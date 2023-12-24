Ülkelerindeki Tuhaf Gelenekleri Paylaşarak Tüm Bildiklerimizi Unutturan 20 Kişi

'İnsanlar varken her şey renkli ve güzel gözükse de insanlar ayrıldığı anda her yerin ne kadar kirlendiğini ve çöp dolduğunu fark ediyorsun. Ayrıca karnavalı fırsat bilen hırsızlardan bahsetmeyeceğim bile.'

Ülke: Brezilya.