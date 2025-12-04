Müge Anlı ile Mahsun Kırmızıgül’ün 1998'deki Düeti Yeniden Gündem Oldu
Müge Anlı’yı hiç böyle görmemiştik! Türkiye’nin sabah programı denince akla gelen ilk isimlerinden Müge Anlı’nın, yıllar önce Mahsun Kırmızıgül’ün sahnesinde 'Belalım' şarkısını söylediği görüntüler yeniden ortaya çıktı. Henüz çok genç olduğu 1998 yılında çekilen o anlar herkesi şaşırttı.
Kaynak: Magazin Burada
Sabah programlarının değişmeyen yüzü, çözdüğü olaylarla gündeme damga vuran Müge Anlı’yı herkes tanıyor.
