"Erkeklerle Daha İyi Anlaşıyordum" Diyen Bade İşçil, İtirafıyla Gündem Oldu
Ünlü oyuncu Bade İşçil, Saba Tümer’in programında samimi itiraflarda bulundu. Kendini kadınlar tarafından çoğu zaman dışlanmış hissettiğini söyleyen İşçil, bu nedenle erkeklerle daha kolay iletişim kurduğunu dile getirdi. 'Kıskanıyorlardı demek istemiyorum ama dışarı atılma, diskalifiye edilme gibi durumlar yaşıyordum' sözleri dikkat çekti.
Kuzey Güney, Ufak Tefek Cinayetler ve Ezel gibi unutulmaz dizilerdeki rolleriyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Bade İşçil, son dönemde daha içine dönük ve sakin bir yaşamıyla gündemde.
Ünlü oyuncu, bu kez de Saba Tümer’e konuk olarak samimi açıklamalarda bulundu:
