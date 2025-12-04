Aybüke Pusat İlk Aşkını Anlattı, Sempatik Tavırlarıyla Kalpleri Eritti
Son dönemde Halef: Köklerin Çağrısı dizisiyle gündemden düşmeyen güzel oyuncu Aybüke Pusat, Kafa TV'de Enis Arıkan'ın sunduğu programa katıldı, ilk aşkından bahsetti. Çocukluk anısını büyük bir heyecanla anlatan Pusat’ın doğal hali ve sempatik tavırları kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü. 🥰
İşte detaylar 👇
Medcezir dizisinde canlandırdığı Elif karakteriyle oyunculuk dünyasına adım atan Aybüke Pusat’ı mutlaka tanıyorsunuzdur.
Takip edenler bilir; 2019’da yayınlanan Her Yerde Sen setinde tanıştığı meslektaşı Furkan Andıç’la olan ilişkisi altı yıldır mutlu mesut devam ediyor.
Bu kez Aybüke Pusat, katıldığı bir programda sempatik tavırlarıyla gündem oldu.
İşte o anlar:
