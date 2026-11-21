Senin en büyük hassasiyetin, verdiğin değerin karşılığını görememek. İnsanlara kolay kolay sırtını dönmüyorsun. Sevdiğin, önemsediğin ve hayatında yer verdiğin kişiler için elinden geleni yapmaya çalışıyorsun. Bazen kendi isteklerini ikinci plana atıyor, karşındaki insanın mutlu olmasını kendi mutluluğunun önüne koyuyorsun. Ancak bütün bunların karşılığında aynı özeni göremediğinde ister istemez kırılıyorsun. Küçük bir teşekkür, düşünülmüş bir mesaj ya da hiç beklemediğin bir anda gösterilen ilgi senin için oldukça anlamlı. Çünkü senin gözünde sevgi yalnızca sözlerle değil, davranışlarla da gösterilmeli. En çok da kendini önemsiz hissettiren durumlara karşı hassassın. Bir ortamda unutulmak, fikirlerinin dikkate alınmaması veya sürekli fedakarlık yapan taraf olmak seni düşündüğünden daha fazla yorabilir. Bazen bunu belli etmesen de içinde biriktiriyorsun.