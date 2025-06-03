Davalık Olduğu Mimarlık Şirketinin Sahibinden Elçin Sangu Hakkında Olay Yaratacak "Dolandırıcılık" İddiası!
Oyuncu Elçin Sangu'ya daha önce davalık olduğu mimarlık şirketinin sahibi Abdullah Celal Erol'un iddialarıyla yeniden gündeme geldi. 2023 senesinde villasının tadilatını üstlenen firmanın sahibi ödeme alamadığını iddia ederek hukuki yollara başvurmuştu. O dönem büyük ses getiren olayın ardından Celal Erol, Elçin Sangu'ya X hesabından ateş püskürerek şoke eden iddialarda bulundu.
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Kırmızı saçları, duru güzelliği ve ekrana yakışan doğal oyunculuğuyla Elçin Sangu, son yılların en dikkat çeken kadın oyuncularından biri.
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Ancak Elçin Sangu yalnızca oyunculuğuyla değil, zaman zaman magazin sayfalarında yer bulan olaylarla da gündeme geliyor.
İki sene önce Beykoz'daki villasında tadilat yaptıran oyuncunun anlaştığı firma ödemenin tamamının yapılmadığını iddia etmişti.
Elçin Sangu'nun evinin mimarlık görevini üstlenen Abdullah Celal Erol alacaklarını tahsis edememesinin ardından şoke eden iddialarda bulundu.
Sangu tarafından engellendiğini söyleyen isim "Hukuki olarak adalet önünde hesaplaşacağız" ifadelerini kullandı.
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Sessizliğini bozan mimarlık şirketi sahibi Celal Erol bu sefer de Elçin Sangu'nun yüzü olduğu markayı ve reklamı paylaşarak iddialarla bulundu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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