Canva Çöktü mü, Neden Açılmıyor? Canva 500 Internal Server Error Ne Anlama Geliyor?

Canva son saatlerde binlerce kullanıcı için erişilemez hale geldi. Platforma giriş yapmak isteyenler '500 Internal Server Error' hatası ile karşılaşıyor. Bu durum, sunucu tarafında yaşanan teknik bir arızaya işaret ediyor. Sorunun bazı bölgelerde görülmesi, kesintinin global değil kısmi olabileceğini gösteriyor. Canva’dan konuya ilişkin henüz resmi açıklama gelmedi. Peki kullanıcılar neden Canva’ya giremiyor ve sorun ne zaman çözülecek?