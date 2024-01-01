Nuri Bilge Ceylan'ın Destan Gibi Yanıtına Zeki Demirkubuz'dan Küfürlü Karşılık Geldi
Nuri Bilge Ceylan'ın Destan Gibi Yanıtına Zeki Demirkubuz'dan Küfürlü Karşılık Geldi
Yönetmen kavgası decam ediyor. Nuri Bilge Ceylan'ın uzun yazısından sonra Zeki Demirkubuz'un son yanıtı bakın ne oldu?
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Yıllardır bitmeyen bir yönetmen kavgası var. Nuri Bilge Ceylan ve Zeki Demirkubuz, herkesin gözü önünde yeniden birbirine girdi.
Tartışma, Zeki Demirkubuz'un Haber Türk ekranlarındaki şu sözleriyle alevlenmişti: "Susacak, dişini sıkacak ve bir daha tek kelime etmeyecek. Ederse, Youtube kanalı açarım, her gün düzenli yayın yaparım. Bu ülkenin en sevdiği şey unutmaktır. Her yaptığımız yanımıza kar kalmıyor. Biraz düşüneceksin.”
Nuri Bilge Ceylan son olarak bu tartışmayla ilgili Zeki Demirkubuz'a uzun bir yazıyla yanıt verdi:
"2008 Altın Portakal’da Baba filmini izlemediğimi söylediğimi, bunu TV’de seyrettiğini belirtmişsin. Bu doğru değil. Baba filmini seyrettiğimi ve çok sevdiğimi daha dünya prömiyeri sonrasında Cannes’daki basın toplantısında söyledim. Soruyu da Atilla Dorsay sormuştu hatta. Cannes sitesinde podcastini bulabilirsin."
"Daha birçok şey yazdım, sildim, vazgeçtim. "Bir insanın karakteri onun yazgısıdır" demiş Herakleitos. Yapacak bir şey yok. "
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Zeki Demirkubuz'un bu uzun cevaptan sonra susmasını birçok kişi zaten beklemiyordu, öyle de oldu.
Demirkubuz'un Ceylan'a son karşılığı bu oldu 👇
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