Şahan Gökbakar Ülke Yangın Yeriyken İran'a Başsağlığı Dileyen Özgür Özel'i Hedef Aldı
Şahan Gökbakar Ülke Yangın Yeriyken İran'a Başsağlığı Dileyen Özgür Özel'i Hedef Aldı
Oyuncu ve komedyen Şahan Gökbakar Twitter (X) hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef aldı. Gökbakar, Özel'in son zamanlarda gündemde olan olayları kenara bırakıp İran hakkındaki açıklamasına tepki gösterdi.
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Ülkemizde son zamanlarda yaşanan olaylar kamuoyunun tepkisini çekti. Sosyal medya üzerinden kullanıcılar paylaşımları ile hukuksal ve toplumsal konulara tepkilerini gösterirken siyasilerden de destek bekliyor.
Türkiye'nin ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'den de benzer şekilde açıklamalarda bulunulması beklenirken durum tam tersi oldu.
Özel'in gündeminde İran’ın Kirman eyaletinde gerçekleşen terör saldırıları vardı. Resmi hesabı üzerinden dün akşam yaptığı paylaşımda saldırıda hayatını kaybedenlere rahmet ve yakınlarına başsağlığı diledi.
İşte o paylaşım👇🏻
Özel'in bu paylaşımının altına onlarca kullanıcıdan yorum geldi. Paylaşıma tepki gösterenlerden biri ise ünlü komedyen Şahan Gökbakar oldu.
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İşte paylaşıma gelen ilk tepkiler👇🏻
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Gökbakar ise Özel'e "Üstünüze düşeni 'fazlasıyla' yapar en sertinden bir 'tweet' patlatırsınız, diye haber vereyim dedim" diye seslendi.
Gökbakar, "Ya da kartona yazsınlar sizinkiler 'Buna izin vermeyeceğiz', 'Asla müsade etmeyeceğiz' diye video çekin o daha isabetli olur" diye de devam etti.
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İşte o tweet👇🏻
Kullanıcılardan gelen yorumlar ise şöyleydi:
"Tweet'i biz atarız."
"Nasıl bir döneme denk geldiysek; memleketin, vatandaşın çözüm bekleyen bin tane sorunu varken, çözüm üretmesi beklenenler kendi vatandaşları hariç herkese, herşeye duyarlılar…"
"Yok onlar sadece, kınama, baş sağlığı, taziye,el öpme, maaş alma vs şeylerle meşguller..."
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Zaten hesabı anma, taziye, kutlama sayfası gibi…
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