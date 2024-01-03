Türkiye'de Bir Hastanenin Çocuk Acilinde Görev Yapan Doktorların İsim Listesi Dikkat Çekti
Türkiye'de Bir Hastanenin Çocuk Acilinde Görev Yapan Doktorların İsim Listesi Dikkat Çekti
Kaynak: https://twitter.com/zamajans/status/1...
Twitter (X)'da bir hastaneden çekilmiş hekim kadrosu tabelasının görüntüsü gündem oldu. Çocuk acil bölümünde görev yapan doktorlar arasında gözler Türk doktor aradı.
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Twitter (X)'da Türkiye'de bir hastanede çekildiği iddia edilen hekim listesi gündem oldu. Sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çeken paylaşıma yorum yağdı.
Çocuk acil bölümünde kapıya asılan hekim kadrosu epey kalabalıktı ancak bir detay dikkatlerden kaçmadı.
Departmanda görev yapan 10 doktor arasında yalnızca bir kişinin ismi Türkçe'ydi. Diğer doktorların isminin yabancı olması kullanıcıların gündemine yerleşti.
İşte o paylaşım:
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Sosyal medyada viral olan kedilere isim koyan vatandaşın videosu bu tweet'e konu oldu.
Bazıları ise "Hasta olsak nasıl anlaşacağız?" diye sordu.
Sebebin yurt dışına beyin göçü yapan doktorlar olduğunu düşünenler vardı.
Durumu normal bulanlar,
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Yabancılayanlar da vardı.
Vatandaş "Türk doktorlarımız nerde?" diye sordu.
Esprili yorumlar da geldi.
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