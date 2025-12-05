onedio
article/comments
article/share
Haberler
Teknoloji
Canva Çöktü mü, Neden Açılmıyor? Canva 500 Internal Server Error Ne Anlama Geliyor?

Canva Çöktü mü, Neden Açılmıyor? Canva 500 Internal Server Error Ne Anlama Geliyor?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
05.12.2025 - 12:14

Canva son saatlerde binlerce kullanıcı için erişilemez hale geldi. Platforma giriş yapmak isteyenler '500 Internal Server Error' hatası ile karşılaşıyor. Bu durum, sunucu tarafında yaşanan teknik bir arızaya işaret ediyor. Sorunun bazı bölgelerde görülmesi, kesintinin global değil kısmi olabileceğini gösteriyor. Canva’dan konuya ilişkin henüz resmi açıklama gelmedi. Peki kullanıcılar neden Canva’ya giremiyor ve sorun ne zaman çözülecek?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Canva Çöktü mü?

Canva Çöktü mü?

Canva kullanıcıları 5 Aralık 2025 sabahından itibaren giriş sorunlarıyla karşı karşıya kaldı. Platforma erişmeye çalışan kullanıcılar, çalışmalarını açamıyor ve proje ekranına ulaşamıyor. Karşılarına çıkan '500 Internal Server Error' uyarısı, sistemsel bir çökme ihtimalini gündeme getiriyor. 

Tasarımlarını kaydedemeyen, indiremeyen ve yeni proje oluşturamayan kullanıcılar sosyal medyada durumu gündeme taşıdı.

Bazı kullanıcılar Canva’yı normal şekilde kullanmaya devam ediyor. Bu da kesintinin tüm dünyayı etkileyen geniş çaplı bir çökme değil, bölgesel veya IP kaynaklı bir kesinti olabileceğini gösteriyor.

Canva 500 Internal Server Error Ne Anlama Geliyor?

Canva 500 Internal Server Error Ne Anlama Geliyor?

Kullanıcıların karşılaştığı 500 Internal Server Error, sorunun Canva’nın sunucu tarafında yaşandığını gösteriyor. Bu hata, internet bağlantısı veya cihazdan değil, doğrudan sistem altyapısından kaynaklanıyor. 

Genellikle veritabanı bağlantısı, sunucu kapasitesini aşan trafik yoğunluğu, CDN/Cloudflare altyapısında yaşanan arıza ya da beklenmedik sunucu çöküşü bu hatayı tetikliyor.

Canva Ne Zaman Düzelecek?

Canva Ne Zaman Düzelecek?

Henüz Canva’dan sorunun ne zaman tamamen giderileceğine dair resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak geçmiş yıllarda yaşanan benzer teknik problemler genellikle birkaç saat içinde çözüme kavuşturulmuştu. Teknik ekiplerin sunucu altyapısında çalıştığı tahmin ediliyor.

Kullanıcılar bu süreçte şu adımları deneyebilir:

  • Tarayıcı önbelleği ve çerezleri temizlemek

  • Sayfayı yenilemek ve yeniden giriş denemek

  • VPN, farklı cihaz veya farklı internet ağı kullanmak

  • Canva’nın resmi destek sayfası ve sosyal medya duyurularını takip etmek

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın