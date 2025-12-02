İstanbul'u Terk Edenler Çoğalıyor: Şehir Kaosundan Kaçıp Köyde Yaşamaya Başlayan 15 Ünlü

Şehir hayatının kalabalığı, stresi ve hiç bitmeyen koşturmacası son yıllarda ünlüler adeta İstanbul’dan kaçmasına neden oldu. Nurgül Yeşilçay'dan Sarp Levendoğlu'na birçok isim kendine doğayla iç içe, sakin bir hayat kurmak için bavulunu toplayıp kırsala yerleşti. Kimi Datça’da yeni bir düzen kurdu, kimi İzmir’in köylerinde, kimi de Muğla’da tamamen izole bir yaşam sürüyor. Sadede konser ya da dizi-film projeleri oldukça şehre geliyor.

İşte kalabalığı bırakıp doğaya sığınan ünlüler kervanı…