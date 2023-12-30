2024'e Girerken Hayatınızı Aşırı Kolaylaştıracak Birbirinden Değerli 17 Basit Yöntem
2024'e Girerken Hayatınızı Aşırı Kolaylaştıracak Birbirinden Değerli 17 Basit Yöntem
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Bugün, hayatınızı kolaylaştıracak 17 basit adıma bakacağız.
Sizin de aklınıza benzer maddeler geliyorsa bizimle paylaşmaktan çekinmeyin.
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1. "İnternetten yemek tarifi bakarken gereksiz reklamları ve yazıları geçmek istiyorsanız tarifi yazdırmak için kullanılan butona basın."
2. "Kendinize rutinler oluşturmaya çalışın."
3. "Farklı teknolojik aletleriniz için birçok şarj aletiniz varsa, karışmamaları için belirli renklerle boyamayı ya da etiket takmayı deneyin."
4. "Çok basit ama bir şeyi hatırlamak istiyorsan not etmen gerekiyor."
5. "Hayatınızda huzur olsun istiyorsanız internette tanımadığınız insanlarla tartışmayı bırakın."
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6. "Aldığınız konserverleri baş aşağı bir şekilde koyarsanız daha sonra açtığınızda her şeyi çıkarmak için ekstra uğraşmak zorunda kalmazsınız."
7. "İnternetten bir ürün alacaksanız firmaların sahte yorumlar koyabileceğini unutmayarak en düşük yıldızlı yorumları da okumayı unutmayın."
8. "Sinirli birisiyle tartışıyorsanız sakin olmalarını söylemek yerine istedikleri gibi söylenmelerine izin verin ve bütün dediklerini not etmeye çalışın."
9. "Kütüphaneler düşündüğünüzden çok daha değerli!"
10. "İnsanlarla ananemin bana olan tavsiyesini paylaşmak istiyorum."
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11. "Eğer o gün önemli bir işim varsa ve önceki gece kötü bir zaman geçirdiysem görünüşüme ekstra özen gösteriyorum."
12. "Eğer bir sinek ısırığı yüzünden kaşınmadan duramıyorsanız bir kaşığı sıcak suda ısıtmayı deneyin."
13. "Evinizin duvarlarını boyadıktan sonra kullandığınız boyanın kodunu ampülün içerisine yazmayı deneyin."
14. "Aldığınız bir mobilyayı kurmanız gerekiyorsa önce bütün her şeyi çok sıkmadan yerleştirmeyi deneyin."
15. "Eğer rahat bir topuklu ayakkabı istiyorsanız danscıların kullandığı topuklu ayakkabılardan almayı deneyin."
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16. "Gün içerisinde hep gelecekteki seni düşünerek işlerini yapmaya çalış."
17. Ve son olarak, "İnternette gördüğün tavsiyeleri her zaman dikkatli bir şekilde değerlendirdikten sonra kullan."
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