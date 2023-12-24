'Bir gün sebepsiz yere bir kavga başlattı ve 'sakinleşmek' için bir arkadaşında kalmaya gideceğini söyledi. Her şey çok saçma gelse de, isteğini kabul ettim. Birkaç gün sonra aniden gecenin köründe gelip eşyalarını topladı ve ayrılmak istediğini söyledi. Sonrasında öğrendim ki beni Discord'dan tanıştığı bir kızla aldatıyormuş. Benden bir güzel ayrılıp onun yanına taşındı ve ilişkide olduğu kız da evli olsa bile hala onunla görüşmeye devam ediyor.'