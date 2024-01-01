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Nuri Bilge Ceylan'ın Destan Gibi Yanıtına Zeki Demirkubuz'dan Küfürlü Karşılık Geldi

Nuri Bilge Ceylan'ın Destan Gibi Yanıtına Zeki Demirkubuz'dan Küfürlü Karşılık Geldi

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
01.01.2024 - 13:34

Yönetmen kavgası decam ediyor. Nuri Bilge Ceylan'ın uzun yazısından sonra Zeki Demirkubuz'un son yanıtı bakın ne oldu?

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Yıllardır bitmeyen bir yönetmen kavgası var. Nuri Bilge Ceylan ve Zeki Demirkubuz, herkesin gözü önünde yeniden birbirine girdi.

Yıllardır bitmeyen bir yönetmen kavgası var. Nuri Bilge Ceylan ve Zeki Demirkubuz, herkesin gözü önünde yeniden birbirine girdi.

Tartışma, Zeki Demirkubuz'un Haber Türk ekranlarındaki şu sözleriyle alevlenmişti: "Susacak, dişini sıkacak ve bir daha tek kelime etmeyecek. Ederse, Youtube kanalı açarım, her gün düzenli yayın yaparım. Bu ülkenin en sevdiği şey unutmaktır. Her yaptığımız yanımıza kar kalmıyor. Biraz düşüneceksin.”

Tartışma, Zeki Demirkubuz'un Haber Türk ekranlarındaki şu sözleriyle alevlenmişti: "Susacak, dişini sıkacak ve bir daha tek kelime etmeyecek. Ederse, Youtube kanalı açarım, her gün düzenli yayın yaparım. Bu ülkenin en sevdiği şey unutmaktır. Her yaptığımız yanımıza kar kalmıyor. Biraz düşüneceksin.”

Nuri Bilge Ceylan son olarak bu tartışmayla ilgili Zeki Demirkubuz'a uzun bir yazıyla yanıt verdi:

Nuri Bilge Ceylan son olarak bu tartışmayla ilgili Zeki Demirkubuz'a uzun bir yazıyla yanıt verdi:

'Bir algı oluşturmaya yönelik hiçbir kanıtı olmayan bir sürü hayal ürünü iddiayla uğraşmak kolay değilmiş.

Ama 2006 yılında Antalya’daki törene 40 derece ateşle geldiğimi, sağlık nedeniyle bayıldığımı bildiğin ve o dönemde bunu bütün gazeteler yazdığı halde hala öyle şeyler söyleyebilmen inanılmaz. Her zaman yaptığın gibi “madem böyle bir algı oluşmuş, öyleyse bundan yararlanayım” şeklinde düşünüyorsun. Tıpkı filmi bile seyretmeden yaptığın suçlamalar gibi. O senaryonun üzerinde sadece benim değil üç kişinin aylar süren alın teri ve emeği var. Birkaç kişi şöyle dedi böyle dedi diye seyretmek zahmetine bile katlanmadan bir filme kara çalmak, ona emek veren insanların onuruyla oynamak bu kadar kolay olmamalı.'

"2008 Altın Portakal’da Baba filmini izlemediğimi söylediğimi, bunu TV’de seyrettiğini belirtmişsin. Bu doğru değil. Baba filmini seyrettiğimi ve çok sevdiğimi daha dünya prömiyeri sonrasında Cannes’daki basın toplantısında söyledim. Soruyu da Atilla Dorsay sormuştu hatta. Cannes sitesinde podcastini bulabilirsin."

"2008 Altın Portakal’da Baba filmini izlemediğimi söylediğimi, bunu TV’de seyrettiğini belirtmişsin. Bu doğru değil. Baba filmini seyrettiğimi ve çok sevdiğimi daha dünya prömiyeri sonrasında Cannes’daki basın toplantısında söyledim. Soruyu da Atilla Dorsay sormuştu hatta. Cannes sitesinde podcastini bulabilirsin."

'Filmlerimin hiçbirinde hiçbir şekilde sana yapılmış bir gönderme yok. Filmlerimi böyle şeylerle kirletmek istemem. Ama yine de Kış Uykusu filminde Nihal’in Aydın’a söylediği küçük bir repliğin senin de içinde olduğun belli bir tipolojiyi iyi tarif ettiğini düşündüğümü inkar edemem.

“Vicdan, ahlak, ideal, ilkeli olma, yaşamın amacı… bu sözler ağzından hiç eksilmedi. Birini küçük düşürmek, incitmek, karalamak istediğin zaman hep böyle sözler söylersin. Ama bence, bir insan bu kelimeleri bu kadar fazla kullanıyorsa esas ondan şüphe etmek lazım…”

"Daha birçok şey yazdım, sildim, vazgeçtim. "Bir insanın karakteri onun yazgısıdır" demiş Herakleitos. Yapacak bir şey yok. "

"Daha birçok şey yazdım, sildim, vazgeçtim. "Bir insanın karakteri onun yazgısıdır" demiş Herakleitos. Yapacak bir şey yok. "

'Kendimin ve çevremdeki insanların huzurunu daha fazla kaçırmayacağım. Ve bundan sonra da bir şey yazmayacağım. Böyle bir gereklilik doğarsa da buna mahkeme yoluyla devam ederim. Seni kendi gerçeğinle başbaşa bırakıyorum. Gördüğüm kadarıyla bu ceza sana zaten yetiyor.'

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Zeki Demirkubuz'un bu uzun cevaptan sonra susmasını birçok kişi zaten beklemiyordu, öyle de oldu.

Zeki Demirkubuz'un bu uzun cevaptan sonra susmasını birçok kişi zaten beklemiyordu, öyle de oldu.

Demirkubuz'un Ceylan'a son karşılığı bu oldu 👇

Demirkubuz'un Ceylan'a son karşılığı bu oldu 👇
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