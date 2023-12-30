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2024'e Girerken Hayatınızı Aşırı Kolaylaştıracak Birbirinden Değerli 17 Basit Yöntem

2024'e Girerken Hayatınızı Aşırı Kolaylaştıracak Birbirinden Değerli 17 Basit Yöntem

İsmail Can
İsmail Can - Onedio Üyesi
30.12.2023 - 22:31

Bugün, hayatınızı kolaylaştıracak 17 basit adıma bakacağız.

Sizin de aklınıza benzer maddeler geliyorsa bizimle paylaşmaktan çekinmeyin.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "İnternetten yemek tarifi bakarken gereksiz reklamları ve yazıları geçmek istiyorsanız tarifi yazdırmak için kullanılan butona basın."

1. "İnternetten yemek tarifi bakarken gereksiz reklamları ve yazıları geçmek istiyorsanız tarifi yazdırmak için kullanılan butona basın."

'Böylece elinizde sadece tarifin en gerekli kısımları geçmiş olacak.'

2. "Kendinize rutinler oluşturmaya çalışın."

2. "Kendinize rutinler oluşturmaya çalışın."

'Örneğin ben spora gitmeden önce hep aynı kahvaltıyı yapıyorum ve aynı açılma hareketleriyle güne uyanıyorum. Böylece bir şey yapmak istemediğiniz günlerde bile beyniniz rutinlerin arasında zorlanmayacak.'

3. "Farklı teknolojik aletleriniz için birçok şarj aletiniz varsa, karışmamaları için belirli renklerle boyamayı ya da etiket takmayı deneyin."

3. "Farklı teknolojik aletleriniz için birçok şarj aletiniz varsa, karışmamaları için belirli renklerle boyamayı ya da etiket takmayı deneyin."

4. "Çok basit ama bir şeyi hatırlamak istiyorsan not etmen gerekiyor."

4. "Çok basit ama bir şeyi hatırlamak istiyorsan not etmen gerekiyor."

'Genelde insanlar hafızalarına güvense de, unutmayın 'söz uçar yazı kalır!'

5. "Hayatınızda huzur olsun istiyorsanız internette tanımadığınız insanlarla tartışmayı bırakın."

5. "Hayatınızda huzur olsun istiyorsanız internette tanımadığınız insanlarla tartışmayı bırakın."

'Bütün gün internette tartıştıktan sonra gününü hep negatif bitiren o kadar çok tanıdığım var ki...'

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6. "Aldığınız konserverleri baş aşağı bir şekilde koyarsanız daha sonra açtığınızda her şeyi çıkarmak için ekstra uğraşmak zorunda kalmazsınız."

6. "Aldığınız konserverleri baş aşağı bir şekilde koyarsanız daha sonra açtığınızda her şeyi çıkarmak için ekstra uğraşmak zorunda kalmazsınız."

7. "İnternetten bir ürün alacaksanız firmaların sahte yorumlar koyabileceğini unutmayarak en düşük yıldızlı yorumları da okumayı unutmayın."

7. "İnternetten bir ürün alacaksanız firmaların sahte yorumlar koyabileceğini unutmayarak en düşük yıldızlı yorumları da okumayı unutmayın."

8. "Sinirli birisiyle tartışıyorsanız sakin olmalarını söylemek yerine istedikleri gibi söylenmelerine izin verin ve bütün dediklerini not etmeye çalışın."

8. "Sinirli birisiyle tartışıyorsanız sakin olmalarını söylemek yerine istedikleri gibi söylenmelerine izin verin ve bütün dediklerini not etmeye çalışın."

'Bir süre sonra sinirleri geçecek ve söyledikleri her şeyi tekrar ettiğinizde ne kadar büyük bir ayıp yaptıklarının farkına varacaklar.'

9. "Kütüphaneler düşündüğünüzden çok daha değerli!"

9. "Kütüphaneler düşündüğünüzden çok daha değerli!"
bookriot.com

'Benim şehrimdeki kütüphanede bilgisiyar ödünç alabiliyorsunuz, bedavaya çıktılar alabiliyorsunuz ve istediğiniz neredeyse bütün kitap ve filmlere erişiminiz oluyor. Şehrinizdeki kütüphane ayrıcalıklarını kontrol etmenizi öneririm.'

10. "İnsanlarla ananemin bana olan tavsiyesini paylaşmak istiyorum."

10. "İnsanlarla ananemin bana olan tavsiyesini paylaşmak istiyorum."

'Ananem ne zaman yorgun ve motivasyonumu kaybetmiş gibi hissedersem yataktan çıkmamı, güzel bir duş alıp giyindikten sonra hemen lezzetli bir yemek yememi öğütlemişti. Ya bunları yaparak sorun kendiliğinden çözülmüş olacak ya da sorununla baş etmek için çok daha iyi bir noktada olacaksın.'

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11. "Eğer o gün önemli bir işim varsa ve önceki gece kötü bir zaman geçirdiysem görünüşüme ekstra özen gösteriyorum."

'Genelde güzel gözükmek güne daha iyi başlamamı sağlıyor.'

12. "Eğer bir sinek ısırığı yüzünden kaşınmadan duramıyorsanız bir kaşığı sıcak suda ısıtmayı deneyin."

12. "Eğer bir sinek ısırığı yüzünden kaşınmadan duramıyorsanız bir kaşığı sıcak suda ısıtmayı deneyin."

'Daha sonra ısıttığınız kaşığı sinek ısırığının üzerine koyun. Sıcaklık sinek ısırığındaki proteinleri çözerek kaşıntınızı azaltacaktır.'

13. "Evinizin duvarlarını boyadıktan sonra kullandığınız boyanın kodunu ampülün içerisine yazmayı deneyin."

13. "Evinizin duvarlarını boyadıktan sonra kullandığınız boyanın kodunu ampülün içerisine yazmayı deneyin."

'Böylece bir daha boya almanız gerekirse hangi boyayı kullandığınızı hatırlayacaksınız.'

14. "Aldığınız bir mobilyayı kurmanız gerekiyorsa önce bütün her şeyi çok sıkmadan yerleştirmeyi deneyin."

14. "Aldığınız bir mobilyayı kurmanız gerekiyorsa önce bütün her şeyi çok sıkmadan yerleştirmeyi deneyin."

'Daha sonra koyacağınız yere taşıyın ve iyice her şeyi yerine oturtun. Daha sonra bütün vidaları tamamiyle sıkın. Böylece ürününüz daha sağlam oturmuş olacak.'

15. "Eğer rahat bir topuklu ayakkabı istiyorsanız danscıların kullandığı topuklu ayakkabılardan almayı deneyin."

15. "Eğer rahat bir topuklu ayakkabı istiyorsanız danscıların kullandığı topuklu ayakkabılardan almayı deneyin."

'Fark çok büyük olacak.'

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16. "Gün içerisinde hep gelecekteki seni düşünerek işlerini yapmaya çalış."

16. "Gün içerisinde hep gelecekteki seni düşünerek işlerini yapmaya çalış."

'Böylece yapman gereken işleri ertelemeyeceksin.'

17. Ve son olarak, "İnternette gördüğün tavsiyeleri her zaman dikkatli bir şekilde değerlendirdikten sonra kullan."

17. Ve son olarak, "İnternette gördüğün tavsiyeleri her zaman dikkatli bir şekilde değerlendirdikten sonra kullan."

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