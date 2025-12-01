onedio
Nurgül Yeşilçay'dan Çılgın Çözüm: Havalimanında Ayakkabı Çıkarma Uygulamasını Tiye Aldı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
01.12.2025 - 08:58

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, sosyal medyada paylaştığı eğlenceli video ile yine gündem oldu. 'Yıl olmuş 2026, hala önlem olarak ayakkabı çıkartmak nedir?' diyerek havalimanlarındaki güvenlik uygulamasına takılan Yeşilçay, çözüm olarak da oldukça yaratıcı ve komik bir yöntem önerdi: 'Hepimiz delik çoraplarla takılırsak bu sistemi çökertebiliriz!' 

İşte Yeşilçay’ın viral olan o mizahi çıkışı…

Uzun bir süredir ekranlardan uzak olan Nurgül Yeşilçay son bir kaç yıldır sosyal medyada çektiği eğlenceli videolarıyla biliniyor.

Geçtiğimiz aylarda da radikal bir karar alarak İzmir'in sakin bir ilçesine taşınmaya karar vermiş ve köy hayatını çok sevdiğini söylemişti. Hatta geçtiğimiz günlerde traktör üzerindeki pozuyla gündem olmuştu kendisi.

Geçtiğimiz saatlerde eğlenceli paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
