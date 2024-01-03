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Türkiye'de Bir Hastanenin Çocuk Acilinde Görev Yapan Doktorların İsim Listesi Dikkat Çekti

Türkiye'de Bir Hastanenin Çocuk Acilinde Görev Yapan Doktorların İsim Listesi Dikkat Çekti

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
03.01.2024 - 15:13

Twitter (X)'da bir hastaneden çekilmiş hekim kadrosu tabelasının görüntüsü gündem oldu. Çocuk acil bölümünde görev yapan doktorlar arasında gözler Türk doktor aradı.

Kaynak: https://twitter.com/zamajans/status/1...
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Twitter (X)'da Türkiye'de bir hastanede çekildiği iddia edilen hekim listesi gündem oldu. Sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çeken paylaşıma yorum yağdı.

Twitter (X)'da Türkiye'de bir hastanede çekildiği iddia edilen hekim listesi gündem oldu. Sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çeken paylaşıma yorum yağdı.

Çocuk acil bölümünde kapıya asılan hekim kadrosu epey kalabalıktı ancak bir detay dikkatlerden kaçmadı.

Çocuk acil bölümünde kapıya asılan hekim kadrosu epey kalabalıktı ancak bir detay dikkatlerden kaçmadı.

Departmanda görev yapan 10 doktor arasında yalnızca bir kişinin ismi Türkçe'ydi. Diğer doktorların isminin yabancı olması kullanıcıların gündemine yerleşti.

Departmanda görev yapan 10 doktor arasında yalnızca bir kişinin ismi Türkçe'ydi. Diğer doktorların isminin yabancı olması kullanıcıların gündemine yerleşti.

İşte o paylaşım:

İşte o paylaşım:
twitter.com

Türk doktora kullanıcılar bir video ile atıfta bulundu.

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twitter.com

Sosyal medyada viral olan kedilere isim koyan vatandaşın videosu bu tweet'e konu oldu.

Sosyal medyada viral olan kedilere isim koyan vatandaşın videosu bu tweet'e konu oldu.
twitter.com

Bazıları ise "Hasta olsak nasıl anlaşacağız?" diye sordu.

Bazıları ise "Hasta olsak nasıl anlaşacağız?" diye sordu.
twitter.com

Sebebin yurt dışına beyin göçü yapan doktorlar olduğunu düşünenler vardı.

Sebebin yurt dışına beyin göçü yapan doktorlar olduğunu düşünenler vardı.
twitter.com

Durumu normal bulanlar,

Durumu normal bulanlar,
twitter.com
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Yabancılayanlar da vardı.

Yabancılayanlar da vardı.
twitter.com

Vatandaş "Türk doktorlarımız nerde?" diye sordu.

Vatandaş "Türk doktorlarımız nerde?" diye sordu.
twitter.com

Esprili yorumlar da geldi.

Esprili yorumlar da geldi.
twitter.com

👇🏻

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Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?
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Yorumlarda buluşalım...

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