"Erkeklerle Daha İyi Anlaşıyordum" Diyen Bade İşçil, İtirafıyla Gündem Oldu

Gülistan Başköy
05.12.2025 - 11:44

Ünlü oyuncu Bade İşçil, Saba Tümer’in programında samimi itiraflarda bulundu. Kendini kadınlar tarafından çoğu zaman dışlanmış hissettiğini söyleyen İşçil, bu nedenle erkeklerle daha kolay iletişim kurduğunu dile getirdi. 'Kıskanıyorlardı demek istemiyorum ama dışarı atılma, diskalifiye edilme gibi durumlar yaşıyordum' sözleri dikkat çekti.

İşte detaylar…

Kuzey Güney, Ufak Tefek Cinayetler ve Ezel gibi unutulmaz dizilerdeki rolleriyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Bade İşçil, son dönemde daha içine dönük ve sakin bir yaşamıyla gündemde.

Bir süredir ekranlardan uzak olan güzel oyuncu, kimi zaman yalnız yürüyüş yaparken, kimi zaman spor yaparken ya da Bebek sahilinde denize dalgın dalgın bakarken objektiflere yansıyor. Hatta geçtiğimiz günlerde 'Bu ara hiçbir projeyi takip etmiyorum, televizyon izlemiyorum. Bir süre çalışmayacağım. Beni heyecanlandıran bir proje de yok” sözleriyle kariyerine kısa bir mola verdiğini açıkça söylemişti.

Ünlü oyuncu, bu kez de Saba Tümer’e konuk olarak samimi açıklamalarda bulundu:

