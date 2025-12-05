Bengü, Eski Kocası Selim Selimoğlu ile Kalp Emojili Fotoğraf Paylaştı

Ayrılık sonrası iki çocuğunun velayeti Bengü’ye verilmiş, çiftin medeni ve saygılı duruşu kamuoyundan da takdir toplamıştı. O dönem Gel Konuşalım programında Ece Erken, çiftin ayrılık nedenine dair Bengü’nün açıklamalarını gündeme getirmişti. Bengü, Selim Selimoğlu’nun Yalova’daki fabrikanın işleri nedeniyle sürekli şehir dışında olduğunu, bu nedenle aralarında kopukluklar başladığını söyleyerek, 'Çok dostane ayrıldık, o çok iyi bir baba' ifadelerini kullanmıştı.