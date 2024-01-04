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Şahan Gökbakar Ülke Yangın Yeriyken İran'a Başsağlığı Dileyen Özgür Özel'i Hedef Aldı

Şahan Gökbakar Ülke Yangın Yeriyken İran'a Başsağlığı Dileyen Özgür Özel'i Hedef Aldı

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
04.01.2024 - 09:35

Oyuncu ve komedyen Şahan Gökbakar Twitter (X) hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef aldı. Gökbakar, Özel'in son zamanlarda gündemde olan olayları kenara bırakıp İran hakkındaki açıklamasına tepki gösterdi.

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Ülkemizde son zamanlarda yaşanan olaylar kamuoyunun tepkisini çekti. Sosyal medya üzerinden kullanıcılar paylaşımları ile hukuksal ve toplumsal konulara tepkilerini gösterirken siyasilerden de destek bekliyor.

Ülkemizde son zamanlarda yaşanan olaylar kamuoyunun tepkisini çekti. Sosyal medya üzerinden kullanıcılar paylaşımları ile hukuksal ve toplumsal konulara tepkilerini gösterirken siyasilerden de destek bekliyor.

Türkiye'nin ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'den de benzer şekilde açıklamalarda bulunulması beklenirken durum tam tersi oldu.

Türkiye'nin ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'den de benzer şekilde açıklamalarda bulunulması beklenirken durum tam tersi oldu.

Özel'in gündeminde İran’ın Kirman eyaletinde gerçekleşen terör saldırıları vardı. Resmi hesabı üzerinden dün akşam yaptığı paylaşımda saldırıda hayatını kaybedenlere rahmet ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Özel'in gündeminde İran’ın Kirman eyaletinde gerçekleşen terör saldırıları vardı. Resmi hesabı üzerinden dün akşam yaptığı paylaşımda saldırıda hayatını kaybedenlere rahmet ve yakınlarına başsağlığı diledi.

İşte o paylaşım👇🏻

İşte o paylaşım👇🏻
twitter.com

Özel'in bu paylaşımının altına onlarca kullanıcıdan yorum geldi. Paylaşıma tepki gösterenlerden biri ise ünlü komedyen Şahan Gökbakar oldu.

Özel'in bu paylaşımının altına onlarca kullanıcıdan yorum geldi. Paylaşıma tepki gösterenlerden biri ise ünlü komedyen Şahan Gökbakar oldu.
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İşte paylaşıma gelen ilk tepkiler👇🏻

İşte paylaşıma gelen ilk tepkiler👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Gökbakar ise Özel'e "Üstünüze düşeni 'fazlasıyla' yapar en sertinden bir 'tweet' patlatırsınız, diye haber vereyim dedim" diye seslendi.

Gökbakar ise Özel'e "Üstünüze düşeni 'fazlasıyla' yapar en sertinden bir 'tweet' patlatırsınız, diye haber vereyim dedim" diye seslendi.

Gökbakar, "Ya da kartona yazsınlar sizinkiler 'Buna izin vermeyeceğiz', 'Asla müsade etmeyeceğiz' diye video çekin o daha isabetli olur" diye de devam etti.

Gökbakar, "Ya da kartona yazsınlar sizinkiler 'Buna izin vermeyeceğiz', 'Asla müsade etmeyeceğiz' diye video çekin o daha isabetli olur" diye de devam etti.
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İşte o tweet👇🏻

İşte o tweet👇🏻
twitter.com

Kullanıcılardan gelen yorumlar ise şöyleydi:

Kullanıcılardan gelen yorumlar ise şöyleydi:
twitter.com

"Tweet'i biz atarız."

"Tweet'i biz atarız."
twitter.com

"Nasıl bir döneme denk geldiysek; memleketin, vatandaşın çözüm bekleyen bin tane sorunu varken, çözüm üretmesi beklenenler kendi vatandaşları hariç herkese, herşeye duyarlılar…"

"Nasıl bir döneme denk geldiysek; memleketin, vatandaşın çözüm bekleyen bin tane sorunu varken, çözüm üretmesi beklenenler kendi vatandaşları hariç herkese, herşeye duyarlılar…"
twitter.com

"Yok onlar sadece, kınama, baş sağlığı, taziye,el öpme, maaş alma vs şeylerle meşguller..."

"Yok onlar sadece, kınama, baş sağlığı, taziye,el öpme, maaş alma vs şeylerle meşguller..."
twitter.com
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Zaten hesabı anma, taziye, kutlama sayfası gibi…

Zaten hesabı anma, taziye, kutlama sayfası gibi…
twitter.com

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