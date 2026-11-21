Byron, 9 Kasım'da veri tabanı şirketi Materialize'a gelir müdürü olarak katıldı ve birkaç şirkete daha sessizce danışmanlık veriyor. Materialize CEO'su Nate Stewart, şirketin hızla büyüdüğünü ve ölçeklenme sürecinde destek olması için Byron'ı kısmi zamanlı sözleşmeyle işe aldığını söyledi. Byron ise yeni işini küçük göstererek şu ifadeyi kullandı:

“Ben sadece danışman olarak yardımcı oluyorum.”

Byron, çeşitli şirketlere danışmanlık verdiğini ancak hiçbirinde tam zamanlı çalışmadığını belirtti. Yaklaşık 50 çalışanı bulunan Materialize, Byron'ı Stewart'ın ve yönetim kurulunun desteğiyle işe aldı. Çalışanlar Byron'ın geldiğini göreve başlamasından iki gün sonra, 11 Kasım'daki şirket genelindeki toplantıda öğrendi.