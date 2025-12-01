Nurgül Yeşilçay'dan Çılgın Çözüm: Havalimanında Ayakkabı Çıkarma Uygulamasını Tiye Aldı

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, sosyal medyada paylaştığı eğlenceli video ile yine gündem oldu. 'Yıl olmuş 2026, hala önlem olarak ayakkabı çıkartmak nedir?' diyerek havalimanlarındaki güvenlik uygulamasına takılan Yeşilçay, çözüm olarak da oldukça yaratıcı ve komik bir yöntem önerdi: 'Hepimiz delik çoraplarla takılırsak bu sistemi çökertebiliriz!'
İşte Yeşilçay’ın viral olan o mizahi çıkışı…
Uzun bir süredir ekranlardan uzak olan Nurgül Yeşilçay son bir kaç yıldır sosyal medyada çektiği eğlenceli videolarıyla biliniyor.
Geçtiğimiz saatlerde eğlenceli paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
