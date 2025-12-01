onedio
Listede Kimler Yok ki: Türkiye'den Pılını Pırtını Toplayarak Seri Şekilde Yurt Dışına Taşınan 15 Ünlü

Listede Kimler Yok ki: Türkiye'den Pılını Pırtını Toplayarak Seri Şekilde Yurt Dışına Taşınan 15 Ünlü

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
01.12.2025 - 10:01

Ünlüler camiasında son yıllarda art arda taşınma, yer değiştirme ve yurt dışında yeni bir düzen kurma haberleri geliyor. Oyuncusundan şarkıcısına, komedyeninden fenomenine kadar pek çok ünlü isim radikal bir kararla bavulunu toplayıp farklı ülkelere yerleşti. Kimi çocuklarının eğitimi, kimi iş fırsatları, kimi ise bambaşka bir hayat kurma isteğiyle Türkiye’den ayrıldı.

İşte Türkiye’yi bırakıp yurt dışında yaşamaya başlayan ünlüler 👇

İdil Bilgen - New York

İdil Bilgen - New York

2024 Türkiye Güzeli olan İdil Bilgen sadece güzelliğiyle değil mesleğiyle de dikkat çekiyor. ABD’ye taşınan genç doktor, New York’ta North Shore Üniversitesi Hastanesi’nde cerrahi ihtisasına başladı.

Müge Boz & Caner Erdeniz - Londra

Müge Boz & Caner Erdeniz - Londra

Basketbolcu Caner Erdeniz ve oyuncu eşi Müge Boz'un kızları Vina’nın eğitimi için Londra’ya taşındığı iddia edildi. Çiftin bir süredir ailece İngiltere’de yaşadığı konuşuluyor.

Engin Altan Düzyatan - Dubai

Engin Altan Düzyatan - Dubai

Diriliş Ertuğrul’un yıldızı, ailesiyle Dubai’ye yerleşti. Taşınma sebebi ise çocuklarının eğitimi. 'Okulları bitince gelsinler memleketlerinde hizmet etsinler.' diyor.

Şahan Gökbakar - Londra

Şahan Gökbakar - Londra

Ünlü oyuncu ve komedyen Şahan Gökbakar'ın da eşi Selin Gökbakar ve çocuklarıyla birlikte Londra’ya taşındığı projeler oldukça Türkiye'ye geldiği iddia edildi.

Bergüzar Korel & Halit Ergenç - Londra

Bergüzar Korel & Halit Ergenç - Londra

Ünlü çift çocukları Ali, Han ve Leyla’yla İngiltere’ye yerleşti. Oğulları Ali, evlerinin yakınındaki bir okula yazdırıldı. İstanbul’daki evleri duruyor ama artık yaşam merkezleri Londra.

Tolga Karel - Amerika

Tolga Karel - Amerika

Yaprak Dökümü’nün Oğuz’u artık bir tır şoförü! ABD’ye yerleşen Karel, orada evlendi ve dört çocuk babası oldu. Amerika’da tır işletmeciliği yaparak yepyeni bir hayat kurdu.

Serel Yereli - Londra

Serel Yereli - Londra

Bodrum Masalı ile tanınan Yereli yıllar önce oyunculuğu bırakıp müziğe yönelmişti. Şimdilerde Londra’da kendi ekibiyle çalışıyor ve şarkılar yayınlıyor.

Ezhel - Berlin

Ezhel - Berlin

Uzun yıllardır Almanya’da yaşayan rap yıldızı hem müzik üretimini hem hayatını Berlin’de sürdürüyor.

Aygün Aydın - Londra

Aygün Aydın - Londra

Hakan Sabancı ile yaşadığı olaylı süreç sonrası yurt dışına taşındı. Şu anda Londra’da yaşıyor.

Aysun Kayacı - Londra

Aysun Kayacı - Londra

2012 yılında yatırım danışmanı Efe Kapancı ile evlenip Londra'ya yerleşip ortadan kaybolan Aysun Kayacı hala İngiltere’de yaşamaya devam ediyor.

Fırat Çelik - Paris

Fırat Çelik - Paris

Fatmagül’ün Suçu Ne dizisiyle tanınan yakışıklı oyuncu son olarak Kızılcık Şerbeti diziyle karşımıza çıkmıştı. Uzun süredir Paris’te yaşıyor ve burada restoran işletiyor. Projelere göre Türkiye’ye dönüyor.

Aleyna Tilki - Londra

Aleyna Tilki - Londra

Şarkıcı Aleyna Tilki çalışmalarına Londra’da devam ediyor. Zaman zaman Türkiye’ye gelse de yaşam merkezi Londra.

Elvin Levinler - Londra

Elvin Levinler - Londra

Influencer ve oyuncu Levinler, eşiyle Londra’da yaşayan ünlülerden. Ama sık sık Türkiye’de görülüyor.

Mehmet Akif Alakurt - Brezilya

Mehmet Akif Alakurt - Brezilya

Adanalı dizisiyle tanıdığımız oyuncu da 2015 yılında oyunculuğu bırakarak Brezilya'ya yerleşen ünlülerden.

Şeyma Subaşı - Miami, Bali

Şeyma Subaşı - Miami, Bali

Sürekli yurt dışında yaşayan Subaşı’nın Türkiye dışındaki hayatı artık klasikleşti. Onu bu listeye koymamak mümkün değil.

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
