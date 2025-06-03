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Davalık Olduğu Mimarlık Şirketinin Sahibinden Elçin Sangu Hakkında Olay Yaratacak "Dolandırıcılık" İddiası!

Davalık Olduğu Mimarlık Şirketinin Sahibinden Elçin Sangu Hakkında Olay Yaratacak "Dolandırıcılık" İddiası!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
03.06.2025 - 22:42

Oyuncu Elçin Sangu'ya daha önce davalık olduğu mimarlık şirketinin sahibi Abdullah Celal Erol'un iddialarıyla yeniden gündeme geldi. 2023 senesinde villasının tadilatını üstlenen firmanın sahibi ödeme alamadığını iddia ederek hukuki yollara başvurmuştu. O dönem büyük ses getiren olayın ardından Celal Erol, Elçin Sangu'ya X hesabından ateş püskürerek şoke eden iddialarda bulundu.

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Kırmızı saçları, duru güzelliği ve ekrana yakışan doğal oyunculuğuyla Elçin Sangu, son yılların en dikkat çeken kadın oyuncularından biri.

Kırmızı saçları, duru güzelliği ve ekrana yakışan doğal oyunculuğuyla Elçin Sangu, son yılların en dikkat çeken kadın oyuncularından biri.

Televizyon ekranlarına adımını Öyle Bir Geçer Zaman ki ile atmış, asıl büyük çıkışını ise 2015 yılında başlayan Kiralık Aşk dizisindeki “Defne” karakteriyle yakalamıştı. Bu rolle sadece Türkiye’de değil, Orta Doğu’dan Balkanlar’a kadar geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Sonrasında Çarpışma, İyi Günde Kötü Günde, Yalancılar ve Mumları gibi projelerde yer alarak farklı karakterleri de başarıyla canlandırmıştı.

Ancak Elçin Sangu yalnızca oyunculuğuyla değil, zaman zaman magazin sayfalarında yer bulan olaylarla da gündeme geliyor.

Ancak Elçin Sangu yalnızca oyunculuğuyla değil, zaman zaman magazin sayfalarında yer bulan olaylarla da gündeme geliyor.

Eski menajeriyle yaşadığı milyonluk dava süreci, sosyal medya fenomeni Ceren Yılmaz’la karşı karşıya gelmesi ve özel hayatındaki iniş çıkışlar sıkça konuşuluyor. Hem kariyeri hem de kamuoyundaki duruşuyla adından söz ettirmeyi başarıyor.

Daha önce bir çok kez tartışmaların tarafı olan Elçin Sangu bu sefer de davalık olduğu bir mimarlık şirketinin sahibinin iddialarıyla yeniden gündeme geldi.

İki sene önce Beykoz'daki villasında tadilat yaptıran oyuncunun anlaştığı firma ödemenin tamamının yapılmadığını iddia etmişti.

İki sene önce Beykoz'daki villasında tadilat yaptıran oyuncunun anlaştığı firma ödemenin tamamının yapılmadığını iddia etmişti.

O dönem, villanın tadilatını gerçekleştiren firmanın sahibi 'emeğimize alıkonuldu' diyerek Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dava açmıştı. 

Elçin Sangu, 2023 yılında erkek arkadaşı Yunus Özdiken aracılığıyla anlaştığı bir tadilat firmasıyla yaklaşık 400 bin TL'lik iş yaptırmıştı. Ancak iş tamamlandıktan sonra firmanın iddiasına göre, Sangu yaklaşık 170 bin TL’lik ödemeyi gerçekleştirmemişti. Firma sahibi Abdullah Celal Erol, sürekli eklemeler olduğu için yazılı sözleşme yapılamadığını, ödemelerin geciktiğini ve uzlaşma sağlanamayınca icra takibi başlattığını açıklamıştı.

 Sangu’nun avukatları ise konuya ilişkin para teklifinde bulunarak sorunu kapatmak istemişti. Firma, İstanbul Anadolu 23. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde alacak davası açmıştı.

Buna karşılık Yunus Özdiken ise yaptığı açıklamada, “Kendilerinin evimize yararından çok zararı oldu. Bizi ‘basına duyururuz’ diye tehdit ettiler. Koruma kararı aldık. Manipülasyon yapıyorlar. İtibar etmemek lazım. Prensipli insanlarız, hakkımızı yedirmeyiz. Ayrıca bizde kimsenin parası kalmaz.” sözleriyle karşı tarafı sert şekilde eleştirmişti.

Elçin Sangu'nun evinin mimarlık görevini üstlenen Abdullah Celal Erol alacaklarını tahsis edememesinin ardından şoke eden iddialarda bulundu.

Elçin Sangu'nun evinin mimarlık görevini üstlenen Abdullah Celal Erol alacaklarını tahsis edememesinin ardından şoke eden iddialarda bulundu.
twitter.com

19 mayıs günü Elçin Sangu hakkında 'Kameralar önünde adeta iyi niyet elçisi, sosyal demokrat. Ama siz evinizde çalışan işçilerin içtiği bir bardak çaya bile laf eden kişisiniz @elcnsng.' şeklinde bir tweet atan isim ardından sözlerine devam etti.

Sangu tarafından engellendiğini söyleyen isim "Hukuki olarak adalet önünde hesaplaşacağız" ifadelerini kullandı.

Sangu tarafından engellendiğini söyleyen isim "Hukuki olarak adalet önünde hesaplaşacağız" ifadelerini kullandı.
twitter.com
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Sessizliğini bozan mimarlık şirketi sahibi Celal Erol bu sefer de Elçin Sangu'nun yüzü olduğu markayı ve reklamı paylaşarak iddialarla bulundu.

Sessizliğini bozan mimarlık şirketi sahibi Celal Erol bu sefer de Elçin Sangu'nun yüzü olduğu markayı ve reklamı paylaşarak iddialarla bulundu.

Başka bir tweetinde bir şampuan markasını etiketleyerek 'Dolandırıcılığı adeta meslek haline getirmiş bu şahısla yaptığınız reklam bizi ziyadesiyle üzmüştür. Dileriz ki bundan sonra yapacağınız reklamlarda daha doğru seçimler yaparsınız.' ifadelerini kullanan isim sözleriyle gündeme oturdu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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