 'küçük düşürücü' ifadeleri reddetti.

2. Ünlü oyuncular Ashton Kutcher ve Mila Kunis, Danny Masterson'ın tecavüz suçlamaları nedeniyle yargılandığı dava öncesinde, onun adına mahkemeye yazdıkları mektupları açıklamaya çalıştılar.

2. Ünlü oyuncular Ashton Kutcher ve Mila Kunis, Danny Masterson'ın tecavüz suçlamaları nedeniyle yargılandığı dava öncesinde, onun adına mahkemeye yazdıkları mektupları açıklamaya çalıştılar.

Mila Kunis, Ashton ile birlikte yaptığı bir videoda, 'Bu mektuplar, yargı sistemine veya jürinin kararının geçerliliğine şüphe düşürmek için yazılmadı' dedi. Bu ifade, mektupların yalnızca hakim tarafından okunması amaçlanmışken, kamuoyuna sızdığını ve yanlış anlaşıldığını vurguladılar ama eleştirilerin hedefi olmaktan kaçamadılar.

3. Matty Healy, The Adam Friedland Show'da gerçekleştirdiği röportajla viral oldu.

3. Matty Healy, The Adam Friedland Show'da gerçekleştirdiği röportajla viral oldu.

Röportajda, Matty rapçi Ice Spice'ın etnik kökeniyle dalga geçti, siyahi kadınların 'şiddete uğradığı' pornografik videolar izleyerek kendine dokunduğunu itiraf etti. Bu açıklamalar, özellikle sosyal medyada geniş yankı buldu ve tartışmalara neden oldu. Matty, kendisine yönelik tepkilere 'yanlış yorumlanmışlar' diyerek yanıt verdi ve daha sonra The 1975 adlı grubunun bir konserinde davranışları için özür diledi.

4. T.J. Holmes ve Amy Robach hakkındaki haberler patlak verdiğinde, her ikisi de başka insanlarla evliydi.

4. T.J. Holmes ve Amy Robach hakkındaki haberler patlak verdiğinde, her ikisi de başka insanlarla evliydi.

Ancak, ikisi de 'boşanma sürecinde' olduklarını ve eşlerini aldatmadıklarını ısrarla iddia etmeye devam ettiler.

5. Matt Rife, aile içi şiddet hakkında şaka yapmaya çalıştığında, büyük ölçüde kadınlardan oluşan hayran kitlesinin büyük bir bölümünü soğuttu.

5. Matt Rife, aile içi şiddet hakkında şaka yapmaya çalıştığında, büyük ölçüde kadınlardan oluşan hayran kitlesinin büyük bir bölümünü soğuttu.

Matt, Instagram'da 'özrü'ne dair bir link paylaştı, ancak bu link izleyicileri 'engelli insanlar için şapka satan' bir siteye yönlendirdi.

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6. Tom Sandoval, dokuz yıldır birlikte olduğu partneri Ariana Madix'i, "Vanderpump Rules" programındaki ortak yıldızları Rachel Leviss ile aldatmıştı.

6. Tom Sandoval, dokuz yıldır birlikte olduğu partneri Ariana Madix'i, "Vanderpump Rules" programındaki ortak yıldızları Rachel Leviss ile aldatmıştı.

7. Harry Styles, Yılın Albümü Grammy'sini kazandığında, "Böyle şeyler benim gibi insanlara çok sık olmaz," dedi.

7. Harry Styles, Yılın Albümü Grammy'sini kazandığında, "Böyle şeyler benim gibi insanlara çok sık olmaz," dedi.

İnsanlar, çoğu Yılın Albümü kazananlarının onun gibi heteroseksüel beyaz erkekler olduğuna dikkat çekti.

8. Mena Massoud, The Little Mermaid filminin Aladdin filmi kadar fazla para kazanmayacağını söyleyerek The Little Mermaid filmini eleştirmiş gibi görünmüştü.

8. Mena Massoud, The Little Mermaid filminin Aladdin filmi kadar fazla para kazanmayacağını söyleyerek The Little Mermaid filmini eleştirmiş gibi görünmüştü.

Raporlara göre, 'Filmimiz, seyircilerin birden fazla kez izlemek için gittiği benzersiz bir yapıttı. Açılışımızda milyar dolara ulaşmamız da bundandı. Tahminime göre The Little Mermaid asla bizim kadar para kazanamayacak' diye bir tweet attı. Mena, sonrasında gelen tepkiler üzerine hesabını sildi.

9. Jonah Hill, eski sevgilisi Sarah Brady tarafından "duygusal taciz" ile suçlandığında, mesajlarıyla gündeme geldi.

9. Jonah Hill, eski sevgilisi Sarah Brady tarafından "duygusal taciz" ile suçlandığında, mesajlarıyla gündeme geldi.

Bazı mesajlarda, Sarah'dan belirli içerikleri paylaşmamasını ve onun 'sınırlarına' saygı göstermek için erkeklerle takılmaktan kaçınmasını istemişti. Jonah, Sarah'ın iddialarına yanıt vermedi.

10. Jason Aldean, "Try That In A Small Town" şarkısının, insanların düşündüğü kadar ırkçı olmadığını söylemeye çalışsa da aldığı tepkilerden sonra hızla sessizliğe bürünmüştü.

10. Jason Aldean, "Try That In A Small Town" şarkısının, insanların düşündüğü kadar ırkçı olmadığını söylemeye çalışsa da aldığı tepkilerden sonra hızla sessizliğe bürünmüştü.
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11. Dax Shepard, trans hakları hakkında Jonathan Van Ness ile hararetli bir tartışmaya girdiğinde, Dax'tan gelen anti-trans ve anti-bilim nefret söylemleri, Jonathan'ı gözyaşlarına boğmuştu.

11. Dax Shepard, trans hakları hakkında Jonathan Van Ness ile hararetli bir tartışmaya girdiğinde, Dax'tan gelen anti-trans ve anti-bilim nefret söylemleri, Jonathan'ı gözyaşlarına boğmuştu.

12. Tristan Thompson, Khloé Kardashian'a olan davranışları için çok geç bir özür turuna çıktı.

12. Tristan Thompson, Khloé Kardashian'a olan davranışları için çok geç bir özür turuna çıktı.

Kardashians programı, Tristan'ın Khloé ile olan ilişkisi sırasında yaptığı tüm yanlışlar için her kız kardeşten özür dilemek üzere yaptığı ziyaretlerini kaydetti.

Bu ilişki, Tristan'ın Khloé ile ikinci bir bebek planlarken başka bir kadını gizlice hamile bıraktığı haberlerinin ardından 2021'de sona ermişti ve hayranlar bu özrü samimi bulmadı.

13. Trace Cyrus, OnlyFans'ta yer alan kadınları eleştirerek, "iyi ahlaklara sahip bir adamla beraber olma şanslarını kaybettiklerini" söyledi,

13. Trace Cyrus, OnlyFans'ta yer alan kadınları eleştirerek, "iyi ahlaklara sahip bir adamla beraber olma şanslarını kaybettiklerini" söyledi,

'Bugünlerde OnlyFans yapan birçok kız ciddi bir ilişki kuramadıklarını söylüyorlar. Bu, erkeklerin bu kızlara sadece seks için değer vermesinden kaynaklanıyor. Erkekler bu kadınlara bakıp, onların bir gelecek eş, anne veya sadık partner olarak değerini göremiyorlar.'

14. Britney'in "The Woman In Me" adlı anı kitabında Justin Timberlake'in "babalık yapmak istemediği" için kürtaj yaptırmak zorunda hissettiğini yazması ortalığı karıştırmıştı.

14. Britney'in "The Woman In Me" adlı anı kitabında Justin Timberlake'in "babalık yapmak istemediği" için kürtaj yaptırmak zorunda hissettiğini yazması ortalığı karıştırmıştı.

Birçok insan Britney'i savunarak Timberlake'i eleştirmişti.

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