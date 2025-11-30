Rakiplerini Ezdi Geçti, 3 Kategoride Birinci: 29 Kasım Cumartesi Reyting Sonuçları Açıklandı!

29 Kasım Cumartesi akşamı ekrana gelen Ben Leman, Gönül Dağı ve Güller ve Günahlar dizilerinin reyting kapışması sonuçlandı. Geceye damga vuran yapım ise Güller ve Günahlar oldu. Dizi hem Total, hem AB hem de ABC1 kategorilerinde rakiplerine ciddi fark atarak zirvenin tek sahibi oldu.

İşte 29 Kasım Cumartesi reyting sonuçları 👇