Dünyaca Ünlü MIT Üniversitesi’nin Üç Türk Profesörü'nden Gençlere Altın Değerinde Tavsiyeler
Dünyaca Ünlü MIT Üniversitesi’nin Üç Türk Profesörü'nden Gençlere Altın Değerinde Tavsiyeler
Dünyaca ünlü MIT Üniversitesi’nin üç Türk profesörü; Mehmet Toner, Daron Acemoğlu ve Asu Özdağlar katıldıkları YGA zirvesinde gençlere önemli tavsiyeler sundu.
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Dünyanın en iyi üniversitelerinden olan Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT)'nde görev alan üç Türk profesörü; Mehmet Toner, Daron Acemoğlu ve Asu Özdağlar katıldıkları bir toplantıda konuştu.
Gençlerin rol modelleriyle buluştuğu YGA Zirvesi'ne konuk olan Türk profesörlerinden gençlere altın değerinde önemli tavsiyeler geldi.
Çalışmalarıyla dünyada önemli bir yere sahip olan akademisyenlerden Mehmet Toner, "Amacınızın içine kendinizi koyduğunuz anda bu amaç olmaktan çıkar" dedi.
Bu nedenle gençlere "Amacınız kendinizden büyük olsun ki insanlığa bir faydası olabilsin" dedi: "Hayallerinizdeki sürdürülebilirliği böyle sağlarsınız."
İşte Toner'in konuşması:
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Başarılı akademisyenlerden Daron Acemoğlu ise gençlere vakti doğru kullanmak ile ilgili tavsiyeler verdi.
Toplantıda eğlenceli anlar da yaşandı.
Asu Özdağlar konuşmasında "İşe koşarak gidiyordum ve araştırmayı çok seviyordum" dedi. "Yenilikler beni çok heyecanlandırırdı. İşimi de böylece enerjik ve severek yapıyorum" dedi.
Diğer yandan zamanı efektif kullanmanın öneminin de altını çizen Özdağlar, destek almanın da değerli olduğunu belirtti.
İşte o anlar:
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Prof. Dr. Mehmet Toner...
Prof. Dr. Daron Acemoğlu...
Prof. Dr. Asu Özdağlar...
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