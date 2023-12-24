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Ünlülerle Tanıştıklarını Çok Sonradan Fark Eden Kişilerden Beyin Yakan Hikayeler

Ünlülerle Tanıştıklarını Çok Sonradan Fark Eden Kişilerden Beyin Yakan Hikayeler

İsmail Can
İsmail Can - Onedio Üyesi
24.12.2023 - 21:16

Bugün, ünlü birisiyle tanıştıklarını çok daha sonrasında fark eden 17 kişinin hikayesini dinleyeceğiz.

Sizin de benzer bir tecrübeniz varsa bizimle paylaşmaktan çekinmeyin.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Teyzelerimden birisi bir hayır kurumu için müzik aletlerinin satımına yardımcı oluyordu."

1. "Teyzelerimden birisi bir hayır kurumu için müzik aletlerinin satımına yardımcı oluyordu."

'Bu sırada aniden Steven Tyler çıkıp gelmiş ve beraber sohbet ettikten sonra birkaç şarkı da söylemişler. Şarkı söylerken çektikleri videoyu Facebook'ta paylaşana kadar onun kim olduğunu bilmiyormuş.'

2. "Yıllar önce havaalanındayken uzaktan Tommy Lee'yi görmüştüm."

2. "Yıllar önce havaalanındayken uzaktan Tommy Lee'yi görmüştüm."

'Ama son ana kadar onu gördüğümü fark edemedim çünkü menajeri pembe bir takım elbise giymişti ve bilerek uzaktan yürüyerek dikkatleri üstüne çekiyordu.'

3. "Yıllar önce ben çocukken Yunanistan'a tatile gitmiştik."

3. "Yıllar önce ben çocukken Yunanistan'a tatile gitmiştik."

'Etrafta dolaşırken babam olduğunu düşündüğüm bir adamın bacağına sarıldım. Sonrasında bu adamın Chuck Norris olduğunu fark ettim...'

4. "Yıllar önce kafedeyken şapka ve gözlük takan bir adama 'merhaba, nasılsın?' demiştim."

4. "Yıllar önce kafedeyken şapka ve gözlük takan bir adama 'merhaba, nasılsın?' demiştim."

'Daha sonra karım, o adamın aslında Owen Wilson olduğunu söyledi. Açıkcası bunu fark etmek için çok yorgundum.'

5. "Ailecek bir restorana gitmiştik."

5. "Ailecek bir restorana gitmiştik."

'Aniden kapıdan bir adam geldi ve etraf neredeyse bomboş olmasına rağmen çevresine dikkatlice bakıp ailesi ile beraber masalardan birisine oturdu. Karıma dönüp 'ne kadar garip bir adam,' dedim ve karım, 'Eric Clapton'dan mı bahsediyorsun,' diye cevap verdi.

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6. "Rus annemin anlattıklarına göre Amerika'yı ziyaret etmeye gittiklerinde okyanusu izlemek istemişti."

6. "Rus annemin anlattıklarına göre Amerika'yı ziyaret etmeye gittiklerinde okyanusu izlemek istemişti."

'Uzaklara doğru dalmışken bir adam gelip onunla sohbet etmeye çalışmış ve aktör olduğunu söylemiş. Annemse, sadece birkaç filmde küçük bir yol oynamanın aktörlük olmadığını ve sessiz olursa doğayı izlemek istediğini söylemiş. Bahsettiğimiz adamsa Amerika'nın en büyük aktörlerinden Tom Hanks...'

7. "Oturduğum kafede çalan grup, Warrant'ın Cherry Pie şarkısını adeta mahvetmişti."

7. "Oturduğum kafede çalan grup, Warrant'ın Cherry Pie şarkısını adeta mahvetmişti."

'Sinirlenerek bu yeteneksiz grubun kim olduğunu sordum ve aslında şarkının sahibi Warrant grubu olduğu söylendi... Şok olmuştum.'

8. "Bauhaus konserinde denk geldiğim tatlı bir kızla sohbet etmiştik."

8. "Bauhaus konserinde denk geldiğim tatlı bir kızla sohbet etmiştik."

'Kız gittikten sonra birisi gelip, 'Debbie Harry'i gören oldu mu?' diye sordu. O zaman konuştuğum kızın kim olduğunu anladım.'

9. "Tanışmış sayılmasam da, su parkındayken uzakta duran bir adamı izliyordum ve diğer herkesin de ona baktığını fark ettim."

9. "Tanışmış sayılmasam da, su parkındayken uzakta duran bir adamı izliyordum ve diğer herkesin de ona baktığını fark ettim."

'Daha sonra öğrendim ki Grown Ups filmini çekmekte olan Adam Sandler'mış.

10. "Bir keresinde babam, Jim Belushi'ye hangi mesleği yaptığını sormuştu."

10. "Bir keresinde babam, Jim Belushi'ye hangi mesleği yaptığını sormuştu."
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11. "Beatles'in efsanevi üyelerinden George Harrison aniden ofisime yürüdü bana baş salladı ve gününe devam etti."

11. "Beatles'in efsanevi üyelerinden George Harrison aniden ofisime yürüdü bana baş salladı ve gününe devam etti."

'Saatler sonrasında aslında kim olduğunu anlayabildim.'

12. "Bir festivalde John Denver bana çarparak düşmeme sebep oldu. Çok nazik bir adamdı."

12. "Bir festivalde John Denver bana çarparak düşmeme sebep oldu. Çok nazik bir adamdı."

'Daha sonrasında arkadaşlarım aslında kim olduğunu söyledi.'

13. "Annemle marketteyken sırada çok uzun bir adam gördüm."

13. "Annemle marketteyken sırada çok uzun bir adam gördüm."

'Boyunu sordum ve 2.26 metre olduğunu söyledi.Basketbol oynayıp oynamadığını sordumdaysa 'herkes bunu soruyor,' diye cevap verdi. Birkaç gün sonra televizyonda aynı adamı gördüm. NBA'in en uzun oyuncularından birisi olan Shawn Bradley'le tanışmıştım.'

14. "Gençken çalıştığım radyoda insanlar bizi arar ve şarkı çalmamızı rica ederlerdi."

14. "Gençken çalıştığım radyoda insanlar bizi arar ve şarkı çalmamızı rica ederlerdi."

'Bir gün bir kadın aradı ve Spice Girls grubundan bir şarkı rica etti. Adının ne olduğunu sordum ve Madonna olduğunu söyledi. Başta şaka yaptığını düşünmüştüm ama ne kadar düşünürsem düşüneyim sesi kesinlikle birebir aynıydı.'

15. "Mağazada kasiyer olarak çalışırken elinde CD diskleri tutan bir adam geldi."

15. "Mağazada kasiyer olarak çalışırken elinde CD diskleri tutan bir adam geldi."

'Yüzü tanıdık geldiği için insanların ona Bruce Willis'e benzediğini söyleyip söylemediğini sordum. Gülümseyerek 'ilk kez senden duyuyorum,' dedi. Daha sonra öğrendim ki gerçekten Bruce Willis'miş.

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16. "Taksici olarak çalışırken fark etmeden Taylor Swift'in bir partiden ayrılmasına yardımcı olmuştum."

16. "Taksici olarak çalışırken fark etmeden Taylor Swift'in bir partiden ayrılmasına yardımcı olmuştum."

'Arabama bindi ve ülke ve kendisi hakkında birkaç soru sordu. Kim olduğunu tanıyamadığım için eski şarkılarını daha çok sevdiğimi söyledim ve o da 'ne demek istediğini anlıyorum,' diye cevap verdi. Daha sonra eve gittiğimde kız arkadaşıma olanları anlattım ve Taylor Swift ile konuştuğumu öğrenmiş oldum.'

17. "Starbucks'ta çalışırken Kristen Bell'e kahve vermiştim."

17. "Starbucks'ta çalışırken Kristen Bell'e kahve vermiştim."

'Eve gidip 'Good Place' dizisini izlerken kim olduğunu fark ettim.'

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