Okan Yalabık'ın Son Hali "Bir Zamanların En Yakışıklı Erkek Oyuncusu" Yorumuyla Paylaşılınca X Karıştı!
Pargalı İbrahim rolüyle hafızalara kazınan ve yıllar boyunca oyunculuğuyla takdir toplayan Okan Yalabık, bu kez görünümüyle gündemde! Okan Yalabık'ın X’te paylaşılan son hali sosyal medyayı ikiye böldü. Aldığı kilolarla dikkat çeken oyuncuya “Bir zamanların en yakışıklı erkek oyuncusuydu” yorumu yapılınca ortalık karıştı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türk televizyon ve sinema dünyasının karizmatik oyuncularından Okan Yalabık, hem kariyeri hem de özel hayatıyla gündemdeki yerini korumaya devam eden oyuncularımızdan biri.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Özel hayatını genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Okan Yalabık, geçtiğimiz Şubat ayında sosyal medya hesabından yaptığı romantik bir paylaşımla yeni bir aşka yelken açtığını duyurmuştu.
Sakin hayatıyla ve oyunculuğuyla konuştuğumuz Okan Yalabık ekranların favori isimlerinden biri olmaya devam ederken X'te bir hesabın kendisinin son halini paylaşmasıyla gündeme oturdu.
O tweeti şöyle bırakalım:
Gelen tepkileri de şöyle:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın