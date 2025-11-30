Rakiplerini Ezdi Geçti, 3 Kategoride Birinci: 29 Kasım Cumartesi Reyting Sonuçları Açıklandı!
29 Kasım Cumartesi akşamı ekrana gelen Ben Leman, Gönül Dağı ve Güller ve Günahlar dizilerinin reyting kapışması sonuçlandı. Geceye damga vuran yapım ise Güller ve Günahlar oldu. Dizi hem Total, hem AB hem de ABC1 kategorilerinde rakiplerine ciddi fark atarak zirvenin tek sahibi oldu.
İşte 29 Kasım Cumartesi reyting sonuçları 👇
Güller ve Günahlar Farkı Açtı, Liderliği Bırakmadı!
Gönül Dağı İkinci Sırada!
Ben Leman Reyting Yarışında Üçüncü Sırada!
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Diziler kaliteli olduğundan değil, insanlar boşluktan izleyecek bir şey bulamıyor, kötünün iyisi diye seçim yapıyorlar.