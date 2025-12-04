onedio
Fahriye Evcen'in Yıllar Önceki Görüntüleri "Estetik" Tartışmasını Tekrar Alevlendirdi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
04.12.2025 - 11:02

Yaprak Dökümü dizisiyle yıldızı parlayan Fahriye Evcen’in eski görüntüleri sosyal medyada ortalığı karıştı. Sık sık makyajsız halini paylaşarak hakkında çıkan estetik iddialarına yalanlama getiren ünlü oyuncu, bu kez de geçmiş ve şimdiki halinin kıyaslanmasıyla tartışmanın merkezine oturdu. Sosyal medyada kimi 'Bariz estetik yaptırmış' derken, kimi de 'Hiç işlem yok' yorumu yaptı.

İşte sosyal medyayı ikiye bölen o görüntüleri 👇🤔

Hem oyunculuğuyla hem de güzelliğiyle Türkiye’nin en çok konuşulan kadınlarından biri olan Fahriye Evcen, kariyerine 2005 yılında Asla Unutma dizisiyle adım atmıştı.

Ancak asıl çıkışını Yaprak Dökümü dizisinde hayat verdiği Necla karakteriyle yakalamış ve kısa sürede ekranların en popüler yüzü olmuştu. Ardından Çalıkuşu dizisiyle Burak Özçivit’le yolları kesişmiş, 2017’de evlenerek Türkiye’nin en popüler çiftlerinden biri haline gelmişlerdi.

Evcen sadece projeleriyle, özel hayatıyla değil, güzelliğiyle de sık sık magazin gündemine oturuyor. Hakkında yıllardır süren 'estetik' iddialarına rağmen ünlü oyuncu her defasında makyajsız halini paylaşarak adeta 'Hiç işlem yok' diyerek söylentileri reddediyor.

Ancak sosyal medyada yıllar önceki görüntülerinin yeniden gündem olması tartışmayı alevlendirdi.

Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
