Barışma Hayalleri Bitti: Hande Erçel ve Hakan Sabancı Instagram'da Vedalaştı!

30.11.2025 - 13:30

Üç ay önce Hakan Sabancı’yla yaklaşık üç yıldır devam eden deli dolu aşklarını noktalayan Hande Erçel ve Hakan Sabancı cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Hayranlarının 'Belki yeniden barışırlar mı?” umudu taşıdığı çiftin sosyal medya hamlesi bu ihtimali tamamen ortadan kaldırdı. 

İşte detaylar 👇

Ünlüler dünyasında bu yıl ayrılık haberleri adeta peş peşe geldi.

Bu listenin en çok konuşulan çiftlerinden biri ise kuşkusuz Hande Erçel ve Hakan Sabancı olmuştu. Evleneceklerine kesin gözüyle bakılan, neredeyse üç yıldır doludizgin bir ilişki yaşayan ikili, geçtiğimiz yaz aşklarını bitirme kararı almıştı. Ağustos ayının son haftalarında ilişkiyi noktaladıkları ortaya çıkmış, Hande Erçel’in birlikte çekilmiş fotoğrafları aniden Instagram’dan kaldırması da ayrılığı kesinleştirmişti.

Her ne kadar ilişki bitmiş olsa da çiftin hala birbirini sosyal medyada takip ediyor olması, "Acaba yeniden bir araya gelirler mi?" sorusunu sık sık gündeme getirmesine neden olmuştu.

Uzun süre sessizliğini koruyan çift, bu nedenle yeniden barışma ihtimali taşıyan en popüler ünlü çiftler listesinde yer almayı sürdürmüştü.

Ancak geçtiğimiz saatlerde her şey değişti.

Hem Hande Erçel hem de Hakan Sabancı, Instagram’da birbirlerini takip etmeyi bıraktı.

Bu hamle, artık barışma ihtimalinin tamamen ortadan kalktığını gösterdi. 💔

Yorum Yazın