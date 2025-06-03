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Demode Bulundu: Sevgilisi Hakan Kurtaş ile Guns N' Roses Konserine Katılan Birce Akalay'ın Tarzı Sınıfta Kaldı

Demode Bulundu: Sevgilisi Hakan Kurtaş ile Guns N' Roses Konserine Katılan Birce Akalay'ın Tarzı Sınıfta Kaldı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
03.06.2025 - 20:23

Guns N’ Roses konserine tercih ettiği renkli pantolonla katılan Birce Akalay, ne yazık ki tarzıyla beklenen etkiyi yaratamadı. Birce Akalay, Hakan Kurtaş’la katıldığı konserde tarzıyla sosyal medyanın diline düştü. Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinde sevgilisi Hakan Kurttaş ve Serenay Sarıkaya' nın uyumuna hayran kaldığını dile getiren Birce Akalay'ın tarzına ve yorumlara birlikte bakalım!

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Türk televizyonlarına hem duru güzelliği hem de güçlü oyunculuğuyla damga vuran Birce Akalay, tiyatrodan ekranlara ve dizi dünyasına uzanan yolculuğuyla tanınan isimlerden biri.

Türk televizyonlarına hem duru güzelliği hem de güçlü oyunculuğuyla damga vuran Birce Akalay, tiyatrodan ekranlara ve dizi dünyasına uzanan yolculuğuyla tanınan isimlerden biri.

Birce Akalay, yalnızca yeteneğiyle değil; asaleti, duruşu ve birikimiyle de ekrana başka bir soluk getiren oyunculardan biri.

Akalay, “Yer Gök Aşk” dizisinde canlandırdığı Havva karakteriyle büyük bir çıkış yakalamış, ardından “Ben Onu Çok Sevdim”, “Küçük Ağa” ve “Hayat Bazen Tatlıdır” gibi yapımlarda yer alarak adından bahsettirmeye devam etmişti.

Birçok başarılı yapımda yer alsa da Netflix’te yayınlanan “Kuş Uçuşu”, Birce Akalay için bir dönüm noktası oldu.

Birçok başarılı yapımda yer alsa da Netflix’te yayınlanan “Kuş Uçuşu”, Birce Akalay için bir dönüm noktası oldu.

Medya sektörünün perde arkasını gözler önüne seren bu dizide canlandırdığı Lale Kıran karakteriyle çok konuşulmuştu. 2025 yılında yayınlanan dizinin üçüncü sezonu, Akalay’ın kariyerinde yeni bir zirve olmuştu. 

Yer aldığı projeler haricinde özel hayatıyla da dikkat çeken Birce Akalay son derece hareketli olan aşk hayatında son zamanlarda Hakan Kurtaş ile anılmaya devam ediyor.

Birlikte görüntülenmeye başladıkları andan ve paylaştıkları romantik pozlardan beri magazinin gözdesi olan çift birbirine aşk ile bakanlardan.

Zaman zaman el ele magazin kameralarına yakalanan çiftimiz dün gerçekleşen Guns N' Roses konserine birlikte katıldı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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