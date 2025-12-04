onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Aybüke Pusat İlk Aşkını Anlattı, Sempatik Tavırlarıyla Kalpleri Eritti

Aybüke Pusat İlk Aşkını Anlattı, Sempatik Tavırlarıyla Kalpleri Eritti

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
04.12.2025 - 15:09

Son dönemde Halef: Köklerin Çağrısı dizisiyle gündemden düşmeyen güzel oyuncu Aybüke Pusat, Kafa TV'de Enis Arıkan'ın sunduğu programa katıldı, ilk aşkından bahsetti. Çocukluk anısını büyük bir heyecanla anlatan Pusat’ın doğal hali ve sempatik tavırları kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü.  🥰

İşte detaylar 👇

Kaynak: https://x.com/Magazin_Buradaa/status/...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Medcezir dizisinde canlandırdığı Elif karakteriyle oyunculuk dünyasına adım atan Aybüke Pusat’ı mutlaka tanıyorsunuzdur.

Medcezir dizisinde canlandırdığı Elif karakteriyle oyunculuk dünyasına adım atan Aybüke Pusat’ı mutlaka tanıyorsunuzdur.

Ardından Her Yerde Sen, Şahin Tepesi, Söz gibi pek çok popüler projede yer alarak geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Şimdilerde ise Halef: Köklerin Çağrısı dizisiyle adından söz ettiren Pusat, hem kariyeri hem de özel hayatıyla magazin gündeminin sevilen isimlerinden biri.

Takip edenler bilir; 2019’da yayınlanan Her Yerde Sen setinde tanıştığı meslektaşı Furkan Andıç’la olan ilişkisi altı yıldır mutlu mesut devam ediyor.

Takip edenler bilir; 2019’da yayınlanan Her Yerde Sen setinde tanıştığı meslektaşı Furkan Andıç’la olan ilişkisi altı yıldır mutlu mesut devam ediyor.

Çift, sosyal medyada paylaştıkları romantik karelerle de sık sık gündeme geliyor. Hatta geçtiğimiz haftalarda Furkan Andıç’ın, biricik sevgilisinin dizideki bir sahnesini paylaşarak üzerine “Bugün de düştük çok şükür 🌹🫠 ” notunu düşmesi büyük yankı uyandırmış, bu jesti Pusat da tatlı bir paylaşım ile karşılık vermişti.

Kaçıranlar için detaylardan burada bahsetmiştik:

Bu kez Aybüke Pusat, katıldığı bir programda sempatik tavırlarıyla gündem oldu.

Bu kez Aybüke Pusat, katıldığı bir programda sempatik tavırlarıyla gündem oldu.

İlk aşkını anlatarak hem stüdyoyu hem ekran başındakileri güldürdü. Ünlü oyuncu, 'Bunu ilk kez söylüyorum. Kreşe giderken bir çocuktan hoşlanmıştım. Abim bize date ayarladı. Hayatımın en romantik gecesiydi. Bütün gece kanat yiyip yan yana oturup birbirimize bakmıştık.' dedi.

Pusat’ın sempatik tavırları sosyal medyada büyük beğeni topladı.

İşte o anlar:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
3
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın