Davalık Olduğu Mimarlık Şirketinin Sahibinden Elçin Sangu Hakkında Olay Yaratacak "Dolandırıcılık" İddiası!

O dönem, villanın tadilatını gerçekleştiren firmanın sahibi 'emeğimize alıkonuldu' diyerek Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dava açmıştı.

Elçin Sangu, 2023 yılında erkek arkadaşı Yunus Özdiken aracılığıyla anlaştığı bir tadilat firmasıyla yaklaşık 400 bin TL'lik iş yaptırmıştı. Ancak iş tamamlandıktan sonra firmanın iddiasına göre, Sangu yaklaşık 170 bin TL’lik ödemeyi gerçekleştirmemişti. Firma sahibi Abdullah Celal Erol, sürekli eklemeler olduğu için yazılı sözleşme yapılamadığını, ödemelerin geciktiğini ve uzlaşma sağlanamayınca icra takibi başlattığını açıklamıştı.

Sangu’nun avukatları ise konuya ilişkin para teklifinde bulunarak sorunu kapatmak istemişti. Firma, İstanbul Anadolu 23. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde alacak davası açmıştı.

Buna karşılık Yunus Özdiken ise yaptığı açıklamada, “Kendilerinin evimize yararından çok zararı oldu. Bizi ‘basına duyururuz’ diye tehdit ettiler. Koruma kararı aldık. Manipülasyon yapıyorlar. İtibar etmemek lazım. Prensipli insanlarız, hakkımızı yedirmeyiz. Ayrıca bizde kimsenin parası kalmaz.” sözleriyle karşı tarafı sert şekilde eleştirmişti.