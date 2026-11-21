Coldplay Konserindeki Kamera Anının Ardından CEO'luktan Ayrılan Andy Byron 16 Ay Sonra Yeni Bir İşe Başladı
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Temmuz 2025'te bir Coldplay konserinde kameralara yansıyan Andy Byron, Astronomer'ın CEO'luk görevinden istifa etmişti. Yaklaşık 16 ay sonra teknoloji sektörüne dönen Byron, ABD merkezli veri tabanı şirketi Materialize'da çalışmaya başladı. Şirketin CEO'su Nate Stewart, Byron'ı hangi sıfatla işe aldığını anlatırken Byron da yeni işine kendi tanımını getirdi.
“Ben sadece danışman olarak yardımcı oluyorum.”
Kamera sarılan çifti yakaladı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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