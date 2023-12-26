Gördüğünüz Andan İtibaren Ömrünüzden Ömür Götürecek Birbirinden Acayip Görseller
Gördüğünüz Andan İtibaren Ömrünüzden Ömür Götürecek Birbirinden Acayip Görseller
Kocaman bir yılı yedik bitirdik resmen. İteleyerek gitmeyen 2023 eğer size acı verdiyse bir de bunlara bakıp halinize şükredebilirsiniz. Gelin bakın neler var!
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1. Damat adaylarına uranyum içirin direkt, olsun bitsin!
2. Dil çıkartmayı öğrenmiş, onu diyor.
3. Mis gibi toksik ilişki koktu buralar...
4. Simge'nin gözlerinin arasında Ankara-İstanbul otobanı var galiba?
5. Şu ayakları gözümüzün önünden bi çekin ya!
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6. Arkadaşınızın bulaşık makinesinde klozet kapağını yıkadığını bilseniz bir daha onun evinde bir şey yiyip içer miydiniz?
7. Kafam çok karıştı...
8. Onun da meraklısı vardır kesin...
9. Bizden de Yozgat'a selamlar, sevgiler...
10. Siz neler yaşıyorsunuz ya?
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