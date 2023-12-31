Uzun Yıllardır Süren Gerilim Yeniden Alevlendi: Bu Kez Nuri Bilge Ceylan Demirkubuz Hakkında Açıklama Yaptı
Uzun Yıllardır Süren Gerilim Yeniden Alevlendi: Bu Kez Nuri Bilge Ceylan Demirkubuz Hakkında Açıklama Yaptı
Nuri Bilge Ceylan ve Zeki Demirkubuz arasındaki yıllardır süren gerilim yeniden tırmandı. İkili arasındaki tartışmada son açıklama Ceylan'dan geldi. Ceylan, Demirkubuz için 'Filmlerimin hiçbirinde hiçbir şekilde sana yapılmış bir gönderme yok. Filmlerimi böyle şeylerle kirletmek istemem.' dedi.
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Geçmişte yakın arkadaş oldukları düşünülen ikilinin arasının Ceylan'ın, "Üç Maymun" filmini çekmesi ardından bozulduğu iddia ediliyordu.
Uzun yıllardır süren gerilimi alevlendiren ilk adım Demirkubuz'dan geldi. Habertürk ekranlarına konuk olan Demirkubuz Nuri Bilge Ceylan için şunları söyledi:
"Susacak, dişini sıkacak ve bir daha tek kelime etmeyecek. Ederse, Youtube kanalı açarım, her gün düzenli yayın yaparım. Bu ülkenin en sevdiği şey unutmaktır. Her yaptığımız yanımıza kar kalmıyor. Biraz düşüneceksin.”
Zeki Demirkubuz'un televizyon yayınında, Nuri Bilge Ceylan hakkında söylediği sözlere, Ceylan X hesabından şu yanıtı verdi: “Cevap vermeyeyim diyorum ama üslup karşısında ne yazık ki mümkün değil. Kendine şimdiden bir YouTube kanalı açsın.”
Ceylan bu paylaşımının ardından bugün X hesabından uzun bir metin yayınlayarak, Demirkubuz'un açıklamalarına tepki gösterdi.
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Ceylan, filmlerinde Demirkubuz'a yönelik herhangi bir gönderme bulunmadığını vurgulayarak, "Filmlerimin hiçbirinde hiçbir şekilde sana yapılmış bir gönderme yok. Filmlerimi böyle şeylerle kirletmek istemem" dedi.
Ceylan paylaşımında "Birkaç kişi şöyle dedi böyle dedi diye seyretmek zahmetine bile katlanmadan bir filme kara çalmak, ona emek veren insanların onuruyla oynamak bu kadar kolay olmamalı." ifadelerini kullandı.
Bundan sonra açıklama yapmayacağını ve gerekli görmesi halinde mahkemeye gideceğini belirten Ceylan, "Seni kendi gerçeğinle başbaşa bırakıyorum. Gördüğüm kadarıyla bu ceza sana zaten yetiyor." dedi.
Zeki Demirkubuz katıldığı programda geçmişte Ceylan ile yakın arkadaş olduğu düşüncesi için de şu açıklamayı yapmıştı: "Hiçbir zaman söylendiği gibi çok yakın arkadaş değildik. Aç kalsam ekmek parası isteyeceğim biri değildi. Ama işte Semih Kaplanoğlu gibi ya da başka arkadaşlar gibi görüştüğüm bir arkadaştı. Ama ben midem bulanınca uzaklaştım ama ilişkimiz kopmadı."
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