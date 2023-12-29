Suudi Arabistan'ın Atatürk Posteri ve İstiklal Marşını Reddetmesi Üzerine Ebrar Karakurt'tan Müthiş Çağrı
Suudi Arabistan'ın Atatürk Posteri ve İstiklal Marşını Reddetmesi Üzerine Ebrar Karakurt'tan Müthiş Çağrı
İddialara göre Süper Kupa Finali öncesi Suudi Arabistan yönetimi, sahada Atatürk pankartlarını ve İstiklal Marşının çalınmasını istemedi. Bu skandal açıklamadan sonra tepkiler çoğalırken, milli gururumuz Ebrar Karakurt'tan Galatasaray ve Fenerbahçe'ye müthiş bir çağrı geldi!
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Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak Süper Kupa Finali'nden önce büyük bir skandal çıktığı iddiası ortalığı karıştırdı.
İddiaya göre Galatasaray ve Fenerbahçe'nin sahaya Atatürk posteri ve tişörtleriyle çıkmasına Suudi Yetkililer izin vermedi.
Yağız Sabuncuoğlu'nun konuyla ilgili paylaşımı şöyleydi 👇
Bu inanılmaz skandaldan sonra tepkiler çığ gibi büyümeye başladı. En önemli tepkilerden biri de gururumuz Ebrar Karakurt'tan geldi.
Ebrar'ın paylaşımı şöyle 👇
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Diğer ünlü isimler de bu skandalla ilgili paylaşımlarda bulundu 👇
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Kimsenin gücü yetmez bayrağımızla, marşımızla, Atamızla ilgili laf söylemeye!
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