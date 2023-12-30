2024'e Girerken Hayatınızı Aşırı Kolaylaştıracak Birbirinden Değerli 17 Basit Yöntem

'Ananem ne zaman yorgun ve motivasyonumu kaybetmiş gibi hissedersem yataktan çıkmamı, güzel bir duş alıp giyindikten sonra hemen lezzetli bir yemek yememi öğütlemişti. Ya bunları yaparak sorun kendiliğinden çözülmüş olacak ya da sorununla baş etmek için çok daha iyi bir noktada olacaksın.'