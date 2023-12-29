Suudi Arabistan'ın Atatürk Posteri ve İstiklal Marşını Reddetmesi Üzerine Ebrar Karakurt'tan Müthiş Çağrı

İddialara göre Süper Kupa Finali öncesi Suudi Arabistan yönetimi, sahada Atatürk pankartlarını ve İstiklal Marşının çalınmasını istemedi. Bu skandal açıklamadan sonra tepkiler çoğalırken, milli gururumuz Ebrar Karakurt'tan Galatasaray ve Fenerbahçe'ye müthiş bir çağrı geldi!