İstanbul'u Terk Edenler Çoğalıyor: Şehir Kaosundan Kaçıp Köyde Yaşamaya Başlayan 15 Ünlü
Şehir hayatının kalabalığı, stresi ve hiç bitmeyen koşturmacası son yıllarda ünlüler adeta İstanbul’dan kaçmasına neden oldu. Nurgül Yeşilçay'dan Sarp Levendoğlu'na birçok isim kendine doğayla iç içe, sakin bir hayat kurmak için bavulunu toplayıp kırsala yerleşti. Kimi Datça’da yeni bir düzen kurdu, kimi İzmir’in köylerinde, kimi de Muğla’da tamamen izole bir yaşam sürüyor. Sadede konser ya da dizi-film projeleri oldukça şehre geliyor.
İşte kalabalığı bırakıp doğaya sığınan ünlüler kervanı…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sarp Levendoğlu - Datça
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Nurgül Yeşilçay - İzmir’in Bir Köyü
Burcu Biricik - Ayvalık
Koray Avcı - Göcek
Burak Hakkı - Çanakkale, Güneyli Köyü
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hayko Cepkin - Kuşadası
Yılmaz Erdoğan - Köyceğiz
Özlem Tekin - Muğla, Milas
Gizem Karaca - İzmir
Aslıhan Gürbüz - Ayvalık
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ata Demirer - Bozcaada
Berkay Hardal & Dilan Telkök - Köyceğiz
Candan Erçetin - Kırklareli, Lüleburgaz
Engin Koç - Sivas, Hafik / Yeniköy
Ceylan Ertem
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın