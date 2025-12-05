onedio
Bengü, Eski Kocası Selim Selimoğlu ile Kalp Emojili Fotoğraf Paylaştı

Bengü, Eski Kocası Selim Selimoğlu ile Kalp Emojili Fotoğraf Paylaştı

05.12.2025 - 08:40

Geçtiğimiz yıl anlaşmalı olarak boşanan Bengü ile Selim Selimoğlu, sürpriz bir şekilde yeniden bir araya geldi. Şarkıcı Bengü’nün oğullarının okulunda eski eşiyle çekilmiş bir fotoğrafı kırmızı kalp emojisiyle paylaşması büyük merak uyandırdı. 'Sadece çocuklar için mi buluştular, yoksa aşk yeniden mi?' soruları kısa sürede magazin dünyasında konuşulan konular arasına girdi. 

Ünlü şarkıcı Bengü, 29 Ağustos 2018’de iş insanı Selim Selimoğlu ile görkemli bir düğünle dünyaevine girmiş, çift altı yıl süren evliliklerini geçtiğimiz yıl anlaşmalı olarak sonlandırmıştı.

Ayrılık sonrası iki çocuğunun velayeti Bengü’ye verilmiş, çiftin medeni ve saygılı duruşu kamuoyundan da takdir toplamıştı. O dönem Gel Konuşalım programında Ece Erken, çiftin ayrılık nedenine dair Bengü’nün açıklamalarını gündeme getirmişti. Bengü, Selim Selimoğlu’nun Yalova’daki fabrikanın işleri nedeniyle sürekli şehir dışında olduğunu, bu nedenle aralarında kopukluklar başladığını söyleyerek, 'Çok dostane ayrıldık, o çok iyi bir baba' ifadelerini kullanmıştı.

Dostane tavırlarıyla bilinen ikili, bu kez çocukları sayesinde yeniden yan yana geldi.

Bengü, oğlunun okulunda gerçekleşen buluşmayı sosyal medya hesabından kırmızı kalp emojisiyle paylaşınca magazin dünyasında adeta flaşlar patladı. Kimi kalpli paylaşımı barışma sinyali olarak yorumlarken, kimi de sadece 'Çocukları için yan yana gelmişlerdir' dedi.

