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Okan Yalabık'ın Son Hali "Bir Zamanların En Yakışıklı Erkek Oyuncusu" Yorumuyla Paylaşılınca X Karıştı!

Okan Yalabık'ın Son Hali "Bir Zamanların En Yakışıklı Erkek Oyuncusu" Yorumuyla Paylaşılınca X Karıştı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
06.06.2025 - 17:49

Pargalı İbrahim rolüyle hafızalara kazınan ve yıllar boyunca oyunculuğuyla takdir toplayan Okan Yalabık, bu kez görünümüyle gündemde! Okan Yalabık'ın X’te paylaşılan son hali sosyal medyayı ikiye böldü. Aldığı kilolarla dikkat çeken oyuncuya “Bir zamanların en yakışıklı erkek oyuncusuydu” yorumu yapılınca ortalık karıştı!

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Türk televizyon ve sinema dünyasının karizmatik oyuncularından Okan Yalabık, hem kariyeri hem de özel hayatıyla gündemdeki yerini korumaya devam eden oyuncularımızdan biri.

Türk televizyon ve sinema dünyasının karizmatik oyuncularından Okan Yalabık, hem kariyeri hem de özel hayatıyla gündemdeki yerini korumaya devam eden oyuncularımızdan biri.

Özellikle 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinde canlandırdığı Pargalı İbrahim Paşa karakteriyle hafızalara kazınan Yalabık, bu rolüyle geniş bir hayran kitlesi edinmiş, ayrıca 'Serseri' dizisindeki Ömer rolü ve 'Hatırla Sevgili'deki performansıyla da adından sıkça söz ettirmeye devam etmişti. 

Son dönemde seslendirmenliğini yaptığı 'Annem Ankara' dizisi ile ilgi çeken Okan Yalabık'ın şimdilerde Netflix'te yayınlanacak 'Kasaba' isimli diziyle seyirci ile buluşması bekleniyor.

Özel hayatını genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Okan Yalabık, geçtiğimiz Şubat ayında sosyal medya hesabından yaptığı romantik bir paylaşımla yeni bir aşka yelken açtığını duyurmuştu.

Özel hayatını genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Okan Yalabık, geçtiğimiz Şubat ayında sosyal medya hesabından yaptığı romantik bir paylaşımla yeni bir aşka yelken açtığını duyurmuştu.

Paylaşımının ardından yönetmen İlke Beyaz'la aşk yaşadığı öğrenilen isim uzun süredir magazine yansımayan aşk hayatıyla gündeme gelirken ikilinin paylaşımları ve magazine yansıyan pozları da olay olmaya devam ediyor.

Yaklaşık 4 sene boyunca Ezgi Ayvalı ile aşk yaşayan Okan Yalabık şimdilerde özel hayatıyla gündeme gelirken kendisi yakışıklılığıyla da izleyicinin gönlünde taht kurmuştu.

Sakin hayatıyla ve oyunculuğuyla konuştuğumuz Okan Yalabık ekranların favori isimlerinden biri olmaya devam ederken X'te bir hesabın kendisinin son halini paylaşmasıyla gündeme oturdu.

Sakin hayatıyla ve oyunculuğuyla konuştuğumuz Okan Yalabık ekranların favori isimlerinden biri olmaya devam ederken X'te bir hesabın kendisinin son halini paylaşmasıyla gündeme oturdu.

Geçtiğimiz hafta, Okan Yalabık'ın 'Hekimoğlu' dizisindeki performansı, Türkiye'de beğeni toplarken, dizinin uluslararası platformlarda yayınlanmasıyla bazı yabancı izleyicilerin dikkatini çekmişti. Ancak, sosyal medyada yapılan bazı yorumlarda Yalabık'ın fiziksel görünümü hakkında olumsuz ifadeler kullanılmıştı. Bu tür yorumlar, Türk izleyiciler arasında tepkiyle karşılanırken ortalık karışmıştı. 

Bunun üzerine 'Bir zamanların en yakışıklı erkek oyuncusu olan Okan Yalabık'tan yeni bir kare geldi' notuyla paylaşılan bu pozun ardından X kullancılarının tepkileri tartışmaları beraberinde getirdi.

O tweeti şöyle bırakalım:

O tweeti şöyle bırakalım:
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Gelen tepkileri de şöyle:

Gelen tepkileri de şöyle:
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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