Şahan Gökbakar Ülke Yangın Yeriyken İran'a Başsağlığı Dileyen Özgür Özel'i Hedef Aldı

Oyuncu ve komedyen Şahan Gökbakar Twitter (X) hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef aldı. Gökbakar, Özel'in son zamanlarda gündemde olan olayları kenara bırakıp İran hakkındaki açıklamasına tepki gösterdi.