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Ayrılıkları Olay Olmuştu: Bengü İddiaların Ardından Eşi Selim Selimoğlu'ndan Boşanma Nedenine Açıklık Getirdi!

Ayrılıkları Olay Olmuştu: Bengü İddiaların Ardından Eşi Selim Selimoğlu'ndan Boşanma Nedenine Açıklık Getirdi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
06.06.2025 - 18:43

Geçtiğimiz sene ani bir kararla boşanan Bengü ve Selim Selimoğlu tek celsede evliliklerini bitirmişti. bu evlilikten iki çocuğu olan çiftin ayrılma nedeni merak konusu olmuştu. İddialar havada uçuşurken Bengü'nün göndermeli paylaşımları da dikkat çekmişti. Şarkıcının evliliğinin bitme nedenini Gel Konuşalım'da Ece Erken açıkladı.

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2000'lerin başından itibaren Türk pop müziğine damga vuran Bengü, sadece sesiyle değil, duygulara dokunan şarkı sözleriyle de gönüllere taht kurdu.

2000'lerin başından itibaren Türk pop müziğine damga vuran Bengü, sadece sesiyle değil, duygulara dokunan şarkı sözleriyle de gönüllere taht kurdu.

Müzik kariyerine “Korkma Kalbim” ile büyük bir çıkış yaparak adım atan Bengü, o günden bu yana sayısız hit parçaya imza atmış şarkıcılardan biri.

 “İki Melek” adlı şarkısıyla listelerde haftalarca zirvede kalan sanatçı, “Saat 03:00”, “Gezegen”, “Ağla Kalbim” ve “Haberin Olsun” gibi parçalarıyla da gönüllere taht kurdu. Özellikle aşk acılarını anlatan parçalarıyla pek çok kişinin duygularına tercüman olan Bengü,  “Hodri Meydan” ve “Saygımdan” gibi şarkılarla da hafızalara kazındı.

Müzik kariyerinde olduğu kadar özel hayatını da gözlerden uzak yaşayan Bengü, 29 Ağustos 2018 tarihinde iş insanı Selim Selimoğlu ile görkemli bir düğünle evlenmişti.

Müzik kariyerinde olduğu kadar özel hayatını da gözlerden uzak yaşayan Bengü, 29 Ağustos 2018 tarihinde iş insanı Selim Selimoğlu ile görkemli bir düğünle evlenmişti.

İkilinin mutlu evliliklerinden 2019 yılında kızları Zeynep dünyaya geldi. Annelik duygusunu büyük bir heyecanla yaşayan Bengü, 2022 yılında ise ikinci çocuğu Selim’i kucağına aldı. Hem iş hem de aile hayatını başarıyla yürüten sanatçı, çocuklarıyla geçirdiği özel anları zaman zaman sosyal medya hesabından paylaşarak beğeni topluyordu.

Fakat Bengü ve Selim Selimoğlu’nun evliliği, hayranlarını üzse de 2024 yılında sona erdi. Çift, uzun süredir gündemde olan ayrılık iddialarını doğruladı ve dostane şekilde yollarını ayırdıklarını duyurdu. Zor kararlarına rağmen özellikle çocukları için ortak bir paydada buluşmaya özen gösteren Bengü, özel hayatındaki değişikliğin ardından zaman zaman göndermeleri zaman zaman da sahnede döktüğü gözyaşlarıyla gündeme geldi.

Bu tür hamleler evliliğin bitme nedeniyle ilgili yeni yeni spekülasyonlar doğururken Gel Konuşalım programında Ece Erken Bengü'nün evliliğinin bitme nedenini paylaştı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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Saliha Eker

Muş’a gitmiyormuş, Yalova’ya gidiyormuş. Feribotla 1.5 saatlik bir yer sonuçta. Bana biraz bahane gibi geldi ama bilemiyorum, yine de peşim hükümlü olmayım. :)