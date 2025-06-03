Demode Bulundu: Sevgilisi Hakan Kurtaş ile Guns N' Roses Konserine Katılan Birce Akalay'ın Tarzı Sınıfta Kaldı
Guns N’ Roses konserine tercih ettiği renkli pantolonla katılan Birce Akalay, ne yazık ki tarzıyla beklenen etkiyi yaratamadı. Birce Akalay, Hakan Kurtaş’la katıldığı konserde tarzıyla sosyal medyanın diline düştü. Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinde sevgilisi Hakan Kurttaş ve Serenay Sarıkaya' nın uyumuna hayran kaldığını dile getiren Birce Akalay'ın tarzına ve yorumlara birlikte bakalım!
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Türk televizyonlarına hem duru güzelliği hem de güçlü oyunculuğuyla damga vuran Birce Akalay, tiyatrodan ekranlara ve dizi dünyasına uzanan yolculuğuyla tanınan isimlerden biri.
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Birçok başarılı yapımda yer alsa da Netflix’te yayınlanan “Kuş Uçuşu”, Birce Akalay için bir dönüm noktası oldu.
Zaman zaman el ele magazin kameralarına yakalanan çiftimiz dün gerçekleşen Guns N' Roses konserine birlikte katıldı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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