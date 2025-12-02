onedio
İstanbul'u Terk Edenler Çoğalıyor: Şehir Kaosundan Kaçıp Köyde Yaşamaya Başlayan 15 Ünlü

İstanbul'u Terk Edenler Çoğalıyor: Şehir Kaosundan Kaçıp Köyde Yaşamaya Başlayan 15 Ünlü

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
02.12.2025 - 13:30

Şehir hayatının kalabalığı, stresi ve hiç bitmeyen koşturmacası son yıllarda ünlüler adeta İstanbul’dan kaçmasına neden oldu. Nurgül Yeşilçay'dan Sarp Levendoğlu'na birçok isim kendine doğayla iç içe, sakin bir hayat kurmak için bavulunu toplayıp kırsala yerleşti. Kimi Datça’da yeni bir düzen kurdu, kimi İzmir’in köylerinde, kimi de Muğla’da tamamen izole bir yaşam sürüyor. Sadede konser ya da dizi-film projeleri oldukça şehre geliyor. 

İşte kalabalığı bırakıp doğaya sığınan ünlüler kervanı…

Sarp Levendoğlu - Datça

Sarp Levendoğlu - Datça

İstanbul’un kaosundan kaçıp Datça’ya taşınan Sarp Levendoğlu, kervana yeni dahil olan ünlülerimizden. Sakin yaşamı çok sevdiğini söyleyen ünlü oyuncu,  'Bir esnaf lokantasında dört çeşit yemek yiyorum, en fazla 200 TL ödüyorum' diyerek Datça’nın ekonomik yönüne de dikkat çekti.

Nurgül Yeşilçay - İzmir’in Bir Köyü

Nurgül Yeşilçay - İzmir’in Bir Köyü

Uzun süredir şehirden uzaklaşmak isteyen Yeşilçay, sonunda kararını verip İzmir’in doğayla iç içe köylerinden birine yerleşti. Sosyal medyayı aktif kullanmaya da devam eden ünlü oyuncu traktör sürüp elektrikli testere kullandığı anlarla da sık sık gündeme geliyor.

Burcu Biricik - Ayvalık

Burcu Biricik - Ayvalık

Ünlü oyuncu Burcu Biricik de eşi Emre Yetkin'le birlikte kızı Luna için Balıkesir'in Ayvalık ilçesine taşındı. 5 odalı butik bir otel açan çift, zamanının büyük bölümünü burada geçiriyor.

Koray Avcı - Göcek

Koray Avcı - Göcek

Popüler şarkıcı Göcek’te yaşıyor. Hatta zaman zaman pazarda tezgah açıp karpuz sattığını bile anlatmıştı. 'Fethiye'de cuma pazarında tezgahım var, canım istiyor karpuz satıyorum. Bunu nerede yapacaksın İstanbul’da? Zaten kalabalık, şova döner o iş. Orada şov gibi olmuyor'

Burak Hakkı - Çanakkale, Güneyli Köyü

Burak Hakkı - Çanakkale, Güneyli Köyü

İstanbul’u terk edip Saros Körfezi’ne yerleşen Hakkı, 35 bin metrekarelik arsasında kurduğu çiftlikte ceviz ağaçları arasında yaşıyor.

Hayko Cepkin - Kuşadası

Hayko Cepkin - Kuşadası

Yaklaşık 15 yıldır köy hayatı yaşayan ünlü rockçı, 'Eşşeğimle ilgileniyorum, hayatım sessiz sakin ve gübre kokulu' diyerek yeni düzeninden memnuniyetini anlatmıştı.

Yılmaz Erdoğan - Köyceğiz

Yılmaz Erdoğan - Köyceğiz

Uzun süredir Köyceğiz’deki çiftliğinde gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Çalışmadığı dönemlerde tamamen burada kalıyor.

Özlem Tekin - Muğla, Milas

Özlem Tekin - Muğla, Milas

Müziği bırakan ünlü rockçı uzun yıllardır Milas’ta köy hayatı yaşıyor. Tamamen gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

Gizem Karaca - İzmir

Gizem Karaca - İzmir

Evlendikten sonra İzmir’e yerleşen oyuncu, zamanını doğayla iç içe geçiriyor. 'Projem olunca İstanbul’da, olmayınca İzmir’deyim' diyerek iki şehirli bir düzen kurdu.

Aslıhan Gürbüz - Ayvalık

Aslıhan Gürbüz - Ayvalık

Doğa tutkunu oyuncu uzun yıllardır Ayvalık’ta yaşıyor. Organik tarım eğitimi bile aldı.

Ata Demirer - Bozcaada

Ata Demirer - Bozcaada

Ata Demirer'in Bozcaada’da evi olduğunu artık bilmeyen yoktur. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada sıkça yapılan “Abi hayat sana güzel” yorumlarına, “Şu an çamların içerisinde oturuyoruz değil mi? Bunları ben ektim ve altında oturabilmek için 21 sene bekledim. Şu an tabii ki hayat bana güzel.” yanıtını vermişti.

Berkay Hardal & Dilan Telkök - Köyceğiz

Berkay Hardal & Dilan Telkök - Köyceğiz

Pandemi döneminde İstanbul’u terk edip Köyceğiz’e taşınan çift, kendi evlerini yaptırıp tamamen doğal yaşamı benimsedi.

Candan Erçetin - Kırklareli, Lüleburgaz

Candan Erçetin - Kırklareli, Lüleburgaz

Yıllardır hayalini kurduğu çiftlik hayatını Lüleburgaz’daki 3 dönümlük arazisinde yaşıyor. Köpekler, kediler, kuşlar, eşekler… Tam bir doğal yaşam kurdu.

Engin Koç - Sivas, Hafik / Yeniköy

Engin Koç - Sivas, Hafik / Yeniköy

Yıllarca podyumda yürüyen eski manken, İstanbul’u bırakarak baba ocağına döndü. Yeniköy’de yaptırdığı evde 'Burada insan rahatlıyor' diyor.

Ceylan Ertem

Ceylan Ertem

İstanbul'un yoğun temposuna son verip köye yerleşen isimlerden bir diğeri ise Ceylan Ertem. Yıllardır köyde yaşayan Ertem, '09.00-18.00 çalışmayan arkadaşlarıma sesleniyorum. Köylere uzatın elinizi, başka şehirlere yayılın. Memleketin başka köylerinde, kasabalarında verdiğiniz kiraların yarısını ödeyeceksiniz.' diyerek büyükşehirlerde yaşayanlara seslenmişti.

