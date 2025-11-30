Barışma Hayalleri Bitti: Hande Erçel ve Hakan Sabancı Instagram'da Vedalaştı!
Üç ay önce Hakan Sabancı’yla yaklaşık üç yıldır devam eden deli dolu aşklarını noktalayan Hande Erçel ve Hakan Sabancı cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Hayranlarının 'Belki yeniden barışırlar mı?” umudu taşıdığı çiftin sosyal medya hamlesi bu ihtimali tamamen ortadan kaldırdı.
Ünlüler dünyasında bu yıl ayrılık haberleri adeta peş peşe geldi.
Her ne kadar ilişki bitmiş olsa da çiftin hala birbirini sosyal medyada takip ediyor olması, "Acaba yeniden bir araya gelirler mi?" sorusunu sık sık gündeme getirmesine neden olmuştu.
Hem Hande Erçel hem de Hakan Sabancı, Instagram’da birbirlerini takip etmeyi bıraktı.
