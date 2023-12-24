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En Yakınınızıdaki Kişileri Bile Asla Tamamıyla Tanıyamayacağınızı Kanıtlayan 15 Olay

En Yakınınızıdaki Kişileri Bile Asla Tamamıyla Tanıyamayacağınızı Kanıtlayan 15 Olay

İsmail Can
İsmail Can - Onedio Üyesi
24.12.2023 - 20:16

Bugün. ne olursa olsun bir insanı tamamiyle tanıyamayacağınızı kanıtlayacak olaylar yaşamış 15 kişiye bakacağız.

Sizin de benzer bir tecrübeniz varsa yorumlarda bizimle paylaşmaktan çekinmeyin.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Öğrenciyken haftada 2-3 saat beraber bir kafede buluşup bir proje üzerinde çalıştığımız bir adam vardı. Bir gün Interpol tarafından arandığını duydum."

1. "Öğrenciyken haftada 2-3 saat beraber bir kafede buluşup bir proje üzerinde çalıştığımız bir adam vardı. Bir gün Interpol tarafından arandığını duydum."

'Sonradan öğrendim ki, evine bir dil öğretmeni çağırdıktan sonra kadını öldürmüş.'

2. "Gayet dindar ve alkol benzeri ürünleri tüketmeyen bir aileyi tanıyordum. Bir gün kadının kocası iş gezisi için New York'a gitmiş ve nasıl olduysa orda sarhoş olmuş."

2. "Gayet dindar ve alkol benzeri ürünleri tüketmeyen bir aileyi tanıyordum. Bir gün kadının kocası iş gezisi için New York'a gitmiş ve nasıl olduysa orda sarhoş olmuş."

'Birkaç gün sonra adamın cesedini buldular ve ardından bütün bu zaman boyunca rol yaptığını ve aslında alkolik olduğunu keşfettiler.'

3. "Çalıştığım şirketin kullandığı uygulamayı geliştirerek bekleme süresini 8 saatten 2 saate düşürmenin bir yolunu buldum."

3. "Çalıştığım şirketin kullandığı uygulamayı geliştirerek bekleme süresini 8 saatten 2 saate düşürmenin bir yolunu buldum."

'Daha sonra şirketimdeki menajerime giderek bulduklarımı paylaştım ama o, bütün herşeyi kendi yapmış gibi göstererek bütün çalışmamı çaldı.'

4. "Kocamla 15 yıldır partnerdik."

4. "Kocamla 15 yıldır partnerdik."

'Bir gün sebepsiz yere bir kavga başlattı ve 'sakinleşmek' için bir arkadaşında kalmaya gideceğini söyledi. Her şey çok saçma gelse de, isteğini kabul ettim. Birkaç gün sonra aniden gecenin köründe gelip eşyalarını topladı ve ayrılmak istediğini söyledi. Sonrasında öğrendim ki beni Discord'dan tanıştığı bir kızla aldatıyormuş. Benden bir güzel ayrılıp onun yanına taşındı ve ilişkide olduğu kız da evli olsa bile hala onunla görüşmeye devam ediyor.'

5. "İş arkadaşımı her zaman masum birisi olarak düşünmüştüm."

5. "İş arkadaşımı her zaman masum birisi olarak düşünmüştüm."

'Bir gün aniden işe gelmeyi bıraktı ve birkaç gün sonra bir kadını kaçırmaya teşebbüs edip yakalandığını öğrendik.'

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6. "Vücut geliştiricisi bir arkadaşım vardı..."

6. "Vücut geliştiricisi bir arkadaşım vardı..."

'Açıkcası kocaman birisiydi ve yanlış tarafına düşmek istemezdiniz. Bir gün şehrimdeki popüler bir klübe gittim ve onu makyaj yapmış, güzel bir elbise giymiş şekilde buldum. Tabii ki herkesin hayatına saygı duyuyorum ancak o an istemsizce şaşırmıştım. Benim için çok ilginç bir tecrübeydi.'

7. "Açıkçası biraz klasik olsa da, karımın beni aldatacağını öğrendiğimde, onun böyle bir şeyi yapacak dünyadaki son kişi olduğunu düşünmüştüm."

7. "Açıkçası biraz klasik olsa da, karımın beni aldatacağını öğrendiğimde, onun böyle bir şeyi yapacak dünyadaki son kişi olduğunu düşünmüştüm."
wp.inews.co.uk

8. "Bir arkadaşım bana Reddit'te paylaştığı komik bir gönderiyi göndermişti."

8. "Bir arkadaşım bana Reddit'te paylaştığı komik bir gönderiyi göndermişti."

'Kullanıcı ismi göründüğü için şaka yaparak hesabında neler paylaştığına bakacağımı söyledim. Garip bir şekilde panikleyerek hızla konuyu kapattı. Daha sonra şüphelenerek gerçekten neler paylaştığına baktım ve açıkcası oldukça rahatsız edici topluluklarda garip gönderiler paylaşıyordu. Polise de şikayet ettim ama arkasından çok bir şey çıkmadı.'

9. "Annemle babam ayrıldıktan sadece bir gün sonra babam yeni kız arkadaşını bizimle tanıştırdı."

9. "Annemle babam ayrıldıktan sadece bir gün sonra babam yeni kız arkadaşını bizimle tanıştırdı."

'Annemi aldatıyor olduğu çok belliydi. Onu asla affetmeyeceğim.'

10. "Üniversitede tanıştıktan sonra 7 yıldır oldukça yakın olduğum bir arkadaşım vardı."

10. "Üniversitede tanıştıktan sonra 7 yıldır oldukça yakın olduğum bir arkadaşım vardı."

'Yıllar sonra onun şehrinde buluşmaya ve eski günleri yad etmeye karar verdik. İşimden bir haftalığına izin aldım ve uçak biletimi alıp yanına gitmeye karar verdim. Havalanına indikten sonra ne kadar ararsam arayayım asla çocuğa ulaşamadım. O günün sonunda panikleyip bir arkadaşımın beni almaya gelmesini istedim. Birkaç gün sonra çocuk tekrar mesajlarıma geri döndü. Neden aramalarıma cevap vermediğini sorduğumda 'İşte insanlar böyleler. İğrenç varlıklarız.' dedi ve telefonu kapattı. Düşündüğüm kadar yakın değilmişiz.'

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11. "Yıllar önce televizyon izlerken aniden ekrana 'Disturbed' adlı müzik grubu çıktı."

11. "Yıllar önce televizyon izlerken aniden ekrana 'Disturbed' adlı müzik grubu çıktı."

'10 yıldır evli olduğum eşim aniden grubun bütün üyelerini saymaya başladı. Meğerse grubun büyük bir fanıymış ve 10 yıldır bana bundan bahsetmeyi aklından bile geçirmemiş.'

12. "Tanıdığım bir adam sürekli ne kadar başarılı olduğundan ve başarılı olmak istiyorsam sürekli iş değiştirmen gerektiğinden bahsederdi."

12. "Tanıdığım bir adam sürekli ne kadar başarılı olduğundan ve başarılı olmak istiyorsam sürekli iş değiştirmen gerektiğinden bahsederdi."

'Daha sonra öğrendim ki, sürekli iş değiştirmesinin sebebi her zaman bir hata yaparak kovulmasıymış.'

13. "Okulda herkesin favorisi olan öğretmenin oğlu ile ilişki içerisindeydim."

13. "Okulda herkesin favorisi olan öğretmenin oğlu ile ilişki içerisindeydim."

'Bir gün sırtının yara izleriyle dolu olduğunu gördüm. Meğerse ailesi evde ona şiddet uyguluyormuş.'

14. "Küçükken babamın hep ailesiyle zaman geçirmek isteyen ama çok meşgul olduğu için yapamayan birisi olduğunu düşünmüştüm."

14. "Küçükken babamın hep ailesiyle zaman geçirmek isteyen ama çok meşgul olduğu için yapamayan birisi olduğunu düşünmüştüm."

'Ben büyüdükten ve annem öldükten sonra yeni birisiyle evlendi ve çocuklarından çok uzak bir yere taşındı. Şimdi, bizi hiçbir zaman sevmediğini düşünmeye başladım.'

15. "Kız kardeşim her zaman biraz bencil ve düşüncesiz birisiydi."

15. "Kız kardeşim her zaman biraz bencil ve düşüncesiz birisiydi."

'Bir gün beni aniden arayarak çocuğunun okul kulübünden para çalmakla suçlandığını ve bütün bunların bir hata olduğunu söyledi. Daha sonra öğrendim ki gerçekten parayı o çalmış.'

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