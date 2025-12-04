Müge Anlı ile Mahsun Kırmızıgül’ün 1998'deki Düeti Yeniden Gündem Oldu

Ancak ünlü sunucunun ekranlardaki kariyeri öncesine ait pek bilinmeyen bir görüntü sosyal medyada viral oldu. 1998 yılına ait görüntülerde, henüz çok genç olan Müge Anlı’nın Mahsun Kırmızıgül’ün sahnesine çıktığı ve meşhur 'Belalım' şarkısını ünlü türkücüyle birlikte söylediği ortaya çıktı.

O dönem Türkiye’nin en çok dinlenen şarkılarından biri olan 'Belalım'ı Mahsun Kırmızıgül ile birlikte söyleyen genç Müge Anlı’nın sahnedeki hali büyük şaşkınlık yarattı.