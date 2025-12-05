Bengü, Eski Kocası Selim Selimoğlu ile Kalp Emojili Fotoğraf Paylaştı
Geçtiğimiz yıl anlaşmalı olarak boşanan Bengü ile Selim Selimoğlu, sürpriz bir şekilde yeniden bir araya geldi. Şarkıcı Bengü’nün oğullarının okulunda eski eşiyle çekilmiş bir fotoğrafı kırmızı kalp emojisiyle paylaşması büyük merak uyandırdı. 'Sadece çocuklar için mi buluştular, yoksa aşk yeniden mi?' soruları kısa sürede magazin dünyasında konuşulan konular arasına girdi.
Ünlü şarkıcı Bengü, 29 Ağustos 2018’de iş insanı Selim Selimoğlu ile görkemli bir düğünle dünyaevine girmiş, çift altı yıl süren evliliklerini geçtiğimiz yıl anlaşmalı olarak sonlandırmıştı.
Dostane tavırlarıyla bilinen ikili, bu kez çocukları sayesinde yeniden yan yana geldi.
