Yıllar Sonra Gerçek Olduğu Anlaşılarak Tüylerimizi Ürperten 13 Şehir Efsanesi
Yıllar Sonra Gerçek Olduğu Anlaşılarak Tüylerimizi Ürperten 13 Şehir Efsanesi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Bugün, yıllar sonra gerçek olduğu anlaşılan 13 şehir efsanesine bakacağız.
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1. "Yüzyıllar boyunca denizciler, aniden karşılaştıkları ve yüksekliği 30 metreye ulaştığı iddia edilen tekli dev dalgalar hakkında konuşmuşlardır. Ancak kimse bu iddialara inanmamıştır çünkü herkes, bu tür hikayelerin, denizcilerin kıyıdaki insanları etkilemek için uydurduğu masallar olduğunu düşünmüştür."
2. "Yıllar boyunca okulumuzun altında bir yer altı sığnağı bulunduğu söylenmişti ama kimse inanmıyordu."
3. "Batı Hobart, Tazmanya, Avustralya'da, zamanla orada yaşayan herkesi yavaşça delirten bir perili ev vardı."
4. "Bulunduğum kasabada geceleri ortaya çıkan bir yaratık olduğu söyleniyordu."
5. "Bütün bu zaman boyunca denizciler dev kalamarların denizleri işgal ettiğini söylemişti."
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6. "Kasabamızda bir kadın çakalın bebeğini yediğini iddia etmişti ama insanlar onun bebeği öldürdüğünden şüphelenerek kadına 40 yıl hapis cezası verdi."
7. "Bizim kasabamızda akşamları çığlık gelen bir ev vardı ve insanlar perili olduğunu düşünüyordu."
8. "Texas'ta okuduğum üniversitede, kampüsün altındaki bakım tünellerinde kaybolup ölen bir öğrenciyle ilgili bir efsane vardı. Bu hikayenin bir söylenti olduğunu düşünmüştüm çünkü bu hikayeye birçok hayalet öyküsü bağlanmıştı. Ta ki son sınıfımın başında üniversitede yarı zamanlı bir iş bulana kadar."
9. "Kanada'nın Prairies bölgesinde, yerlileri kaçırıp kışlık giysilerini çalan ve onları eksi 30 derece soğukta ölmeleri için ıssız yerlere bırakan bir adam hakkında bir efsane vardı."
10. "Florida'da yıllar boyunca lağımlarda timsahların yaşadığı söylenirdi."
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11. "Kevin Spacey'in genç erkeklere karşı cinsel saldırıda bulunduğu bir şehir efsanesi sanılıyordu ama daha sonra hakkında davalar açıldı ve olayın ciddiyetini fark ettik."
12. "Yıllar önce hükümetin telefonları dinlediği söylendiğinde herkes sana deli gibi bakardı."
13. " WNY'de, eğlence için şehir merkezindeki barlarda dolaşıp insanların ayakkabılarını yalayan bir adam olduğu iddia ediliyordu."
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