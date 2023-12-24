Ülkelerindeki Tuhaf Gelenekleri Paylaşarak Tüm Bildiklerimizi Unutturan 20 Kişi
Ülkelerindeki Tuhaf Gelenekleri Paylaşarak Tüm Bildiklerimizi Unutturan 20 Kişi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Bugün, farklı ülkelerden insanların ülkeleri hakkında sevmedikleri bir kültürel yönüne bakacağız.
Sizin de aklınıza benzer maddeler geliyorsa bizimle paylaşmaktan çekinmeyin.
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1. "Ülkemde insanlar birbirlerine karşı dürüstçe konuşmaktan çekiniyor ve bu yüzden genellikle bir konu hakkında söylenenleri çevremizden duyuyoruz."
2. "Ülkemi seviyorum ama kötü yanlarını da oldukça net bir şekilde görebiliyorum. Buna rağmen ülkemdeki birçok insan ülkelerinin imajını korumak için sessiz kalmayı tercih ediyor."
3. "Sırf ailesi ve büyükleri ile iyi geçinebilmek için kendi mental sağlığını görmezden gelen arkadaşlarımı gördükçe çok üzülüyorum."
4. "Bir İngiliz olarak kesinlikle içki kültürü diyebilirim. Her gece etraf sarhoş insanlarla dolu ve birçok sorun yaratıyorlar."
5. "Bahşiş bırakma kültüründen nefret ediyorum. Neden çalışanlarına düzgün bir şekilde maaş vermiyorlar anlamıyorum."
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6. "Her yıl domuzları kurban ettiğimiz "Zabijačka" isimli bir festivalimiz var ve bana sorarsanız domuzların bu şekilde kurban edilmesi yanlış."
7. "Büyük bir toplanma sonrası kadınların bulaşık yıkarken erkeklerin içeride eğlenmelerine devam etmesinden hiç hoşlanmıyorum."
8. "Sırf daha uzun süre hayatta kaldılar diye onlara saygı duymamızı isteyen yaşlılar canımı sıkıyor."
9. "Başarılı olmak her zaman iyi bir şey olsa da, benim ülkemdeyken çok başarılı olmak her zaman tehlikeli bir şey çünkü komşularından çevrendeki diğer insanlara kadar herkes bir açığını aramaya başlıyor ve ilk fırsatta seni devirmek istiyorlar."
10. "Sırf insanlar bağımlı kalsın ve almaya devam etsin diye yiyeceklerin içerisine bir ton şeker koyan şirketlerin varlığı."
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11. "Maçoluk kültürü ve erkek olmaya dair şekillenmiş garip standartlar. "
12. "Konu futbol olunca aniden çıldıran seyircileri yüzünden ülkemin spor kültürünü hiç sevmiyorum. Neredeyse her maç günü bir kavga oluyor."
13. "Farklı ülkelerden gelen kişilere karşı gösterilen ayrımcılığı sevmiyorum."
14. "Benim ülkemde büyük bir ataerkillik kültürü var ve daha iyiye gidecekmiş gibi durmuyor."
15. "İşe olan bağlılığımız ve sanki patronunu mutlu etmek için yaşıyormuşcasına davrandığımız iş kültüründen nefret ediyorum."
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16. "Benim için kesinlikle boğa güreşi kültürü. Çok canice."
17. "Nereden başlasam ki? Ülkemizdeki cinsiyetçilik oldukça kötü. Ayrıca sırf gelenek adına modernizmi ve ilerlemeyi reddiyor oluşumuz da. Ayrıca yolsuzluk o kadar yaygın ki, küçük iş yerlerinde bile denk gelmek mümkün."
18. "İnsanları farklı sınıflara bölerek ayrımcılık yapan ve resmen modern köleliğe yer sağlayan kast sistemi."
19. "Kesinlikle Rio Karnavalı!"
20. "Ben ülkemdeki silah kültüründen hiç hoşlanmıyorum."
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#7 #12 #18 bunlar türkiyede'de var çok tuhaf gelmediler