Bir X Kullanıcısının Mert Yazıcıoğlu ve Alp Navruz İçin "Erkek Gibi Giyinen Erkek" Yorumu Ortalığı Karıştırdı!
Canlandırdığı roller ve yakışıklılığıyla beğeni toplayan Mert Yazıcıoğlu, bu kez oyunculuğuyla değil, sosyal medyada yapılan bir yorumla gündeme oturdu. Bir X kullanıcısının “Sonunda erkek gibi giyinen erkek” diyerek hem Mert Yazıcıoğlu’nu hem de Alp Navruz’u övdüğü paylaşım, ortalığı karıştırdı. Bu yoruma bazıları destek verirken, bazı kullanıcılar ise sert bir şekilde eleştirdi!
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Mert Yazıcıoğlu, hem özel hayatıyla hem de oyunculuk performanslarıyla dikkatleri üzerine çeken, yakışıklılığıyla olduğu kadar rolleriyle ilgi toplayan isimlerden biri.
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Son dönemde ise yıldızını asıl parlatan şey aşk değil, Kızıl Goncalar dizisinde canlandırdığı “Cüneyd” karakteri olmuş, hem eleştirmenlerden tam not almış hem de geniş bir hayran kitlesi kazanmıştı.
Sadece başarıları ve yer aldığı yapımarla değil yakışıklılığıyla da adından bahsettiren Mert Yazıcıoğlu ve Alp Navruz'un bu pozu X'te olay oldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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