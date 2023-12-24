Ünlülerle Tanıştıklarını Çok Sonradan Fark Eden Kişilerden Beyin Yakan Hikayeler
Ünlülerle Tanıştıklarını Çok Sonradan Fark Eden Kişilerden Beyin Yakan Hikayeler
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Bugün, ünlü birisiyle tanıştıklarını çok daha sonrasında fark eden 17 kişinin hikayesini dinleyeceğiz.
Sizin de benzer bir tecrübeniz varsa bizimle paylaşmaktan çekinmeyin.
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1. "Teyzelerimden birisi bir hayır kurumu için müzik aletlerinin satımına yardımcı oluyordu."
2. "Yıllar önce havaalanındayken uzaktan Tommy Lee'yi görmüştüm."
3. "Yıllar önce ben çocukken Yunanistan'a tatile gitmiştik."
4. "Yıllar önce kafedeyken şapka ve gözlük takan bir adama 'merhaba, nasılsın?' demiştim."
5. "Ailecek bir restorana gitmiştik."
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6. "Rus annemin anlattıklarına göre Amerika'yı ziyaret etmeye gittiklerinde okyanusu izlemek istemişti."
7. "Oturduğum kafede çalan grup, Warrant'ın Cherry Pie şarkısını adeta mahvetmişti."
8. "Bauhaus konserinde denk geldiğim tatlı bir kızla sohbet etmiştik."
9. "Tanışmış sayılmasam da, su parkındayken uzakta duran bir adamı izliyordum ve diğer herkesin de ona baktığını fark ettim."
10. "Bir keresinde babam, Jim Belushi'ye hangi mesleği yaptığını sormuştu."
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11. "Beatles'in efsanevi üyelerinden George Harrison aniden ofisime yürüdü bana baş salladı ve gününe devam etti."
12. "Bir festivalde John Denver bana çarparak düşmeme sebep oldu. Çok nazik bir adamdı."
13. "Annemle marketteyken sırada çok uzun bir adam gördüm."
14. "Gençken çalıştığım radyoda insanlar bizi arar ve şarkı çalmamızı rica ederlerdi."
15. "Mağazada kasiyer olarak çalışırken elinde CD diskleri tutan bir adam geldi."
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16. "Taksici olarak çalışırken fark etmeden Taylor Swift'in bir partiden ayrılmasına yardımcı olmuştum."
17. "Starbucks'ta çalışırken Kristen Bell'e kahve vermiştim."
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