Prof. Dr. Canan Karatay'ın "HPV Aşısı Felç Ediyor" Açıklaması Uzmanlardan Tepki Topladı
Prof. Dr. Canan Karatay'ın "HPV Aşısı Felç Ediyor" Açıklaması Uzmanlardan Tepki Topladı
Kaynak: https://www.instagram.com/p/C1lwxmVtdd8/
Emel Özuğur'un YouTube kanalına konuk olan Prof. Dr. Canan Karatay'ın HPV aşısı hakkında yaptığı açıklamalar sosyal medyada gündem oldu. Uzman isimlerden Karatay'ın 'HPV aşısı olmayın' söylemine tepki yükseldi.
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"Ekmek de yemeyeceksiniz, pilav da yemeyeceksiniz, bulgur da yemeyeceksiniz, yulaf da yemeyeceksiniz, makarna da yemeyeceksiniz" sözleri ile tanınan Prof. Dr. Canan Karatay, Emel Özuğur'un YouTube kanalına konuk oldu.
Yayında kendisine sağlık hakkında birçok soru yöneltilen Karatay'ın HPV ile ilgili sözleri dikkat çekti. HPV aşısını herkes kanserden koruyor, diye bilirken Karatay, "Korumuyor hatta hasta ediyor" dedi.
"HPV yapılan genç kızlarda felç oluyor bu nedenle yapılmaması gereken bir aşı" diyen Karatay, "Bağırsakları tamamen bozuyor ve bu düzelmiyor" diye de ekledi.
Karatay kendisine Hollanda'dan HPV aşısı olup hastalanmış birçok danışan geldiğini de belirtti.
Ünlü doktor, HPV olmalı mıyız, sorusuna ise "Asla olmayın" yanıtını verdi. Karatay'ın bu açıklamaları uzman isimleri kızdırdı.
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İşte o video:
Sosyal medyada uzman isimlerden Profesör'e tepkiler geldi.
"Rahim kanserini önleyen bu aşı hakkında söyledikleri külliyen yalandır!"
"'Biz okurken böyle bir şey yoktu' diyor. Bu nasıl bir dayanak?"
"Canan hocanın şimdiye kadar olan söylediklerinde bir yanlışlık olsaydı diploması iptal edilirdi."
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"Aşıya sıvı diyen birinin zaten akıl sağlığından kuşku duymak gerekir."
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