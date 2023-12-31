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Büşra Develi 2023 Yılına Öyle Bir Fotoğrafla Veda Etti ki Kimseler Tanıyamadı!

Büşra Develi 2023 Yılına Öyle Bir Fotoğrafla Veda Etti ki Kimseler Tanıyamadı!

Efnan Sude
Efnan Sude - Onedio Üyesi
31.12.2023 - 16:09

Oyuncu Büşra Develi 2023 yılına öyle bir fotoğrafla veda etti ki, görenler onu tanıyamadı desek yalan olmaz.

Bakalım 👇

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"Akıncı", "Tatlı Küçük Yalancılar", "Fi" ve daha birçok yapımda rol alan Büşra Develi'yi tanıyorsunuzdur.

"Akıncı", "Tatlı Küçük Yalancılar", "Fi" ve daha birçok yapımda rol alan Büşra Develi'yi tanıyorsunuzdur.

Develi, magazin gündeminden o kadar uzak bir hayat sürüyor ki gündeme en son kendi gibi oyuncu olan Burak Deniz'le olan ilişkisi ve ayrılığıyla gelmişti.

Develi, magazin gündeminden o kadar uzak bir hayat sürüyor ki gündeme en son kendi gibi oyuncu olan Burak Deniz'le olan ilişkisi ve ayrılığıyla gelmişti.

Çift, 2018 yılında 3 yıllık ilişkilerini sonlandırmıştı.

Kendisini daha önce işleriyle görmeye alışkın olduğumuz Develi, oldukça eğlenceli bir kişiliğe sahip ve bunu her seferinde de kanıtlıyor!

Kendisini daha önce işleriyle görmeye alışkın olduğumuz Develi, oldukça eğlenceli bir kişiliğe sahip ve bunu her seferinde de kanıtlıyor!

Güzel oyuncu 2023 yılına veda etmek için yaptığı paylaşımları görenleri hem şaşırttı hem gülümsetti.

Güzel oyuncu 2023 yılına veda etmek için yaptığı paylaşımları görenleri hem şaşırttı hem gülümsetti.

"Kendimi tanıyamadığım bir yıl oldu teşekkürler 2023 🤍" notunu düşen Develi'yi bizler de tanımakta zorlandık. 😅

"Kendimi tanıyamadığım bir yıl oldu teşekkürler 2023 🤍" notunu düşen Develi'yi bizler de tanımakta zorlandık. 😅
www.instagram.com
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Yine de her haliyle tatlı ve güzel olmayı başarıyor!

Yine de her haliyle tatlı ve güzel olmayı başarıyor!

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