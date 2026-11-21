Seçtiğin Yemeklere Göre En Büyük Hassasiyetin Ne?
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Herkesin hayatında kolay kolay vazgeçemediği, kendisine dokunulduğunda en çok tepki verdiği bir konu vardır. Kimi için güven, kimi için değer görmek, kimi için özgürlük, kimi içinse anlaşılmak her şeyden önemlidir. Peki, yemek seçimlerin senin en büyük hassasiyetini ortaya çıkarabilir mi?
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En Büyük Hassasiyetin Değer Görmemek!
En Büyük Hassasiyetin Güveninin Kırılması!
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