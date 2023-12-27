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Dünyaca Ünlü MIT Üniversitesi’nin Üç Türk Profesörü'nden Gençlere Altın Değerinde Tavsiyeler

Dünyaca Ünlü MIT Üniversitesi’nin Üç Türk Profesörü'nden Gençlere Altın Değerinde Tavsiyeler

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
27.12.2023 - 14:13

Dünyaca ünlü MIT Üniversitesi’nin üç Türk profesörü; Mehmet Toner, Daron Acemoğlu ve Asu Özdağlar katıldıkları YGA zirvesinde gençlere önemli tavsiyeler sundu.

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Dünyanın en iyi üniversitelerinden olan Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT)'nde görev alan üç Türk profesörü; Mehmet Toner, Daron Acemoğlu ve Asu Özdağlar katıldıkları bir toplantıda konuştu.

Dünyanın en iyi üniversitelerinden olan Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT)'nde görev alan üç Türk profesörü; Mehmet Toner, Daron Acemoğlu ve Asu Özdağlar katıldıkları bir toplantıda konuştu.

Gençlerin rol modelleriyle buluştuğu YGA Zirvesi'ne konuk olan Türk profesörlerinden gençlere altın değerinde önemli tavsiyeler geldi.

Gençlerin rol modelleriyle buluştuğu YGA Zirvesi'ne konuk olan Türk profesörlerinden gençlere altın değerinde önemli tavsiyeler geldi.

Çalışmalarıyla dünyada önemli bir yere sahip olan akademisyenlerden Mehmet Toner, "Amacınızın içine kendinizi koyduğunuz anda bu amaç olmaktan çıkar" dedi.

Çalışmalarıyla dünyada önemli bir yere sahip olan akademisyenlerden Mehmet Toner, "Amacınızın içine kendinizi koyduğunuz anda bu amaç olmaktan çıkar" dedi.

Bu nedenle gençlere "Amacınız kendinizden büyük olsun ki insanlığa bir faydası olabilsin" dedi: "Hayallerinizdeki sürdürülebilirliği böyle sağlarsınız."

Bu nedenle gençlere "Amacınız kendinizden büyük olsun ki insanlığa bir faydası olabilsin" dedi: "Hayallerinizdeki sürdürülebilirliği böyle sağlarsınız."

İşte Toner'in konuşması:

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Başarılı akademisyenlerden Daron Acemoğlu ise gençlere vakti doğru kullanmak ile ilgili tavsiyeler verdi.

Başarılı akademisyenlerden Daron Acemoğlu ise gençlere vakti doğru kullanmak ile ilgili tavsiyeler verdi.

Toplantıda eğlenceli anlar da yaşandı.

Asu Özdağlar konuşmasında "İşe koşarak gidiyordum ve araştırmayı çok seviyordum" dedi. "Yenilikler beni çok heyecanlandırırdı. İşimi de böylece enerjik ve severek yapıyorum" dedi.

Asu Özdağlar konuşmasında "İşe koşarak gidiyordum ve araştırmayı çok seviyordum" dedi. "Yenilikler beni çok heyecanlandırırdı. İşimi de böylece enerjik ve severek yapıyorum" dedi.

Diğer yandan zamanı efektif kullanmanın öneminin de altını çizen Özdağlar, destek almanın da değerli olduğunu belirtti.

Diğer yandan zamanı efektif kullanmanın öneminin de altını çizen Özdağlar, destek almanın da değerli olduğunu belirtti.

İşte o anlar:

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Prof. Dr. Mehmet Toner...

Prof. Dr. Mehmet Toner...

Türk biyomedikal mühendisi. Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi cerrahi bölümünde ve Harvard-MIT sağlık bilimleri ve teknolojileri programında profesörlük yaptı. Kanser üzerine yaptığı çalışmalarla dikkat çekiyor.

Prof. Dr. Daron Acemoğlu...

Prof. Dr. Daron Acemoğlu...

1993 yılından beri Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde akademik kariyerine devam ediyor, 2000 yılında ekonomi profesörü ünvanı aldı. Dünyadaki en çok alıntı yapılan ilk 10 ekonomist arasında.

Prof. Dr. Asu Özdağlar...

Prof. Dr. Asu Özdağlar...

Oyun ve optimizasyon teorisi üzerine yaptığı araştırma ve çalışmalarıyla tanınıyor. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde 2017'de Elektrik Mühendisliği ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü Başkanlığı’na atandı.

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