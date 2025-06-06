Ayrılıkları Olay Olmuştu: Bengü İddiaların Ardından Eşi Selim Selimoğlu'ndan Boşanma Nedenine Açıklık Getirdi!
Geçtiğimiz sene ani bir kararla boşanan Bengü ve Selim Selimoğlu tek celsede evliliklerini bitirmişti. bu evlilikten iki çocuğu olan çiftin ayrılma nedeni merak konusu olmuştu. İddialar havada uçuşurken Bengü'nün göndermeli paylaşımları da dikkat çekmişti. Şarkıcının evliliğinin bitme nedenini Gel Konuşalım'da Ece Erken açıkladı.
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2000'lerin başından itibaren Türk pop müziğine damga vuran Bengü, sadece sesiyle değil, duygulara dokunan şarkı sözleriyle de gönüllere taht kurdu.
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Müzik kariyerinde olduğu kadar özel hayatını da gözlerden uzak yaşayan Bengü, 29 Ağustos 2018 tarihinde iş insanı Selim Selimoğlu ile görkemli bir düğünle evlenmişti.
Bu tür hamleler evliliğin bitme nedeniyle ilgili yeni yeni spekülasyonlar doğururken Gel Konuşalım programında Ece Erken Bengü'nün evliliğinin bitme nedenini paylaştı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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Muş’a gitmiyormuş, Yalova’ya gidiyormuş. Feribotla 1.5 saatlik bir yer sonuçta. Bana biraz bahane gibi geldi ama bilemiyorum, yine de peşim hükümlü olmayım. :)