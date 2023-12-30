Mutlu Olmak İçin Mala Mülke Gerek Olmadığını Kanıtlayarak Serotonin Salgılatacak 19 Olay
Mutlu Olmak İçin Mala Mülke Gerek Olmadığını Kanıtlayarak Serotonin Salgılatacak 19 Olay
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Bugün, mutlu olmak için çok fazla şeye ihtiyacımız olmadığını kanıtlayan 19 maddeye bakacağız.
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1. "Emekli olduktan sonraki ilk günün rahatlığı. Sabah erken kalktıktan sonra yatağa geri döndüysen bonus puan alıyorsun!"
2. "Hayır işi yapıp kimseye söylememenin verdiği o güzel tatlı rahatlık."
3. "Finansal, ruhen ve fiziken güvende ve mutlu hissetmek."
4. "Sırf istediğin ve yapabildiğin için uzun bir süre her şeyden mola alarak sadece dinlenmek."
5. "Sadece yanyana olmaktan mutlu olduğun birisine sahip olmak."
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6. "Bir yere giderken bütün yeşil ışıklara denk gelmenin verdiği keyif."
7. "Sıfırdan kurduğun bahçende kendi ürünlerini yetiştirmek ve zamanla küçük bahçeni ziyarete gelen bütün canlıları izlemek."
8. "Yazın çimenlerde çıplak ayak gezmek ve kitap okumak."
9. "Yağmurlu bir günde arabayla gezerken tünele girdiğinde oluşan birkaç saniyelik o mükemmel sessizlik."
10. "Sadece kendine ayırabileceğin sakin ve huzurlu bir güne sahip olmak."
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11. "Tamamiyle karanlıkta duş almak kulağa çok basit gelse de, düşündüğünüzden çok daha rahatlatıcı!"
12. "Sen dur diyesiye kadar sırtını kaşımaya hazır birisiyle beraber olmak."
13. "Sevdiğin bir işe sahip olmak."
14. "Kuzey Işıklarını kendi gözlerinle görebilmenin oldukça özel hissettirdiğini söylemem lazım."
15. "İstediğin her şeyi istediğin zaman yapabilecek kadar fit olmak ve sonunda vücudunu sevmek."
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16. "Benim için mutluluk torunumun bana ilk kez 'seni seviyorum dedeciğim,' dediği zamandı."
17. "Sevdiğin kişiye sarılarak beraber zaman geçirmek."
18. "İlk defa okyanusunu kendi gözlerinle görmek. Sonsuz bir su kütlesi ve açıkcası bütün her şey büyülü hissettiriyor."
19. "Ne yaptığını gerçekten bilen birisine profesyonel masaj yaptırmak."
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