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Gördüğünüz Andan İtibaren Ömrünüzden Ömür Götürecek Birbirinden Acayip Görseller

Gördüğünüz Andan İtibaren Ömrünüzden Ömür Götürecek Birbirinden Acayip Görseller

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
26.12.2023 - 12:01

Kocaman bir yılı yedik bitirdik resmen. İteleyerek gitmeyen 2023 eğer size acı verdiyse bir de bunlara bakıp halinize şükredebilirsiniz. Gelin bakın neler var!

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1. Damat adaylarına uranyum içirin direkt, olsun bitsin!

1. Damat adaylarına uranyum içirin direkt, olsun bitsin!

2. Dil çıkartmayı öğrenmiş, onu diyor.

2. Dil çıkartmayı öğrenmiş, onu diyor.

3. Mis gibi toksik ilişki koktu buralar...

3. Mis gibi toksik ilişki koktu buralar...

4. Simge'nin gözlerinin arasında Ankara-İstanbul otobanı var galiba?

4. Simge'nin gözlerinin arasında Ankara-İstanbul otobanı var galiba?

5. Şu ayakları gözümüzün önünden bi çekin ya!

5. Şu ayakları gözümüzün önünden bi çekin ya!
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6. Arkadaşınızın bulaşık makinesinde klozet kapağını yıkadığını bilseniz bir daha onun evinde bir şey yiyip içer miydiniz?

6. Arkadaşınızın bulaşık makinesinde klozet kapağını yıkadığını bilseniz bir daha onun evinde bir şey yiyip içer miydiniz?

7. Kafam çok karıştı...

7. Kafam çok karıştı...

8. Onun da meraklısı vardır kesin...

8. Onun da meraklısı vardır kesin...

9. Bizden de Yozgat'a selamlar, sevgiler...

9. Bizden de Yozgat'a selamlar, sevgiler...

10. Siz neler yaşıyorsunuz ya?

10. Siz neler yaşıyorsunuz ya?

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