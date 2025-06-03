Bir X Kullanıcısının Mert Yazıcıoğlu ve Alp Navruz İçin "Erkek Gibi Giyinen Erkek" Yorumu Ortalığı Karıştırdı!

Beyaz pantolon ve beyaz spor ayakkabılarını lacivertle kombinleyen ikilinin bu pozuna bir kullanıcının 'normal erkek gibi giyinen erkekler sonunda' yorumu ortalığın bir hayli karışmasına neden oldu.

X kullanıcısının bu tepkisini haklı bulanlar da oldu tepki gösterenler de... Gelin tepkilere birlikte bakalım!