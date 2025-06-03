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Bir X Kullanıcısının Mert Yazıcıoğlu ve Alp Navruz İçin "Erkek Gibi Giyinen Erkek" Yorumu Ortalığı Karıştırdı!

Bir X Kullanıcısının Mert Yazıcıoğlu ve Alp Navruz İçin "Erkek Gibi Giyinen Erkek" Yorumu Ortalığı Karıştırdı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
03.06.2025 - 21:32

Canlandırdığı roller ve yakışıklılığıyla beğeni toplayan Mert Yazıcıoğlu, bu kez oyunculuğuyla değil, sosyal medyada yapılan bir yorumla gündeme oturdu. Bir X kullanıcısının “Sonunda erkek gibi giyinen erkek” diyerek hem Mert Yazıcıoğlu’nu hem de Alp Navruz’u övdüğü paylaşım, ortalığı karıştırdı. Bu yoruma bazıları destek verirken, bazı kullanıcılar ise sert bir şekilde eleştirdi!

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Mert Yazıcıoğlu, hem özel hayatıyla hem de oyunculuk performanslarıyla dikkatleri üzerine çeken, yakışıklılığıyla olduğu kadar rolleriyle ilgi toplayan isimlerden biri.

Mert Yazıcıoğlu, hem özel hayatıyla hem de oyunculuk performanslarıyla dikkatleri üzerine çeken, yakışıklılığıyla olduğu kadar rolleriyle ilgi toplayan isimlerden biri.

Afra Saraçoğlu ile yaşadığı ilişkiyle adından bahsettiren, ardından ayrılıklarıyla gündemden düşmeyen Mert Yazıcıoğlu şu sıralar kalplerde taht kurmasını sağlayan rolleri dışında aşk iddialarıyla da manşetlere yerleşiyor.

Magazin dünyasında “göz önünde ama gösterişsiz” duruşuyla kendine özgü bir yer edinen Mert Yazıcıoğlu özellikle Aşk101, Karagül gibi yapımlarla ekranların tanıdık simalarından biri haline gelmişti.

Son dönemde ise yıldızını asıl parlatan şey aşk değil, Kızıl Goncalar dizisinde canlandırdığı “Cüneyd” karakteri olmuş, hem eleştirmenlerden tam not almış hem de geniş bir hayran kitlesi kazanmıştı.

Son dönemde ise yıldızını asıl parlatan şey aşk değil, Kızıl Goncalar dizisinde canlandırdığı “Cüneyd” karakteri olmuş, hem eleştirmenlerden tam not almış hem de geniş bir hayran kitlesi kazanmıştı.

Mert Yazıcıoğlu, “Kızıl Goncalar” dizisinde hayat verdiği Cüneyd karakteriyle kariyerinin en olgun performanslarından birini sergilemişti. İçsel çatışmaları arasında sıkışan Cüneyd’in ruhsal gelgitlerini yansıtan isim bu karakterle kısa sürede ekranların favorisi haline gelmişti.

Yazıcıoğlu, bu başarılı performansıyla yalnızca seyircinin değil, sektörün de dikkatini çekmişti.  2024’te düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde “En İyi Erkek Oyuncu” seçilen Mert Yazıcıoğlu başarısıyla adından bahsettirmişti.

Sadece başarıları ve yer aldığı yapımarla değil yakışıklılığıyla da adından bahsettiren Mert Yazıcıoğlu ve Alp Navruz'un bu pozu X'te olay oldu.

Sadece başarıları ve yer aldığı yapımarla değil yakışıklılığıyla da adından bahsettiren Mert Yazıcıoğlu ve Alp Navruz'un bu pozu X'te olay oldu.

Beyaz pantolon ve beyaz spor ayakkabılarını lacivertle kombinleyen ikilinin bu pozuna bir kullanıcının 'normal erkek gibi giyinen erkekler sonunda' yorumu ortalığın bir hayli karışmasına neden oldu.

X kullanıcısının bu tepkisini haklı bulanlar da oldu tepki gösterenler de... Gelin tepkilere birlikte bakalım!

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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