2023 Yılında Korkunç Hatalar Yaparak Medyanın Hedefi Haline Gelen 14 Erkek Ünlü

Kardashians programı, Tristan'ın Khloé ile olan ilişkisi sırasında yaptığı tüm yanlışlar için her kız kardeşten özür dilemek üzere yaptığı ziyaretlerini kaydetti.

Bu ilişki, Tristan'ın Khloé ile ikinci bir bebek planlarken başka bir kadını gizlice hamile bıraktığı haberlerinin ardından 2021'de sona ermişti ve hayranlar bu özrü samimi bulmadı.