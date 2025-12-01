Listede Kimler Yok ki: Türkiye'den Pılını Pırtını Toplayarak Seri Şekilde Yurt Dışına Taşınan 15 Ünlü
Ünlüler camiasında son yıllarda art arda taşınma, yer değiştirme ve yurt dışında yeni bir düzen kurma haberleri geliyor. Oyuncusundan şarkıcısına, komedyeninden fenomenine kadar pek çok ünlü isim radikal bir kararla bavulunu toplayıp farklı ülkelere yerleşti. Kimi çocuklarının eğitimi, kimi iş fırsatları, kimi ise bambaşka bir hayat kurma isteğiyle Türkiye’den ayrıldı.
İşte Türkiye’yi bırakıp yurt dışında yaşamaya başlayan ünlüler 👇
İdil Bilgen - New York
Müge Boz & Caner Erdeniz - Londra
Engin Altan Düzyatan - Dubai
Şahan Gökbakar - Londra
Bergüzar Korel & Halit Ergenç - Londra
Tolga Karel - Amerika
Serel Yereli - Londra
Ezhel - Berlin
Aygün Aydın - Londra
Aysun Kayacı - Londra
Fırat Çelik - Paris
Aleyna Tilki - Londra
Elvin Levinler - Londra
Mehmet Akif Alakurt - Brezilya
Şeyma Subaşı - Miami, Bali
