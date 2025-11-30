onedio
Rakiplerini Ezdi Geçti, 3 Kategoride Birinci: 29 Kasım Cumartesi Reyting Sonuçları Açıklandı!

Rakiplerini Ezdi Geçti, 3 Kategoride Birinci: 29 Kasım Cumartesi Reyting Sonuçları Açıklandı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
30.11.2025 - 11:39

29 Kasım Cumartesi akşamı ekrana gelen Ben Leman, Gönül Dağı ve Güller ve Günahlar dizilerinin reyting kapışması sonuçlandı. Geceye damga vuran yapım ise Güller ve Günahlar oldu. Dizi hem Total, hem AB hem de ABC1 kategorilerinde rakiplerine ciddi fark atarak zirvenin tek sahibi oldu.

İşte 29 Kasım Cumartesi reyting sonuçları 👇

Reklam

Güller ve Günahlar Farkı Açtı, Liderliği Bırakmadı!

Güller ve Günahlar Farkı Açtı, Liderliği Bırakmadı!

Kanal D’nin sevilen dizisi Güller ve Günahlar, 29 Kasım Cumartesi reyting yarışını üç kategoride de zirvede tamamladı.

📌 TOTAL: 9.20

📌 AB: 6.32

📌 ABC1: 7.73

Gönül Dağı İkinci Sırada!

Gönül Dağı İkinci Sırada!

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Gönül Dağı, yine istikrarlı grafiğini korudu ve üç kategoride ikinci sıraya yerleşti.

📌 TOTAL: 6.65

📌 AB: 3.88

📌 ABC1: 5.70

Ben Leman Reyting Yarışında Üçüncü Sırada!

Ben Leman Reyting Yarışında Üçüncü Sırada!

NOW TV’de yayınlanan Ben Leman ise gecenin üçüncü yapımı oldu.

📌 TOTAL: 3.00

📌 AB: 3.65

📌 ABC1: 3.47

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
leejinki

Diziler kaliteli olduğundan değil, insanlar boşluktan izleyecek bir şey bulamıyor, kötünün iyisi diye seçim yapıyorlar.