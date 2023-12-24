En Yakınınızıdaki Kişileri Bile Asla Tamamıyla Tanıyamayacağınızı Kanıtlayan 15 Olay
En Yakınınızıdaki Kişileri Bile Asla Tamamıyla Tanıyamayacağınızı Kanıtlayan 15 Olay
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Bugün. ne olursa olsun bir insanı tamamiyle tanıyamayacağınızı kanıtlayacak olaylar yaşamış 15 kişiye bakacağız.
Sizin de benzer bir tecrübeniz varsa yorumlarda bizimle paylaşmaktan çekinmeyin.
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1. "Öğrenciyken haftada 2-3 saat beraber bir kafede buluşup bir proje üzerinde çalıştığımız bir adam vardı. Bir gün Interpol tarafından arandığını duydum."
2. "Gayet dindar ve alkol benzeri ürünleri tüketmeyen bir aileyi tanıyordum. Bir gün kadının kocası iş gezisi için New York'a gitmiş ve nasıl olduysa orda sarhoş olmuş."
3. "Çalıştığım şirketin kullandığı uygulamayı geliştirerek bekleme süresini 8 saatten 2 saate düşürmenin bir yolunu buldum."
4. "Kocamla 15 yıldır partnerdik."
5. "İş arkadaşımı her zaman masum birisi olarak düşünmüştüm."
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6. "Vücut geliştiricisi bir arkadaşım vardı..."
7. "Açıkçası biraz klasik olsa da, karımın beni aldatacağını öğrendiğimde, onun böyle bir şeyi yapacak dünyadaki son kişi olduğunu düşünmüştüm."
8. "Bir arkadaşım bana Reddit'te paylaştığı komik bir gönderiyi göndermişti."
9. "Annemle babam ayrıldıktan sadece bir gün sonra babam yeni kız arkadaşını bizimle tanıştırdı."
10. "Üniversitede tanıştıktan sonra 7 yıldır oldukça yakın olduğum bir arkadaşım vardı."
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11. "Yıllar önce televizyon izlerken aniden ekrana 'Disturbed' adlı müzik grubu çıktı."
12. "Tanıdığım bir adam sürekli ne kadar başarılı olduğundan ve başarılı olmak istiyorsam sürekli iş değiştirmen gerektiğinden bahsederdi."
13. "Okulda herkesin favorisi olan öğretmenin oğlu ile ilişki içerisindeydim."
14. "Küçükken babamın hep ailesiyle zaman geçirmek isteyen ama çok meşgul olduğu için yapamayan birisi olduğunu düşünmüştüm."
15. "Kız kardeşim her zaman biraz bencil ve düşüncesiz birisiydi."
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