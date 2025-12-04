onedio
Müge Anlı ile Mahsun Kırmızıgül'ün 1998'deki Düeti Yeniden Gündem Oldu

Müge Anlı ile Mahsun Kırmızıgül’ün 1998'deki Düeti Yeniden Gündem Oldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
04.12.2025 - 08:47

Müge Anlı’yı hiç böyle görmemiştik! Türkiye’nin sabah programı denince akla gelen ilk isimlerinden Müge Anlı’nın, yıllar önce Mahsun Kırmızıgül’ün sahnesinde 'Belalım' şarkısını söylediği görüntüler yeniden ortaya çıktı. Henüz çok genç olduğu 1998 yılında çekilen o anlar herkesi şaşırttı. 

Gelin birlikte bakalım 👇

Kaynak: Magazin Burada

Sabah programlarının değişmeyen yüzü, çözdüğü olaylarla gündeme damga vuran Müge Anlı'yı herkes tanıyor.

Sabah programlarının değişmeyen yüzü, çözdüğü olaylarla gündeme damga vuran Müge Anlı’yı herkes tanıyor.

Ancak ünlü sunucunun ekranlardaki kariyeri öncesine ait pek bilinmeyen bir görüntü sosyal medyada viral oldu. 1998 yılına ait görüntülerde, henüz çok genç olan Müge Anlı’nın Mahsun Kırmızıgül’ün sahnesine çıktığı ve meşhur 'Belalım' şarkısını ünlü türkücüyle birlikte söylediği ortaya çıktı.

O dönem Türkiye’nin en çok dinlenen şarkılarından biri olan 'Belalım'ı Mahsun Kırmızıgül ile birlikte söyleyen genç Müge Anlı’nın sahnedeki hali büyük şaşkınlık yarattı.

İşte o anlar:

