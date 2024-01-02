Ünlü Profesör "Japonya'daki Deprem Erken Uyarı Sistemi Türkiye'de de Kullanılabilir mi?" Açıkladı...

Dün Japonya'da bir kadın canlı yayında telefonuna gelen erken bildirim ile 7.6 büyüklüğündeki depremden kurtulmuştu. Bu görüntülerin ardından 'Türkiye'de de keşke böyle bir sistem olsa' düşüncesi akıllara geldi. Türk meteoroloji ve Afet Yönetimi Profesörü Mikdat Kadıoğlu, Türkiye'de Japonya'daki gibi deprem erken uyarı sistemi Türkiye'de de uygulanabilir mi, açıkladı.