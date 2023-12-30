Yıllar Sonra Gerçek Olduğu Anlaşılarak Tüylerimizi Ürperten 13 Şehir Efsanesi

'1980'lerde Kuzey Denizi'nde Draupner gaz sahası keşfedildi ve burada yeni bir tip petrol platformu kuruldu. Yeni tasarımın bütünlüğünü değerlendirmek için, diğer platformlarda bulunmayan bazı sensörlerle donatıldı; bunlardan biri de dalga yüksekliği kaydediciydi.

Nihayet 1995 yılında bu sensörler, platforma çarpan tekli 20 metre yüksekliğinde bir dalga kaydetti ve bu, dev dalgaların gerçek bir fenomen olduğunun kabul edilmesini sağladı.'