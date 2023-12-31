Uzun Yıllardır Süren Gerilim Yeniden Alevlendi: Bu Kez Nuri Bilge Ceylan Demirkubuz Hakkında Açıklama Yaptı

Nuri Bilge Ceylan ve Zeki Demirkubuz arasındaki yıllardır süren gerilim yeniden tırmandı. İkili arasındaki tartışmada son açıklama Ceylan'dan geldi. Ceylan, Demirkubuz için 'Filmlerimin hiçbirinde hiçbir şekilde sana yapılmış bir gönderme yok. Filmlerimi böyle şeylerle kirletmek istemem.' dedi.