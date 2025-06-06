Ayrılıkları Olay Olmuştu: Bengü İddiaların Ardından Eşi Selim Selimoğlu'ndan Boşanma Nedenine Açıklık Getirdi!

Müzik kariyerine “Korkma Kalbim” ile büyük bir çıkış yaparak adım atan Bengü, o günden bu yana sayısız hit parçaya imza atmış şarkıcılardan biri.

“İki Melek” adlı şarkısıyla listelerde haftalarca zirvede kalan sanatçı, “Saat 03:00”, “Gezegen”, “Ağla Kalbim” ve “Haberin Olsun” gibi parçalarıyla da gönüllere taht kurdu. Özellikle aşk acılarını anlatan parçalarıyla pek çok kişinin duygularına tercüman olan Bengü, “Hodri Meydan” ve “Saygımdan” gibi şarkılarla da hafızalara kazındı.