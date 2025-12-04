Fahriye Evcen'in Yıllar Önceki Görüntüleri "Estetik" Tartışmasını Tekrar Alevlendirdi

Ancak asıl çıkışını Yaprak Dökümü dizisinde hayat verdiği Necla karakteriyle yakalamış ve kısa sürede ekranların en popüler yüzü olmuştu. Ardından Çalıkuşu dizisiyle Burak Özçivit’le yolları kesişmiş, 2017’de evlenerek Türkiye’nin en popüler çiftlerinden biri haline gelmişlerdi.

Evcen sadece projeleriyle, özel hayatıyla değil, güzelliğiyle de sık sık magazin gündemine oturuyor. Hakkında yıllardır süren 'estetik' iddialarına rağmen ünlü oyuncu her defasında makyajsız halini paylaşarak adeta 'Hiç işlem yok' diyerek söylentileri reddediyor.