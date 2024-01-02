Ünlü Profesör "Japonya'daki Deprem Erken Uyarı Sistemi Türkiye'de de Kullanılabilir mi?" Açıkladı...
Ünlü Profesör "Japonya'daki Deprem Erken Uyarı Sistemi Türkiye'de de Kullanılabilir mi?" Açıkladı...
Dün Japonya'da bir kadın canlı yayında telefonuna gelen erken bildirim ile 7.6 büyüklüğündeki depremden kurtulmuştu. Bu görüntülerin ardından 'Türkiye'de de keşke böyle bir sistem olsa' düşüncesi akıllara geldi. Türk meteoroloji ve Afet Yönetimi Profesörü Mikdat Kadıoğlu, Türkiye'de Japonya'daki gibi deprem erken uyarı sistemi Türkiye'de de uygulanabilir mi, açıkladı.
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Japonya'da 5,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Sosyal medyada depremin sebep olduğu korku dolu anların görüntüleri gündem oldu.
Japonya'daki 7.6 şiddetindeki deprem sırasında canlı yayında olan bir kadının görüntüleri dikkat çekti. Kadın telefonuna gelen erken uyarı bildirimi ile sarsıntıdan kaçabildi.
O anlarda kayıtta olan kadının görüntüleri sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi. Depremin zararından kaçma fırsatı yakalayıp güvenli bir alana sığınan kadın herkesin aklında aynı soruyu doğurdu: "Acaba Türkiye'de de olabilir mi?"
İşte o görüntüler:
Bir deprem ülkesi olduğumuzu aldığımız her sarsıntı haberinde acı bir şekilde hatırlarken aynı zamanda çözümler de aramaya başladık. Vatandaşın sosyal medyadan Türkiye'de deprem için erken uyarı sistemi kullanılabilir mi, sorusuna Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu'ndan yanıt geldi.
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Türkiye'de yaşayan Japon sosyal medya fenomeni Yoshi Enomoto'nun bu sorusunu alıntılayan Kadıoğlu, bunun mümkün olmayacağını açıkladı.
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"Japonyada fay açıklarda okyanusta yüzlerce km ötede. Bu yüzden Japonyada P dalgası ile S dalgası arasında yeterli zaman var" diyen ünlü Profesör, Türkiye'de bunun olamayacağını belirtti.
"Türkiyede ise nerdeyse fayların üzerinde oturuyoruz. P ile S dalgası arasındaki süre sadece birkaç saniye! Yanlış bilgi ve umut vermeyin."
İşte o tweet:
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